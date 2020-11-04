С 11 ноября в Магните запуск новой акции с магнитиками (аналогом наклеек), согласно которой вы сможете приобрести игру Монополия с большой скидкой. Веселись с играми Hasbro, собери всю коллекцию настольных игр.

Сроки акции: с 11.11.2020 по 19.01.2021

Условия получения бумажного магнитика наклейки на кассе (или начисления электронного на ваш счет):

За каждые 250 рублей в чеке выдается (начисляется) 1 большой двойной бумажный или электронный магнитик в Магазине Магнит. В Семейном или Косметик вы получите наклейку за каждые 500 потраченные рубля.

Соберите 30 магнитиков (цифровых или бумажных) и купите игру всего за 449 рублей!

Вклей магнитики в буклет. Узнай, какие акции за наклейки идут параллельно в Магните.

А в это время можно приобрести игру Лего за наклейки в Пятёрочке.

Монополия Магнит

Яркая позитивная версия Монополии в коллаборации с Магнит! Позволит маленьким бизнесменам улучшить свои вычислительные навыки в веселой увлекательной манере! Розничная цена (без скидки) 1690 рублей. Скидка до 73%.

Классическая монополия

Самая известная и популярная настольная игра всех времен в классической версии. Игра учит финансовой грамотности и дарит вкус победы. Ведь выигрывает тот, кто последним останется при деньгах. Розничная цена — 2090 рублей. Скидка до 78%.

Cluedo

Это классическая детективная игра. Миллионер-затворник Самуэль Блек был убит в своем особняке. И теперь вам следует разгадать эту мистическую историю! Розничная цена — 2090 рублей. Скидка до 78%.

Угадай кто?

Это забавная игра с вымышленными персонажами и питомцами, которая развивает зрительную память, умение выделять главное и искусство верно задавать вопросы. Цена без скидки — 1690 рублей. Скидка — 73%.

Trivial Pursuit

Игра — настольная викторина, в которой есть 200 карточек с вопросами из 6 разных областей знаний. Устройте веселое соревнование на самый мощный интеллект и эрудицию! Розничная цена — 2290 р. Скидка — 80%