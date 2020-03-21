Рекламная кампания от магазина Пятерочка приурочена к большому прокату мультфильма «Тролли 2. Мировой Тур» по всему миру. Популярность акции сама по себе также обусловлена известности мультфильма в России. В частности, руководство торговой сети готово радовать детей и их родителей необычными подарками и развлечениями, для чего им достаточно стать покупателями магазина.

Сроки акции Тролли. Большие гастроли

Новый мультфильм, любимый детьми и взрослыми по всему миру, выйдет в прокат в России только 19 марта. Однако торговая сеть начинает свою кампанию уже 17 марта, а завершит только 4 мая 2020 года. За этот период планируется подарить множество карточек и наклеек, брелоков и многое другое. Собери Троллей на гастроли!

Правила

Для участия в розыгрышах и играх необходимо обладать активированной фирменной карточкой магазина. Ее можно приобрести на кассе в любой торговой точке сети и активировать на официальном сайте или приложении.

Как получить 3d карточку Тролли:

совершение покупки на счет от 555 рублей одним чеком. Вы получаете бесплатно.

за покупку товара-партнера = 1 карточка бесплатно.

купить за 49 рублей.

Официальный сайт: https://trolls2.5ka.ru/

Коллекция троллей

Торговая компания подготовила большое количество различных карточек с изображениями популярных мультгероев. Изображение на них «оживает» в приложении компании. Описание каждого персонажа можно найти на официальном сайте магазина. Получить дополнительные карточки возможно при приобретении товаров от партнеров в магазине.

Кроме того, у покупателей есть возможность собрать коллекцию из брелоков-персонажей мультфильма, получив на них скидку. Для этого необходимо собрать не менее пяти виртуальных наклейки (каждую возможно получить при совершении покупки на сумму не менее 555 рублей). Таким образом, стоимость одного брелока составит всего 199 рублей. Баланс наклеек доступен для просмотра в «Личном кабинете» покупателя. Всего в продаже представлено одиннадцать персонажей. Количество акционного товара ограничено.

3д карточки тролли

Имена Троллей

Карточная игра. Правила

Всю коллекцию возможно поместить в фирменный альбом, купив его в магазине. Покупатели, которым удастся получить весь набор персонажей, торговая сеть предоставит в подарок фирменную-сумку рюкзак с изображением мультгероев. Играть с карточками можно, как вам угодно. Всё зависит от вашей фантазии. Придумывайте игры вместе с детьми.

Я предлагаю вам следующую игру:

Игра с Троллями. Правила Цветан Опытный игрок Предложите вашу игру Количество игроков - 2, 3, 4 или 6.



Раздайте детям равное количество карточек. Как вы уже заметили, карточки отличаются не только изображенными на ней персонажами, но и цветами. Дети не должны показывать друг другу свои карточки. Они и сами не должны знать, какие у них карточки и в каком порядке лежат. Расположите игровые карты стопкой. Каждый делает по очереди свой ход, выкладывая на кон (центр) свою карточку, переворачивая её лицевой стороной наверх. Следующий игрок ходит, также показывая свою карточку. Если следующая карточка розовая, то происходит "накопление" карточек на кону. Когда ребенок достает желтую карточку (Король Тролльцарт или Амурчик), то предыдущий игрок должен забрать все карточки с центра себе и выглядывает одну из своих карт. Далее продолжает ход следующий игрок. Если ребенок кладет серую карточку (Купер или Принц Ди), то он берет из центра нижнюю 1 карточку. Если попадается Дикая Дельта или Эники (оранжевый цвет), то ребенок, следующий по очереди должен взять 2 карточки из центра. При появлении на кону карточек с героями Королева Рокс, Рифф или Розочка, означает, что на следующем круге этот ребенок пропускает ход. Если ребенок выложит зеленую карту с Король Ти-роллекс, Бликом или Блёсткой, то он выходит из игры, выкладывая все свои карточки на кон.



Проигравшим считается тот, у кого остались все карточки. Выигрыват же первый выбывший из игры.

Наклейки троллей в Пятерочке

За каждые 555 рублей в чеке, вам будут начислена 1 электронная наклейка на баланс личного кабинета Пятёрочки. Когда вы накопите 5 наклеек, вы сможете купить игрушку брелок в виде пушистого Тролля с 64% скидкой.

Как подарить

Наклейки при необходимости возможно дарить другим покупателям. Для этого потребуется авторизоваться в «Личном кабинете» и перейти в соответствующий акционный раздел. Далее необходимо заполнить форму, в которой следует указать количество наклеек для передачи, а также номер дисконтной карты или телефона получателя, к которому она привязана. Максимальное количество наклеек для передачи в течение суток – двадцать.

Приложение Тролли Караоке

Ссылка на скачивания приложения Тролли. Караоке приведена чуть ниже на этой странице (в разделе FAQ). Чтобы участвовать в конкурсе за главный приз Поездку в Дубаи, а также получить множество призов и подарков, нужно выполнить следующие шаги:

Скачать приложение «Тролли. Караоке», Отсканировать карточки с меткой, чтобы оживить героев. Получи свою песню и запиши собственное видео-караоке в данном приложении.

Как сканировать карточки троллей

Вначале нужно скачать специальное приложение на ваш смартфон (приложение из магазина Гугл Плей для андроид) или айфон (app store). Установите приложение. Дайте согласия на доступ к камере, к микрофону, к фото, мультимедиа и файлам на вашем устройстве. Без этих разрешений приложение полноценно функционировать не будет. Теперь вы можете перейти к сканированию обратной стороны карточки, где вы увидите белый круг с колонками внутри. В внешней стороне круга написано «Отсканируй меня в приложении». Вот так выглядит сторона для сканирования:



Чтобы отсканировать карточку, запустите приложение Караоке, наведите вашу камеру мобильного телефона на белый круг карточки Троллей, получите песню для своей коллекции. Вот так нужно расположить камеру, чтобы изображение установилось по центру:

Нажмите на иконку «Домик», расположенную слева вверху, чтобы перейти в свою коллекцию или зарегистрироваться. Регистрация в приложении: Нажмите на кнопку «Войти» -> «Нет профиля. Создать». Введите свой логин, почту и пароль. Создайте аккаунт. Пой с троллями: записывай ролики в AR-масках и участвуй в караоке баттлах.

Конкурс для розыгрыша путевки в Дубай

Каждый участник, получающий в подарок карточки, может активировать их в приложении. Таким образом регистрация одной карты активирует одну песню для участия в караоке-конкурсе. Каждый новый караоке-трек с собственным исполнением возможно записать на видео и выложить на официальном сайте магазина в разделе акции. Путем «живого» голосования исполнители могут получать один из трех призов:

Поездка в Дубай в фирменный парк (основной приз). Запись трека в студии звукозаписи. Дополнительные призы (игрушки, очки, паззлы).

Голосование проводится на сайте в разделе акции.

FAQ

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В приложении Тролли.Караоке. Ссылки для скачивания: Как зовут героев? Все имена представлены в таблице

Видео трейлер