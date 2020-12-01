Новогодняя акция в Магните «Чудеса — это у нас семейное» началась с 1 декабря 2020 года и продлится до 31 декабря 2020 года. Участвуя в данной акции, вы можете выиграть квартиру в Сочи, а также множество призов ждут вас каждый день!

Игра доступна в известном призоловам приложении ВКонтакте vk.cc/magnitapp

QR-код приложения «Чудеса близко»:

Группа поддержки мероприятия: https://vk.com/magnit_supp

Узнайте про то, как купить игру Монополию в Магните со скидкой.

Новогодняя игра «Чудеса близко» в Магните

В приложении главный игровой элемент — наряженная ёлочка.

Загружайте чеки от 500 рублей и получайте елочные игрушки и шарики. Это ваши заявки на розыгрыши — еженедельный и на главный приз.

Новогодние подарки — это гарантированные призы за участие в акции и совершение игровых действий, таких как ежедневный вход в приложение и открытие подарков.

Как стать участником розыгрыша еженедельных призов и квартиры

совершить покупки от 500 рублей в чеке из магазинов «Магнит у дома», «Магнит Косметик» или «Магнит Аптека» или купить товаров на сумму от 1000 р в «Магнит Семейный»,

отсканировать чек в приложении vk.cc/magnitapp

шансы увеличиваются, если в списке ваших покупок в чеке имеются товары-спонсоры. Игрок в этом случае получает дополнительную игрушку, что является дополнительной заявкой на розыгрыш.

Призы