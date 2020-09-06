Купоны Магнит: на скидку, за 1 рубль. Как получить

Купоны в Магните — это возможность экономить на покупках в период текущей акции Пора отыграться. Из этой статьи вы узнаете, как получить купоны Магнита в мобильном приложении vk, как их использовать, а в низу страницы вы найдете рабочие купоны для данной торговой сети.
Содержание
Как получить купон Магнит
Участвуйте в акции Магнит «Пора отыграться», крутите глобус ежедневно в приложении vk, и вам будут выпадать купоны на скидку, а также купоны, дающие право на приобретение 2 товаров по цене одного, на получение многократных бонусов и товары по цене за 1 рубль.
Где найти приложение vk
Вы можете крутить глобус в любом браузере (с мобильного или ПК), перейдя по ссылке https://m.vk.com/magnit_app
Приложение vk вы можете найти, отсканировав QR-код встроенным сканером Вконтакте:
Как использовать купон
Если вам выпал специальный штрихкод, дающий право на приобретение товара со скидкой, то ваши действия на кассе следующие:
- Дать отсканировать кассиру штрихкод с самого товара,
- Отсканировать штрихкод купона,
- Подать продавцу карту Магнита.
Купоны
На скидку
Здесь я буду выкладывать рабочие купоны и регулярно обновлять данные, как только обнаружу, что купоны использованы. Кликайте по скриншоту для увеличения. Пишите в комментариях, какие штрихкоды вы использовали, чтобы я своевременно убирала битые.
На получение бонусов
На получение 2 продуктов по цене одного
Шоколад Алёнка: 2 по цене одного
За 1 рубль
Информация обновляется
Купить и обменять
Вы можете использовать этот чат, чтобы обмениваться или покупать и продавать купоны. Узнайте, как обмениваться в чате. Пишите мне в чат, и я подкину вам дополнительный бонус.