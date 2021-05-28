Розыгрыш призов от социальной сети Instagram

Нередко во Всемирной сети пользователи видят сайты, где проводятся розыгрыши от соцсети Инстаграм. Подобные сайты всплывают в поисковиках. Также они всплывают после приобретений в интернет-магазинах, не вызывающих особого доверия, либо после посещения ресурсов по скачиванию МРЗ, не отличающихся честностью. Часто эти проекты предлагают поучаствовать в розыгрышах призов, денежных купонов от Ленты и других известных торговых сетей.

Обзор сайта с обещанием призов от Instagram

Не важно, как пользователь оказался на сайте. Сначала Вы видите привлекательные цветные ленточки, заманчиво летающие по монитору, в центральной части — окошко с подарочной коробочкой и предложение стать участником розыгрыша. Для этого требуются только 3 попытки для открытия нужной коробочки. В случае везения Вам пообещают что-то из компьютерной либо мобильной техники, либо же приз деньгами, в сумме до 5 000 американских долларов.

Многие обрадуются, попав на такой удачный розыгрыш и не подумав, кому же нужна его организация вместе с раздачей денег, компьютеров и мобильной техники. Не спешите — зайдите на страницу, кликнув мышью кнопку ОК. Что же мы видим? С экрана исчезли яркие ленточки и флажки, поэтому смотрим, что представляет собой главная страница.

Суть развода розыгрыша в инстаграм

Стать участником розыгрыша от Инстаграм совсем не трудно. Мысленно призвав удачу, нажмите на любую коробку. Одна попытка оказалась неудачной — там пусто. Мы, затаив дыхание, нажимаем на вторую — увы, удаче не суждено прийти в этот день. В коробке снова ничего нет.

Сосредоточившись и в какой раз призывая удачу, мы снова кликаем мышью по коробочке. И тут из неё вылезает карточка, украшенная бантиком на 3 060 долларов. Вы зажмурились и облегчённо выдохнули — наконец повезло! После 2-х неудачных попыток Вам прилетел денежный приз в размере 3 060 долларов — разве это не великолепно?

Но давайте в любой ситуации сохранять хладнокровие и руководствоваться разумом. Не спешите представлять, как Вы потратите выигранные доллары. Просто пройдите на следующую страничку и выполните указания, написанные в поздравительном сообщении. Что мы видим? Оператор Анастасия Теплова набирает сообщение, в котором говорится о получении нашего согласия для выплаты выигрыша. Но присмотритесь к оператору — это просто короткая анимация, которая воспроизводится по кругу спустя очень короткое время.

И даже фрагмент рисунка показывает, как фальшивая Теплова вертится в разные стороны, а не набирает сообщение. Нет никакой Анастасии Тепловой — оператора онлайн. Заезженную анимацию с жуткой мимикой нередко применяют в различных интернет-чатах на зарубежных ресурсах. Допустим, мы уже очутились в чате на иностранной площадке с аналогичным оператором.

Выводы

Если Вы очутились на сайте, проводящим крупные розыгрыши, причём Вы сами его не искали и не приходили туда — это, скорее всего, обыкновенное мошенничество. Ещё один признак лохотронского сайта — на нём практически всегда не требуются регистрация и авторизация.

Суть обмана — заставить жертву выполнить перевод с незначительной суммой. В дальнейшем жертва лишается всех денег, хранившихся на банковской карте.

В случае, описанном в статье, всё оказалось именно так. Ресурс преподносился как кладезь розыгрышей и призов от социальной сети Инстаграм. Но оказался просто подделкой, где отзывы выводятся при помощи скрипта. Онлайн-оператора Анастасии Тепловой не существует, это анимация. Мошеннический сайт рассчитан на то, что Вы обрадуетесь, выиграв хороший приз после 2-х неудачных попыток. Но его получение невозможно. Вас будут только разводить на небольшие суммы денег якобы для удачного получения приза и решения несуществующих проблем.

Видео разоблачение лохотрона

Автор видео разоблачает обман, который распространяется от имени социальной сети, и объясняет, каким образом осуществляется развод. Это полезно знать, чтобы предвидеть другие похожие лохотроны.