Купоны Магнит: на скидку, за 1 рубль. Как получить

Купоны в Магните — это возможность экономить на покупках в период текущей акции Пора отыграться. Из этой статьи вы узнаете, как получить купоны Магнита в мобильном приложении vk, как их использовать, а в низу страницы вы найдете рабочие купоны для данной торговой сети.

Как получить купон Магнит

Участвуйте в акции Магнит «Пора отыграться», крутите глобус ежедневно в приложении vk, и вам будут выпадать купоны на скидку, а также купоны, дающие право на приобретение 2 товаров по цене одного, на получение многократных бонусов и товары по цене за 1 рубль.

Где найти приложение vk

Вы можете крутить глобус в любом браузере (с мобильного или ПК), перейдя по ссылке https://m.vk.com/magnit_app

Приложение vk вы можете найти, отсканировав QR-код встроенным сканером Вконтакте:

Как использовать купон

Если вам выпал специальный штрихкод, дающий право на приобретение товара со скидкой, то ваши действия на кассе следующие:

Дать отсканировать кассиру штрихкод с самого товара, Отсканировать штрихкод купона, Подать продавцу карту Магнита.

Купоны

На скидку

Здесь я буду выкладывать рабочие купоны и регулярно обновлять данные, как только обнаружу, что купоны использованы. Кликайте по скриншоту для увеличения. Пишите в комментариях, какие штрихкоды вы использовали, чтобы я своевременно убирала битые.

30% скидка на йогурт Чудо:

15% скидка на Фрутмотив:

Домик в Деревне — 30% скидка:



На получение бонусов

Тёма мясное пюре x200 бонусов:

Растишка: x200 бонусов на карту:



На получение 2 продуктов по цене одного

Шоколад Алёнка: 2 по цене одного

За 1 рубль

Информация обновляется

Купить и обменять

Вы можете использовать этот чат, чтобы обмениваться или покупать и продавать купоны. Узнайте, как обмениваться в чате. Пишите мне в чат, и я подкину вам дополнительный бонус.