Теперь в приложении Магнита можно собирать не только бонусы, наклейки но и магнитики. Магнитики — это специальные цифровые наклейки, которые участники акции будут копить по другой (параллельно идущей) акции.

Магнитики нужно собирать со 2 сентября по 31 декабря 2020 года для получения скидки на коллекцию посуды Royal Kuchen.

Как начисляются магнитики

При покупках в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» электронные магнитики начисляются так:

за 250 р в чеке — 1 магнитик,

за 500 р — 2 шт,

за 750 р — 3 и т.д.

При совершении покупок в «Магнит Косметик», в «Магнит Семейный» и «Магнит Опт» начисления магнитиков начинается с 500 рублей и кратно 500 по схеме:

за 500 р — 2 магнитика,

за 1000 р — 4 шт,

за 1500 р — 6 и т. д.

Как начать собирать магнитики

Обязательно нужно завести карту Магнит и при расчетах на кассе предъявлять её. Отслеживать баланс электронных начислений вы можете в приложении Магнит.

Сколько нужно накопить магнитиков в обмен на скидку