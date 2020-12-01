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Акция Магнит: Чудеса. Выиграйте квартиру в Сочи!

Новогодняя акция в Магните «Чудеса — это у нас семейное» началась с 1 декабря 2020 года и продлится до 31 декабря 2020 года. Участвуя в данной акции, вы можете выиграть квартиру в Сочи, а также множество призов ждут вас каждый день!

акция Магнит Выиграй квартиру в Сочи

Игра доступна в известном призоловам приложении ВКонтакте vk.cc/magnitapp

QR-код приложения «Чудеса близко»:

QR код приложения акции Чудеса

Группа поддержки мероприятия: https://vk.com/magnit_supp

Узнайте про то, как купить игру Монополию в Магните со скидкой.

Новогодняя игра «Чудеса близко» в Магните

  • В приложении главный игровой элемент — наряженная ёлочка.
  • Загружайте чеки от 500 рублей и получайте елочные игрушки и шарики. Это ваши заявки на розыгрыши — еженедельный и на главный приз.
  • Новогодние подарки — это гарантированные призы за участие в акции и совершение игровых действий, таких как ежедневный вход в приложение и открытие подарков.

Как стать участником розыгрыша еженедельных призов и квартиры

  • совершить покупки от 500 рублей в чеке из магазинов «Магнит у дома», «Магнит Косметик» или «Магнит Аптека» или купить товаров на сумму от 1000 р в «Магнит Семейный»,
  • отсканировать чек в приложении vk.cc/magnitapp
  • шансы увеличиваются, если в списке ваших покупок в чеке имеются товары-спонсоры. Игрок в этом случае получает дополнительную игрушку, что является дополнительной заявкой на розыгрыш.

Призы

  1. Гарантированные:
    — стикеры,
    — поздравления или новогодние предсказания,
    — купоны на скидку (до 77%)продукции Royal Kuchen,
    — купон на скидку 50 р,
    -купон на скидку 100 р.
  2. Еженедельные:
    — купоны на скидку Royal Kuchen,
    — купон на покупку на 50 р,
    — купон 100 р,
  3. Ценные призы разыгрываются каждую неделю:
    — 100 000 баллов на карту Магнит,
    — ноутбук Acer,
    — капсульная кофемашина,
    — беспроводной пылесос,
    — робот-пылесос,
    — отпариватель Филипс,
    — электрогриль,
    — увлажнитель воздуха Xiaomi,
    — наушники Xiaomi,
    — фитнес-браслет Xiaomi,
    — термостакан Solingen.
  4. главный — квартира в Сочи.

 

 

 

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