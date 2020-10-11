Международная новость! В Германии найдено лекарство от коронавируса

Снова рассылка по Whatsapp теперь уже под новостью указан источник, некая Валентина Швецова рассказывает нам о найденном лекарстве от коронавируса. Его разработали в Германии. Причём немецкие врачи, согласно тексту сообщения, утверждают, что коронавирус — это бактерия, а не вирус. Полный текст рассылки вы прочтёте ниже, а в самом низу страницы, я расскажу вам, стоит ли верить этому сообщению.
В Германии окончательно найдено лекарство от коронавируса.
Немецкие врачи не подчинились всемирному закону о здоровье ВОЗ, который настоятельно требует , чтобы не делать вскрытие умерших от коронавируса, и обнаружили, что это НЕ ВИРУС, а БАКТЕРИЯ, вызывающая смерть.
Германия побеждает так называемый Covid-19, который является ничем иным, как «Распространённой внутрисосудистой коагуляцией» (тромбоз).
«И способ борьбы с ним, то есть лечение, - это антибиотики, противовоспалительные средства и антикоагулянты». В первую очередь – АСПИРИН.
Эта сенсационная новость для всего мира была подготовлена немецкими врачами путём вскрытия трупов, произведенных Covid-19.
«И ещё, по мнению немецких паталогоанатомов ИВЛ и отделения интенсивной терапии никогда не были нужны».
Сейчас в Германии началась смена протоколов , ВОЗ выявила и сняла глобальную пандемию Германия CALL
Лекарство уже было известно, но ВОЗ не сообщало об этом китайцам. Для ВОЗ – это просто БИЗНЕС.
Источник: Германия, Министерство здравоохранения. ПОДЕЛИСЬ, ЧТОБЫ ВЕСЬ МИР УЗНАЛ , ЧТО МЫ УБИВАЛИ НАШИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!!! @evelacurardelcovig19
Передайте это своей семье, всем соседям, знакомым, друзьям, коллегам и т.д. Covid - 19
не является вирусом, как они заставили нас поверить. Это бактерия, усиленная электромагнитным излучением 5G, даёт воспаление и гипоксию.
Сейчас надо будет сделать следующее: принимать АСПИРИН 100 мг и апронакс или парацетомол. Почему? Потому что было показано, что Covid – 19 делает сгущает кровь , стимулируя у человека развитие тромбоза. Т.К. кровь густеет не насыщается кислородом. Кровь густеет, замедляется её течение в сердце, лёгких, человек не может дышать и быстро умирает.
В Германии нарушили протокол рекомендацию ВОЗ и сделали вскрытие трупа, который умер от Covid -19…они вскрыли тело, руки, ноги и другие части тела и поняли, что в венах были расширенная и свёрнутая кровь, все вены и артерии заполнены тромбами, препятствующими нормальному течению крови, переносящую кислород ко всем органам, главным образом, в мозг, сердце и лёгкие, и пациент в конечном итоге умирает.
Уже зная этот диагноз, Министерство здравоохранения Германии сразу же заменило протоколы лечения Covid - 19… и стало назначать своим заражённым пациентам 100 мг аспирина и апронакс…., результат: пациенты начали выздоравливать и появляться улучшения. Министерство здравоохранения выпустило и отправило домой 14 000 пациентов в течение одного дня.
СРОЧНО: передайте эту информацию и сделайте её общедоступной немедленно. В нашей стране ВОЗ лгала нам, с этой пандемией. Каждый день наш президент говорит, что это данные и статистика. За не предоставление этой информации , чтобы спасти граждан, будет то, что ему будут угрожать элиты!
Мы знаем, что все правительства мира обязаны исполнять рекомендации ВОЗ, но Германия нарушила норму…Теперь ВОЗ будут предъявляться иски по всему миру за сокрытие стольких смертей и крах экономик многих стран мира… и всем станет понятно, почему издан приказ немедленно хоронить тела без вскрытия… и поместить их как сильно загрязняющие…
В наших силах нести правду и надеяться спасти много жизней…
РАСПРОСТРАНЯТЬ СРОЧНО! Во всех сетях. Вот почему антибактериальный гель работает, а диоксид хлора… Весь пандемический психоз был нужен потому, что теневое мировое правительство хочет вакцинировать и вживлять чип, чтобы убивать массы, контролировать численность населения и уменьшить население мира.
Во-первых, непонятная рассылка в соцсетях или в Whatsapp уже должна насторожить получателя и заставить засомневаться в её правдивости. Подпись с именем и фамилией не значат ничего, любой из вас может за 5 минут выдумать с десяток, а то и больше разных ФИО, не принадлежащих реальным людям. В эмоциональном сообщении есть еще одна отсылка к источнику — @evelacurardelcovig19. Только не понятно, в какой соцсети искать данный профиль. Обычно так обозначаются аккаунты в Инстаграме, но в нём не зарегистрирован такой персонаж.
Какие факты мы имеем на самом деле?
- Позавчерашняя новость (от 9 октября 2020 г): Германия вводит комендантский час в связи с распространением коронавируса. Источник (есть и зарубежные источники, рассказывающие об этом). Это противоречит рассылке, в которой утверждается, что Германия победила вирус благодаря инновационному лечению. Другие новостные сайты сообщают, что на сегодняшний день в стране регистрируются самые высокие показатели заболеваемости.
- Можете самостоятельно ознакомиться с клиническими рекомендациями по лечению covid-19, принятыми в Германии по ссылке. Убедитесь, что в лечении немцы не используют аспирин.
- Одновременно с данной рассылкой, ходит точно такая же про Италию. Источник и разоблачение здесь.
Вывод
Вся эта спам-рассылка всего лишь фейк. Верить ей не нужно. Аспирин не работает против Covid-19, как и маска с прополисом.