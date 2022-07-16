С 20 июля началась игра с подарками в приложении Магнит под названием «Играй, лето продлевай», подробности которой выложены на официальном сайте leto.magnit.ru. Основные игровые действия будут совершаться в приложении Магнит, в котором с началом акции будет доступна игра.
Сроки: с 20 июля по 6 сентября 2022
Официальный сайт: leto.magnit.ru
Правила
Чтобы принять участие в летнем промо и получить доступ к игре, необходимо скачать приложение Магнит.
- В приложении перейдите по баннеру игры,
- Играйте. Ежедневно каждому дается одна попытка, но есть возможность сыграть до 4 раз. Для этого совершайте покупки в магазине Магнит с картой лояльности, а также не обходите стороной товары-партнеры.
Как играть в приложении Магнит
Заходите каждый день в игру в приложении. Персонаж игры — пес Пельмень, который выполняет задания и тренировки. Тренировка представлена в виде игры — найди пару. Нужно последовательно переворачивать карточки попарно, запоминая их расположение. Одинаковые карточки исчезают. В настоящее время игра сменилась, теперь участникам акции предлагается отпугнуть незваных гостей, т.е. кликать по зверушкам. Тренировка — это просто игра, никаких наград за успешное её прохождение не предусмотрено. В результате тренировке добавляются очки на шкалу прогресса.
Цель игры: за наименьшее количество времени найти все пары карточек. Победой считается завершение игры менее, чем за 2 минуты.
Как получить шпионские гаджеты
Нажмите на кнопку «Отправить на задание», и пес Пельмень принесет в вашу копилку купоны Магнит или коллекционные предметы для смены образа агента Пельменя. Все предметы одежды доступны во вкладке «Мой выигрыш» в приложении Магнит. Только примерить одежду для собаки в игре невозможно.
Как получить дополнительные попытки игры
Для получения дополнительных шансов нужно совершать покупки и пользоваться при оплате картой из приложения магазина (в виде QR-кода).
- на сумму от 500 рублей в Магнит У Дома, Косметик или Аптека
- на сумму от 1000 рублей в Магнит Опт, Экстра или Семейный
- приобретая товары-партнеры в магазине любого формата
2 варианта совершения покупок
Участники могут покупать товары с использованием карты лояльности или, при её отсутствии, можно отправить чек с покупками в чат-бот Телеграм @mgnt_promo_bot. Сейчас бумажные чеки не выдают на кассах, поэтому лучше подписаться на рассылку электронного чека на ваш e-mail. Сделать это можно в настройках приложения Магнит.
Товары партнеры
При покупке товаров-спонсоров увеличиваются шансы на победу в розыгрышах. Партнерами летней акции являются Dirol, Felix, Likato professional, Milka, утенок, Nescase Gold, M&M’s, Индилайт, Mr Muscle, Папа может, Snickers, Orbit, Purina One, Останкино, Oreo, Черкизово.
Даты еженедельных розыгрышей призов
Ознакомьтесь с таблицей, в которой представлены периоды розыгрышей. В конце каждой конкурсной недели будет подведен итог.
|Номер недели
|Период
|Розыгрыш
|1
|10.07-27.07
|27.07
|2
|27.07-03.08
|03.08
|3
|03.08-10.08
|10.08
|4
|10.08-17.08
|17.08
|5
|17.08-24.08
|24.08
|6
|24.08-31.08
|31.08
|7
|31.08-07.09
|07.09
Призы
Организаторами предусмотрен щедрый призовой фонд:
- Ежедневно купоны на скидку и товары за 1 рубль.
- Еженедельно разыгрываются ценные призы — бытовая техника, гаджеты, бонусы на карту:
- видео регистраторы,
- умные часы,
- портативные колонки,
- наушники,
- мобильные телефоны,
- роботы-пылесосы,
- приставки для игры,
- грили,
- кофеварки,
- машина для варки кофе,
- ноутбуки,
- 500 и 1000 рублей бонусами на карту.
- Главный приз — телевизор.
Какие купоны можно выиграть за 1 рубль
В игре могут выпадать купоны, по которым можно купить товары за 1 рубль.
Как узнать победителей
На сайте leto.magnit.ru регулярно выкладываются имена победителей, выигравших призы из категории «ценных призов», здесь же будет объявлен счастливчик, который заберет главный подарок. Участвуйте в акции, играйте ежедневно в приложении, продлевайте лето!
Отзывы об игре
Игра в приложении Магнит позволяет выиграть купоны на скидку, в действительности же чаще всего выпадают шпионские гаджеты и одежда для агента Пельменя, что нравится далеко не всем игрокам. Шанс на выигрыш даже купона минимален. Если вам удалось выиграть приз в игре Лето, то поделитесь своей удачей в комментариях.