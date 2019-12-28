Деды Морозы раздают СНЮС — новая рассылка по вотсапу

В канун Нового года подоспела праздничный выпуск страшилки, распространяемой по Вотсапу в родительских чатах. Её содержание:

Добрый день! Новая упаковка СНЮСа. Просим проинформировать родителей. Синтетический наркотик/ как спайс/.

По городу ходят в костюмах деда мороза и угощают детей. Пусть ни у кого не берут конфеты.

Заметьте, что в сообщении не указан населенный пункт. Этот универсальный спам уже прошелся не только по всем городам России, но даже Украины и Белоруссии. Вот такая масштабная акция от дедом Морозов. Вывод: данная новость такой же фейк, как и отравленные мандарины и пирожные с таблетками из Турции.

Да, родители должны бдить, объяснять основные моменты поведения своим неразумным детям, контролировать, но вбросы по вотсапу несут страх, панику. Это настоящий информационный терроризм. Люди патологически перестают доверять друг другу. Происходит отчуждение членов общества, и уже даже в стрессовой ситуации, граждане не пытаются помочь друг другу, так как ищут где-то подвох.

СНЮС — это табакосодержащее изделие в виде конфеты с ярко выраженным мятным вкусом. СНЮС закладывают за верхнюю губу, затем сплевывают. Содержание табака в такой «конфете» очень высокое — в пять раз выше, чем в обычной сигарете. Уже есть случаи отравления несовершеннолетних после употребления СНЮСа. Проблема существует, и её решают на уровне правительства. Уже разработан законопроект о запрете продажи сосательной и жевательной продукции с содержанием никотина.

Согласитесь, что это уже за пределами здравого смысла — по всем городам России ходят некие деды Морозы и раздают СНЮС в виде конфет. Кстати, дети в этом плане подкованнее родителей, и они прекрасно поймут, если им предложат СНЮС. Обычно, это распространяется в подростковой среде. Как будет действовать ребенок в этой ситуации зависит от его предрасположенности к рискованному поведению, от отношений с родителями.

Профилактика употребления СНЮСа и других легких синтетических наркотиков — беседы, контроль, выстраивание доверительных отношений с подростком. Несовершеннолетние склонны отрицать авторитет взрослых, что усложняет задачу. Паника в этом случае — плохой помощник.