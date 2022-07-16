С 20 июля началась игра с подарками в приложении Магнит под названием «Играй, лето продлевай», подробности которой выложены на официальном сайте leto.magnit.ru. Основные игровые действия будут совершаться в приложении Магнит, в котором с началом акции будет доступна игра.

Сроки: с 20 июля по 6 сентября 2022

Официальный сайт: leto.magnit.ru

Правила

Чтобы принять участие в летнем промо и получить доступ к игре, необходимо скачать приложение Магнит.

В приложении перейдите по баннеру игры,

Играйте. Ежедневно каждому дается одна попытка, но есть возможность сыграть до 4 раз. Для этого совершайте покупки в магазине Магнит с картой лояльности, а также не обходите стороной товары-партнеры.



Как играть в приложении Магнит

Заходите каждый день в игру в приложении. Персонаж игры — пес Пельмень, который выполняет задания и тренировки. Тренировка представлена в виде игры — найди пару. Нужно последовательно переворачивать карточки попарно, запоминая их расположение. Одинаковые карточки исчезают. В настоящее время игра сменилась, теперь участникам акции предлагается отпугнуть незваных гостей, т.е. кликать по зверушкам. Тренировка — это просто игра, никаких наград за успешное её прохождение не предусмотрено. В результате тренировке добавляются очки на шкалу прогресса.

Цель игры: за наименьшее количество времени найти все пары карточек. Победой считается завершение игры менее, чем за 2 минуты.

Как получить шпионские гаджеты

Нажмите на кнопку «Отправить на задание», и пес Пельмень принесет в вашу копилку купоны Магнит или коллекционные предметы для смены образа агента Пельменя. Все предметы одежды доступны во вкладке «Мой выигрыш» в приложении Магнит. Только примерить одежду для собаки в игре невозможно.

Как получить дополнительные попытки игры

Для получения дополнительных шансов нужно совершать покупки и пользоваться при оплате картой из приложения магазина (в виде QR-кода).

на сумму от 500 рублей в Магнит У Дома, Косметик или Аптека + 1 попытка

на сумму от 1000 рублей в Магнит Опт, Экстра или Семейный + 1 попытки

приобретая товары-партнеры в магазине любого формата + 1 попытка

2 варианта совершения покупок

Участники могут покупать товары с использованием карты лояльности или, при её отсутствии, можно отправить чек с покупками в чат-бот Телеграм @mgnt_promo_bot. Сейчас бумажные чеки не выдают на кассах, поэтому лучше подписаться на рассылку электронного чека на ваш e-mail. Сделать это можно в настройках приложения Магнит.

Товары партнеры

При покупке товаров-спонсоров увеличиваются шансы на победу в розыгрышах. Партнерами летней акции являются Dirol, Felix, Likato professional, Milka, утенок, Nescase Gold, M&M’s, Индилайт, Mr Muscle, Папа может, Snickers, Orbit, Purina One, Останкино, Oreo, Черкизово.

Даты еженедельных розыгрышей призов

Ознакомьтесь с таблицей, в которой представлены периоды розыгрышей. В конце каждой конкурсной недели будет подведен итог.

Номер недели Период Розыгрыш 1 10.07-27.07 27.07 2 27.07-03.08 03.08 3 03.08-10.08 10.08 4 10.08-17.08 17.08 5 17.08-24.08 24.08 6 24.08-31.08 31.08 7 31.08-07.09 07.09 таблица розыгрышей

Призы

Организаторами предусмотрен щедрый призовой фонд:

Ежедневно купоны на скидку и товары за 1 рубль. Еженедельно разыгрываются ценные призы — бытовая техника, гаджеты, бонусы на карту: видео регистраторы,

умные часы,

портативные колонки,

наушники,

мобильные телефоны,

роботы-пылесосы,

приставки для игры,

грили,

кофеварки,

машина для варки кофе,

ноутбуки,

500 и 1000 рублей бонусами на карту. Главный приз — телевизор.

Какие купоны можно выиграть за 1 рубль

В игре могут выпадать купоны, по которым можно купить товары за 1 рубль.

