www.fond2020-rus.com — это сайт именует себя как «официальный компенсаторный центр возврата невыплаченных денежных средств». Здесь вам предлагают получить компенсационную выплату.

Про наличие этого сайта, пользователи интернета узнают, как правило, из e-mail-рассылок. Часто письмо-счастье отправляется с адреса no-responce@acropolis.org.ru, но возможны и другие отправители.

Схема обмана похожа на таковой на сетке сайтов Единого центра возврата налога добавленной стоимости. На www.fond2020-rus.com также обещают выплатить уплаченный ранее НДС.

www.fond2020-rus.com — что за сайт

На главной странице вам будет предложено ввести в специальную форму ваши ФИО и последние цифры банковской карты для того, чтобы узнать, какая компенсация вам причитается. Внимание! Если хотите протестировать, не вводите реальные данные!

После ввода данных идет «проверка» по базам ВНДС (возврата НДС). После непродолжительного отрезка времени, приходит результат с круглой цифрой. Комментаторы удивляются щедрости правительства и радуются полученным денежным средствам. Всё это фейки, созданные для психологической обработки жертвы.

Итак, моя проверка показала, что мне полагается 270 120 рублей. Смотрим объявление ниже:

Для получения выплаты Вам нужно заполнить анкету ниже, и нашими юристами будет сформировано официальное постановление, на основании которого Вам будет выплачена компенсация в размере 270 120 руб

Заполнять анкету со своими реальными данными категорически нельзя!

Ждём обработку анкеты неким юристом Морозовой И.Г.

Далее происходят более интересные вещи: вам будет сгенерирован документ с подписями и печатями, а именно постановление от Официального компенсационного Центра ВНДС.

Цитата из постановления:

Согласно постановления 34/16325к, направленного на поддержку импортозамещения и повышению благосостояния населения, каждый гражданин может получить денежную компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства. Каждому гражданину ЕДИНОРАЗОВО полагается денежная помощь в размере от 14 000 до 310 000 рублей.

Ниже вы увидите кнопку «Получить выплату». Далее вы вступаете в переписку с юристом Морозовой Ириной. Это фейк. Определить это легко, достаточно писать «юристу» что угодно, задавать вопросы. Он будет отвечать невпопад.

И наконец, Морозова Ирина, сообщает нам, что именно ей от нас нужно:

Цитата Морозова Ирина фейк-юрист сайта www.fond2020-rus.com Хорошо. Для получения денежной помощи мне осталось внести Ваше

постановление в ЕДИНЫЙ РЕЕСТР Это обязательная процедура, так как Центр

ВНДС производит выплаты, ссылаясь на ЕДИНЫЙ РЕЕСТР.



Добавление записи в реестр платное, стоимость услуги 365 рублей. После

оплаты Вам будет отправлен перевод, в размере 270 120 руб.



Для внесения записи в реестр нажмите на кнопку.



Мы попадаем на страницу оплаты записи в реестр.

Радостному пользователю кажется незначительной сумма в 365 рублей, и он готов оплатить её в ожидании более крупных денег. Но предостерегаю вас от этого необдуманного шага — вы потеряете гораздо более указанной суммы, так как чаще всего это лишь попытка выудить из вас ваши данные банковской карточки. Оплата происходит через мошенническую платежную систему https://infopay.xyz/.

Закройте сайт, вам не будет никакой выплаты.

Русфонд 2020

www.fond2020-rus.com незаконно использует имя благотворительной организации Русфонд, помогающей больным детям. На самом деле никакого отношения сайт-мошенник к Русфонду не имеет отношения. На официальном сайте Русфонда опубликована статья-опровержение с просьбой не верить обманщикам.