Международная новость! В Германии найдено лекарство от коронавируса

Валентина Швецова Задать вопрос

Международная новость!

В Германии окончательно найдено лекарство от коронавируса.

Немецкие врачи не подчинились всемирному закону о здоровье ВОЗ, который настоятельно требует , чтобы не делать вскрытие умерших от коронавируса, и обнаружили, что это НЕ ВИРУС, а БАКТЕРИЯ, вызывающая смерть. Она приводит к образованию тромбов и смерти пациента.

Германия побеждает так называемый Covid-19, который является ничем иным, как «Распространённой внутрисосудистой коагуляцией» (тромбоз).

«И способ борьбы с ним, то есть лечение, - это антибиотики, противовоспалительные средства и антикоагулянты». В первую очередь – АСПИРИН.

Эта сенсационная новость для всего мира была подготовлена немецкими врачами путём вскрытия трупов, произведенных Covid-19.

«И ещё, по мнению немецких паталогоанатомов ИВЛ и отделения интенсивной терапии никогда не были нужны».

Сейчас в Германии началась смена протоколов , ВОЗ выявила и сняла глобальную пандемию Германия CALL

Лекарство уже было известно, но ВОЗ не сообщало об этом китайцам. Для ВОЗ – это просто БИЗНЕС.

Источник: Германия, Министерство здравоохранения. ПОДЕЛИСЬ, ЧТОБЫ ВЕСЬ МИР УЗНАЛ , ЧТО МЫ УБИВАЛИ НАШИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!!! @evelacurardelcovig19

Передайте это своей семье, всем соседям, знакомым, друзьям, коллегам и т.д. Covid - 19

не является вирусом, как они заставили нас поверить. Это бактерия, усиленная электромагнитным излучением 5G, даёт воспаление и гипоксию.

Сейчас надо будет сделать следующее: принимать АСПИРИН 100 мг и апронакс или парацетомол. Почему? Потому что было показано, что Covid – 19 делает сгущает кровь , стимулируя у человека развитие тромбоза. Т.К. кровь густеет не насыщается кислородом. Кровь густеет, замедляется её течение в сердце, лёгких, человек не может дышать и быстро умирает.

В Германии нарушили протокол рекомендацию ВОЗ и сделали вскрытие трупа, который умер от Covid -19…они вскрыли тело, руки, ноги и другие части тела и поняли, что в венах были расширенная и свёрнутая кровь, все вены и артерии заполнены тромбами, препятствующими нормальному течению крови, переносящую кислород ко всем органам, главным образом, в мозг, сердце и лёгкие, и пациент в конечном итоге умирает.

Уже зная этот диагноз, Министерство здравоохранения Германии сразу же заменило протоколы лечения Covid - 19… и стало назначать своим заражённым пациентам 100 мг аспирина и апронакс…., результат: пациенты начали выздоравливать и появляться улучшения. Министерство здравоохранения выпустило и отправило домой 14 000 пациентов в течение одного дня.

СРОЧНО: передайте эту информацию и сделайте её общедоступной немедленно. В нашей стране ВОЗ лгала нам, с этой пандемией. Каждый день наш президент говорит, что это данные и статистика. За не предоставление этой информации , чтобы спасти граждан, будет то, что ему будут угрожать элиты!

Мы знаем, что все правительства мира обязаны исполнять рекомендации ВОЗ, но Германия нарушила норму…Теперь ВОЗ будут предъявляться иски по всему миру за сокрытие стольких смертей и крах экономик многих стран мира… и всем станет понятно, почему издан приказ немедленно хоронить тела без вскрытия… и поместить их как сильно загрязняющие…

В наших силах нести правду и надеяться спасти много жизней…

РАСПРОСТРАНЯТЬ СРОЧНО! Во всех сетях. Вот почему антибактериальный гель работает, а диоксид хлора… Весь пандемический психоз был нужен потому, что теневое мировое правительство хочет вакцинировать и вживлять чип, чтобы убивать массы, контролировать численность населения и уменьшить население мира.

