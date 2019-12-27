В интернете и вотсапе гуляет несколько фейков про отравленные мандарины, один другого краше. Читайте про все варианты. В конце статьи вы прочитаете разоблачение свежего фейка про таблетки в мандаринах. Берегите себя и своих близких! 😉

В Барнауле умерло 13 детей от мандаринов

Алена ни в коем случае, передай по возможности всем, не покупать мандарины, особенно маленькие китайские. Для подстраховки вообще никакие. В Барнауле завалены все больницы в детском отделении. За месяц умерла 13 детей, у нас в Заринске умерло сегодня двое от мандаринов. Никаких мандаринов вообще. Короче народ, слушайте все: такая тема с китайскими мандаринами. Не знаю по поводу больших, но мелкие..

И далее, кто просмотрел этот ролик до конца идет речь про то, что через мандарины заражаются тяжелым вирусом гриппа, от которого умерло 13 детей от мандаринов в Барнауле, столице Алтайского края.

Сразу скажу — не ведитесь — это фейковое видео. Я поэтапно развенчаю миф о зараженных китайских мандаринах. Во-первых, перейдите на ютуб и посмотрите, это видео выложено в 2017 году. Ему уже целый год.

Второе — я проживаю в том самом злополучном городе Барнауле, и не о каких 13 детских смертях от мандаринов здесь никто не слышал. Барнаул — город с численностью населения ~ 600 тыс человек, слухи расходятся быстро, особенно о трагических случаях с детьми, но здесь подозрительно тихо.

Мы на Новый год всей семьёй, включая ребенка, съели большое количество мандаринов из разных торговых сетей. Покупала я и китайские. Никаких симптомов отравления и гриппа ни у кого не было. Может, пронесло?

И самое главное доказательство — Роспотребнадзор отрицает наличие отравленных мандаринов в торговых сетях города Барнаула.

Мандарины с таблетками внутри. Что это?

Еще один «ужастик»-рассылка про мандарины с таблетками внутри. Очень легко это видео разоблачается — таблетки внутри мандаринов уже бы давно растворились, да и поместить внутрь неочищенного фрукта таблетку не представляется возможным. Уж, если устраивать диверсию, то впрыскиванием отравляющих растворов сделать это гораздо проще.

Видео-опровержение

Я предостерегаю всех пользователей интернета — умейте отличить правду от вымысла. Если вы получили очередную «страшилку» по Whatsapp не спешите верить и отсылать её другу. Подумайте, может это обман, поищите информацию по этому поводу в интернете, найдите источник информации (часто ролик загружен на youtube) и посмотрите на дату публикации.