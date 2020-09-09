Теперь в приложении Магнита можно собирать не только бонусы, наклейки но и магнитики. Магнитики — это специальные цифровые наклейки, которые участники акции будут копить по другой (параллельно идущей) акции.
Магнитики нужно собирать со 2 сентября по 31 декабря 2020 года для получения скидки на коллекцию посуды Royal Kuchen.
Содержание
Как начисляются магнитики
При покупках в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» электронные магнитики начисляются так:
- за 250 р в чеке — 1 магнитик,
- за 500 р — 2 шт,
- за 750 р — 3 и т.д.
При совершении покупок в «Магнит Косметик», в «Магнит Семейный» и «Магнит Опт» начисления магнитиков начинается с 500 рублей и кратно 500 по схеме:
- за 500 р — 2 магнитика,
- за 1000 р — 4 шт,
- за 1500 р — 6 и т. д.
Как начать собирать магнитики
- Обязательно нужно завести карту Магнит и при расчетах на кассе предъявлять её.
- Отслеживать баланс электронных начислений вы можете в приложении Магнит.
Сколько нужно накопить магнитиков в обмен на скидку
|Ассортимент
|Розничная цена
|Акционная цена в обмен на Магнитики
|Количество Магнитиков
|Скидка в %
|Сковорода глубокая ROYAL KUCHEN 24см с крышкой (СИ):6
|3199 ₽
|999 ₽
|20
|68,8%
|Сковорода глубокая ROYAL KUCHEN 28см с крышкой (СИ):6
|3799 ₽
|1199 ₽
|20
|68,4%
|Блинница ROYAL KUCHEN 24 см (СИ):6
|2199 ₽
|519 ₽
|20
|76,4%
|Сковорода гриль ROYAL KUCHEN 28 см (СИ):6
|2799 ₽
|799 ₽
|20
|71,5%
|Ковш ROYAL KUCHEN 1,2л с крышкой (СИ):6
|2199 ₽
|499 ₽
|20
|77,3%
|Набор высоких бокалов для напитков Royal Kuchen, 470мл, 2шт
|549 ₽
|199 ₽
|20
|63,8%
|Набор низких бокалов для напитков Royal Kuchen, 320мл, 2шт
|499 ₽
|199 ₽
|20
|60,1%
|Набор бокалов для шампанского Royal Kuchen, 160мл, 2шт
|699 ₽
|175 ₽
|20
|75,0%
|Набор бокалов для вина Royal Kuchen, 450мл, 2шт
|699 ₽
|199 ₽
|20
|71,5%
|Набор тарелок обеденных Royal Kuchen, 22 см., 2 шт.
|1399 ₽
|499 ₽
|20
|64,3%
|Набор тарелок обеденных Royal Kuchen, 27 см., 2шт.
|1599 ₽
|699 ₽
|20
|56,3%
|Блюдо Royal Kuchen, 31,2 см.
|1999 ₽
|499 ₽
|20
|75,0%
|Салатник большой Royal Kuchen, 22 см.
|1599 ₽
|499 ₽
|20
|68,8%
|Набор салатников Royal Kuchen, 15,5 см., 2 шт.
|1199 ₽
|399 ₽
|20
|66,7%
|Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 8л(СИ):6
|4199 ₽
|1299 ₽
|20
|69,1%
|Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 2л(СИ):6
|2699 ₽
|799 ₽
|20
|70,4%
|Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 6л(СИ):6
|3799 ₽
|1199 ₽
|20
|68,4%
|Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 3,6л(СИ):6
|3199 ₽
|949 ₽
|20
|70,3%
|Ковш с крышкой ROYAL KUCHEN 1,5л(СИ):6
|1799 ₽
|699 ₽
|20
|61,1%
|Пароварка-вставка для кастрюли ROYAL KUCHEN (СИ):6
|2999 ₽
|689 ₽
|20
|77,0%