Полный перечень этих товаров Московская лакомка мороженое взбит шок гл 0,08 кг

ЧИСТАЯ ЛИНИЯ мороженоеоженное Российское в мол шок 80г

МОЯ СЕМЬЯ Напиток фруктово-ягодный 0,95л т/пак

МОЯ СЕМЬЯ Напиток Яблочный микс 0,95л т/пак

ДОБРЫЙ Pulpy Напиток с/с апельсин 0,45л пл/бут

ДОБРЫЙ Pulpy Напиток с/с апельсин 0,9л пл/бут

LIKATO Professional Бальзам д/волос восстанавливают 250мл

LIKATO Professional Бальзам доя тонких жирных волос 250мл

LIKATO Professional Спрей для волос с кератином 100мл

LIKATO Professional Шампунь д/волос восстанавлива- гогц 250мл

LIKATO Professional Шампунь для тонких жирных волос 250мл

Педигри Фит Корм для кошек для поддержания здоровья почек с лосос

Педигри Фит Корм для кошек с чувствительным пищеварением Индейка в соусе 75г

Педигри Фит Корм для стерилизованный кошек Курица в соусе 75г:28

PEDIGREE Корм для собак малая порция паштет говядина 80 гр

PEDIGREE Корм для собак влажный говяд 85 гр

КРУТЕЦ Сухарики смесь горчица/бавар колб 100г

КРУТЕЦ Сухарики смесь шашл/томат спайси 100г

ИНДИЛАЙТ мясн/пр Купаты Боярские из индейки охл 500г лоток

ИНДИЛАИТ Мясн/пр Купаты по домаш 0,5кг лот

ИНДИЛАЙТ Стейк из грудки индейки охл 525г

ИНДИЛАЙТ Стейк из инд По-мексикан охлО.бкг лоток

ИНДИЛАЙТ Шашлык из груд индейк с недр лимона охл 0,6кг

Колбаса Сервелат Зернистый в/к в/у 0,42 кгмяс/пр

ПАПА МОЖЕТ Колбаса Балыковая п/к 3 Юг в/у

ПАПА МОЖЕТ Колбаса Мясная вар 0,5кг мяс/пр п/о

ПАПА МОЖЕТ Колбаса Чесночная п/к 0,42кг мяс/пр в/у

НАПА МОЖЕТКолбаса СервелатФинс в/к в/у0,42кг мяс/пр

Сосиски Филейные из мяса птицы 1с. вар 027к.г в/у

ПАПА МОЖЕТ Сосиски Сочные 0,45кг мяс/пр п/а

Сосиски Молочные Традиционные 0,6 кгмяс/пр

KIDS BOX Десерт с игрушкой 20г

ШОКИ-ТОКИ Шоколадное яйцо с игрушкой 20г фол

AIR WICK Освеж возд мальдив мечт/испанск каник 290мл микс

AIR WICK См бал Нежн ШелкЛи- лии/РайскЦветы/ДикГранат250мл

ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА Хотсгеры 0,25кг лоток

ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА Чебупицца курин По-итальянски 250г

48 КОПЕЕК мороженоеож ванильное молочное клубничный десерт 491г

48 КОП мороженоеож ванильное слив шоколадная Прага 432г

48 КОП мороженоеоженое брикет пломбир 210г

48 КОП мороженоеоженое манго со сливк стакан 94г

ФЕТАКСА Сыр ряссольный 45% 200г пл/вян

ALMETTE Сыр творожный с зеленью 150г

GRUNLANDER Сыр полутвердый 50% 400г п/уп

HOCHLAND Сыр плавленный сливочный 50% 140г к/уп

HOCHLAND Сыр плавленный сливочный пл/ванильное 200г

JACOBS Barista Editions Crema Кофе натур молот 230г фл/пак

JACOBS Barista Editions Кофе нат жареный в зер- нах230г фл/п

Как узнать победителей

На сайте leto.magnit.ru регулярно выкладываются имена победителей, выигравших призы из категории «ценных призов», здесь же будет объявлен счастливчик, который заберет главный подарок. Участвуйте в акции, играйте ежедневно в приложении, продлевайте лето!

Отзывы об игре

Игра в приложении Магнит позволяет выиграть купоны на скидку, в действительности же чаще всего выпадают шпионские гаджеты и одежда для агента Пельменя, что нравится далеко не всем игрокам. Шанс на выигрыш даже купона минимален. Если вам удалось выиграть приз в игре Лето, то поделитесь своей удачей в комментариях.