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www.fond2020-rus.com: компенсация от Русфонда

www.fond2020-rus.com  — это сайт именует себя как «официальный компенсаторный центр возврата невыплаченных денежных средств». Здесь вам предлагают получить компенсационную выплату.

Про наличие этого сайта, пользователи интернета узнают, как правило, из e-mail-рассылок. Часто письмо-счастье отправляется с адреса no-responce@acropolis.org.ru, но возможны и другие отправители.

Схема обмана похожа на таковой на сетке сайтов Единого центра возврата налога добавленной стоимости. На www.fond2020-rus.com также обещают выплатить уплаченный ранее НДС.

www.fond2020-rus.com — что за сайт

На главной странице вам будет предложено ввести в специальную форму ваши ФИО и последние цифры банковской карты для того, чтобы узнать, какая компенсация вам причитается. Внимание! Если хотите протестировать, не вводите реальные данные!

www.fond2020-rus.com: компенсация от Русфонда

После ввода данных идет «проверка» по базам ВНДС (возврата НДС). После непродолжительного отрезка времени, приходит результат с круглой цифрой. Комментаторы удивляются щедрости правительства и радуются полученным денежным средствам. Всё это фейки, созданные для психологической обработки жертвы.

Итак, моя проверка показала, что мне полагается 270 120 рублей. Смотрим объявление ниже:

Для получения выплаты Вам нужно заполнить анкету ниже, и нашими юристами будет сформировано официальное постановление, на основании которого Вам будет выплачена компенсация в размере 270 120 руб

Заполнять анкету со своими реальными данными категорически нельзя!

Ждём обработку анкеты неким юристом Морозовой И.Г.

Далее происходят более интересные вещи: вам будет сгенерирован документ с подписями и печатями, а именно постановление от Официального компенсационного Центра ВНДС.

Постановление ВНДС

Цитата из постановления:

Согласно постановления 34/16325к, направленного на поддержку импортозамещения и повышению благосостояния населения, каждый гражданин может получить денежную компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства. Каждому гражданину ЕДИНОРАЗОВО полагается денежная помощь в размере от 14 000 до 310 000 рублей.

Ниже вы увидите кнопку «Получить выплату». Далее вы вступаете в переписку с юристом Морозовой Ириной. Это фейк. Определить это легко, достаточно писать «юристу» что угодно, задавать вопросы. Он будет отвечать невпопад.

И наконец, Морозова Ирина, сообщает нам, что именно ей от нас нужно:

Цитата
Морозова Ирина
Морозова Ирина
фейк-юрист сайта www.fond2020-rus.com
Хорошо. Для получения денежной помощи мне осталось внести Ваше
постановление в ЕДИНЫЙ РЕЕСТР Это обязательная процедура, так как Центр
ВНДС производит выплаты, ссылаясь на ЕДИНЫЙ РЕЕСТР.

Добавление записи в реестр платное, стоимость услуги 365 рублей. После
оплаты Вам будет отправлен перевод, в размере 270 120 руб.

Для внесения записи в реестр нажмите на кнопку.

Мы попадаем на страницу оплаты записи в реестр.

www.fond2020-rus.com: компенсация от Русфонда

Радостному пользователю кажется незначительной сумма в 365 рублей, и он готов оплатить её в ожидании более крупных денег. Но предостерегаю вас от этого необдуманного шага — вы потеряете гораздо более указанной суммы, так как чаще всего это лишь попытка выудить из вас ваши данные банковской карточки. Оплата происходит через мошенническую платежную систему https://infopay.xyz/.

Закройте сайт, вам не будет никакой выплаты.

Русфонд 2020

www.fond2020-rus.com незаконно использует имя благотворительной организации Русфонд, помогающей больным детям. На самом деле никакого отношения сайт-мошенник к Русфонду не имеет отношения. На официальном сайте Русфонда опубликована статья-опровержение с просьбой не верить обманщикам.

 

 

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