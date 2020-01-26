Что это?

По Whatsapp снова гуляет спам, который рассылают самые добропорядочные, но очень тревожные пользователи с видео про белые таблетки в пакетиках чая фирмы Бета Чай. Бытует мнение, что нас россиян, все хотят отравить. Уж не знаю, с чем связана такая паника. Хорошо наживаются на чужих страхах нечистоплотные блогеры, как из предложенного видео с ТикТока. Популярность хорошо на хайпах делать. Разберемся правда это или ложь вместе.

В видео автор разрывает пакетик чая Beta Tea, в котором находит белую крошку. Вывод делает, заметьте — без всяких экспертиз, что это однозначно раскрошенные таблетки. Это вброс по типу с таблетками в мандаринах и отравленными пирожными из Турции. Странная логика, уж если бы кто-то и хотел добавить, то современные технологии позволяют это делать незаметно для глаза.

Последовала незамедлительно реакция среди пользователей интернета. Одни — с удовольствием распространяют данный ролик в мессенджерах и социальных сетях, другие — активно комментируют, а третьи — проверяют пакетированный чай других фирм. Так, под подозрение попал Майский чай в пакетиках, Грифилд earl grey fantasy с бергамотом, Greenfield фруктовый, Принцесса Нури.

Комментаторы делятся своими мнениями, некоторые из них относятся с юмором к данной новости:

«Чтоб не хлебать всякие помои делайте чай сами, он растёт под ногами это Иван чай.».

«Во первых , чай в пакетиках это мусор , чаем это называть нельзя это два , третье-кто делал анализ этих крошек ? Какой АНАЛизатор это обозвал психотропным препаратом».

«Это ароматизатор в гранулах, всю жизнь так было».

«Но мне кажется производитель не настолько туп, чтобы в пакетики под чёрный чай пихать белое лекарство. Это сахар либо ароматизатор. Прежде чем выложить далеко сомнительное видео, проанализируй товар, а потом за дело «.

«Ух ты! Где его купить можно? «

« «Надо брать оптом».

«КОгда вы своих детей увидите бесплодными,когда вы будете умирать непонятно от чего,вы вспомните белый порошок! НЕ берите! Покупайте то,что видно! Никакой блин это не бергамот!»

Комментарий от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор уверяет, что паниковать не следует. Белые «таблетки» в пакетированном чае — это ничто иное, как гранулированный бергамот. Его не подвергали специальному окрашиванию, поэтому он выглядит естественно.

Вывод: не нужно бояться употреблять пакетированный чай.