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Магнитики в Магните в приложении

Теперь в приложении Магнита можно собирать не только бонусы, наклейки но и магнитики. Магнитики — это специальные цифровые наклейки, которые участники акции будут копить по другой (параллельно идущей) акции.

Магнитики нужно собирать со 2 сентября по 31 декабря 2020 года для получения скидки на коллекцию посуды Royal Kuchen.

Магнитики в Магните

Как начисляются магнитики

При покупках в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» электронные магнитики начисляются так:

  • за 250 р в чеке — 1 магнитик,
  • за 500 р — 2 шт,
  • за 750 р — 3 и т.д.

При совершении покупок в «Магнит Косметик», в «Магнит Семейный» и «Магнит Опт» начисления магнитиков начинается с 500 рублей и кратно 500 по схеме:

  • за 500 р — 2 магнитика,
  • за 1000 р  — 4 шт,
  • за 1500 р — 6 и т. д.

Как начать собирать магнитики

  1. Обязательно нужно завести карту Магнит и при расчетах на кассе предъявлять её.
  2. Отслеживать баланс электронных начислений вы можете в приложении Магнит.

Сколько нужно накопить магнитиков в обмен на скидку

АссортиментРозничная ценаАкционная цена в обмен на МагнитикиКоличество МагнитиковСкидка в %
Сковорода глубокая ROYAL KUCHEN 24см с крышкой (СИ):63199 ₽999 ₽2068,8%
Сковорода глубокая ROYAL KUCHEN 28см с крышкой (СИ):63799 ₽1199 ₽2068,4%
Блинница ROYAL KUCHEN 24 см (СИ):62199 ₽519 ₽2076,4%
Сковорода гриль ROYAL KUCHEN 28 см (СИ):62799 ₽799 ₽2071,5%
Ковш ROYAL KUCHEN 1,2л с крышкой (СИ):62199 ₽499 ₽2077,3%
Набор высоких бокалов для напитков Royal Kuchen, 470мл, 2шт549 ₽199 ₽2063,8%
Набор низких бокалов для напитков Royal Kuchen, 320мл, 2шт499 ₽199 ₽2060,1%
Набор бокалов для шампанского Royal Kuchen, 160мл, 2шт699 ₽175 ₽2075,0%
Набор бокалов для вина Royal Kuchen, 450мл, 2шт699 ₽199 ₽2071,5%
Набор тарелок обеденных Royal Kuchen, 22 см., 2 шт.1399 ₽499 ₽2064,3%
Набор тарелок обеденных Royal Kuchen, 27 см., 2шт.1599 ₽699 ₽2056,3%
Блюдо Royal Kuchen, 31,2 см.1999 ₽499 ₽2075,0%
Салатник большой Royal Kuchen, 22 см.1599 ₽499 ₽2068,8%
Набор салатников Royal Kuchen, 15,5 см., 2 шт.1199 ₽399 ₽2066,7%
Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 8л(СИ):64199 ₽1299 ₽2069,1%
Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 2л(СИ):62699 ₽799 ₽2070,4%
Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 6л(СИ):63799 ₽1199 ₽2068,4%
Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 3,6л(СИ):63199 ₽949 ₽2070,3%
Ковш с крышкой ROYAL KUCHEN 1,5л(СИ):61799 ₽699 ₽2061,1%
Пароварка-вставка для кастрюли ROYAL KUCHEN (СИ):62999 ₽689 ₽2077,0%

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