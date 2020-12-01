Новогодняя акция в Магните «Чудеса — это у нас семейное» началась с 1 декабря 2020 года и продлится до 31 декабря 2020 года. Участвуя в данной акции, вы можете выиграть квартиру в Сочи, а также множество призов ждут вас каждый день!
Игра доступна в известном призоловам приложении ВКонтакте vk.cc/magnitapp
QR-код приложения «Чудеса близко»:
Группа поддержки мероприятия: https://vk.com/magnit_supp
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Содержание
Новогодняя игра «Чудеса близко» в Магните
- В приложении главный игровой элемент — наряженная ёлочка.
- Загружайте чеки от 500 рублей и получайте елочные игрушки и шарики. Это ваши заявки на розыгрыши — еженедельный и на главный приз.
- Новогодние подарки — это гарантированные призы за участие в акции и совершение игровых действий, таких как ежедневный вход в приложение и открытие подарков.
Как стать участником розыгрыша еженедельных призов и квартиры
- совершить покупки от 500 рублей в чеке из магазинов «Магнит у дома», «Магнит Косметик» или «Магнит Аптека» или купить товаров на сумму от 1000 р в «Магнит Семейный»,
- отсканировать чек в приложении vk.cc/magnitapp
- шансы увеличиваются, если в списке ваших покупок в чеке имеются товары-спонсоры. Игрок в этом случае получает дополнительную игрушку, что является дополнительной заявкой на розыгрыш.
Призы
- Гарантированные:
— стикеры,
— поздравления или новогодние предсказания,
— купоны на скидку (до 77%)продукции Royal Kuchen,
— купон на скидку 50 р,
-купон на скидку 100 р.
- Еженедельные:
— купоны на скидку Royal Kuchen,
— купон на покупку на 50 р,
— купон 100 р,
- Ценные призы разыгрываются каждую неделю:
— 100 000 баллов на карту Магнит,
— ноутбук Acer,
— капсульная кофемашина,
— беспроводной пылесос,
— робот-пылесос,
— отпариватель Филипс,
— электрогриль,
— увлажнитель воздуха Xiaomi,
— наушники Xiaomi,
— фитнес-браслет Xiaomi,
— термостакан Solingen.
- главный — квартира в Сочи.