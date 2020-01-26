Получила сообщение по Whatsapp, похожие распространяют в Vk и Одноклассниках:

В Больнице Синьхуа вчера ночью погибли 23 человека, которые были заражены вирусом n7n9. Самому старшему было 35 лет, самому младшему год, врачи имевшие с ними контакт находятся в карантине. В новостях главного канала попросили временно не употреблять бананы, особенно привезенные с юга. Как только получите это сообщение, немедленно отправьте людям, за которых переживаете, еще лучше отправьте в групповые чаты. Для вашего же здоровья, пожалуйста пересылайте. И уменьшите потребление бананов! Сразу пересылайте, не надо отвечать, помогите другим людям тоже позаботиться о себе.

Почему это фейк

Люди, получившие страшное сообщение советуют родным и близким не есть бананы, привезенные с юга, ищут в интернете информацию о том, растут ли в Китае бананы и завозят ли их в Россию из Синьхуа, и какие этикетки и логотипы на них. Однако это обычный вброс. Не нужно ограничивать их в еде.

Не стоит беспокоиться о китайских бананах с вирусом, так как главная опасность заражения коронавирусом заключается в близком контакте с больным. Вирус передается воздушно-капельным путем, т.е. при чихании, кашле, нахождении с больным в одном помещении. Геннадий Онищенко, опроверг информацию о том, что можно заразиться при получении посылок из Китая через интернет.

Цитата бывшего главного санитарного врача России:

Это респираторная инфекция… Можно заразиться через посуду, но, в основном, заражение при чихании

Следует подчеркнуть, что страшилка об опасных бананах распространяется не только в России, но и в Казахстане. Власти Казахстана уже опровергли фейковую информацию. Читайте также фейк про таблетки в пакетиках чая.

Вывод: Заразиться коронавирусом от бананов нельзя. Не стоит верить спам-рассылкам и тем более пересылать друзьям непроверенную информацию.