Стоит ли доверять: «Из Милана от сотрудника неправительственной организации..»

Новый спам про коронавирус гуляет по Whatsapp. Стоит ли доверять информации, и зачем её пускают по социальным сетям и мессенджерам.

А вам не приходило данное сообщение:

Итальянский врач, президент ALT в Милане Лидия Рота Вендер о коронавирусе Из Милана, от сотрудника неправительственной организации, занимающейся распространением рекомендаций в области здравоохранения, (нажмите, чтобы читать дальше) передает высказывания доктора Лидии Рота Вендер, гематолога и президента ALT.

«Вирус паники не остановить, панику может остановить только интеллект.

Коронавирусная инфекция не вызывает простуду с насморком или мокрым кашлем. Сухой кашель - это отличительная особенность нового вируса.

Вирус не противостоит теплу и быстроумирает, если подвергается воздействию температур выше 26-27 градусов, поэтому горячие напитки, такие как настойки, бульоны или просто горячая вода нужно употреблять в изобилии в течение дня, эти горячие жидкости нейтрализуют вирус.

Избегайте пить ледяную воду или напитки со льдом (кубиками).

Если зараженный человек чихает перед нами; в трех метрах вирус не попадает на нас.

Когда вирус находится на металлических поверхностях, он живет около 12 часов, поэтому после прикосновения к металлическим поверхностям, таким как двери, приборы, транспортные поручни и т. Д., руки должны быть тщательно вымыты и продезинфицированы спиртовым гелем.

Вирус может жить на одежде и тканях от 6 до 12 часов, обычные моющие средства уничтожают его, элементы, которые нельзя стирать ежедневно, рекомендуется подвергать воздействию солнца, и вирус погибнет.

Как указано:

Вирус сначала вызывает воспаление в горле и ощущение сухости. Этот симптом может длиться от 3 до 4 дней.

Вирус распространяется через влагу, присутствующую в дыхательных путях, спускается в трахею и попадает в легкие, вызывая воспаление легких, которое длится около 5 или 6 дней.

Пневмония проявляется высокой температурой и затрудненным дыханием, классическая простуда не сопровождается таким эффектом. В этом случае необходимо использовать немедленно противопневмонийные средства.

Как вы можете избежать заражения.

Передача вируса обычно происходит при прямом попадании инфекции. После того как касались тканей или материалов, на которых присутствует вирус, необходимо мыть руки.

Вирус живет на наших руках только около 10 минут, но за это время может произойти многое, потирание глаз, касаясь носа, - это позволяет вирусу проникнуть в ваше горло. Поэтому, для нашего блага и блага всех, мойте руки очень часто и дезинфицируйте их.

Вы можете полоскать горло дезинфицирующими растворами, которые устраняют или минимизируют количество вируса, который может проникнуть в горло, при этом он будет удален до того, как он попадет в трахею, а затем в легкие.

Дезинфицируйте клавиатуру и мышь компьютера. Руль автомобиля

Мы должны заботиться о себе на благо и на благо других

НОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Новый коронавирус NCP может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, до которых невозможно узнать, заражен ли человек. Но когда жар проявляется, в легких наблюдается 50% фиброза, это слишком поздно для превентивного лечения!

Тайваньские эксперты предлагают каждое утро проводить простую проверку:

Глубоко вдыхайте и задерживайте дыхание на 10 секунд. Если это делаете без кашля, без затруднений и / или чувства удушья и т. Д., это говорит о том, что в легких нет фиброза, что указывает на отсутствие инфекции. В эти критические времена необходимо проводить такое управление каждое утро в среде с чистым воздухом.

Это советуют также японские врачи, которые эффективно лечат COVID-19. Мы все должны следить за тем, чтобы у нас во рту и горле всегда было влажно, вы должны пить глоток воды, по крайней мере, каждые 15 минут. ПОЧЕМУ? Даже если вирус попадает в воду или другие жидкости через рот, он проходит через пищевод прямо в желудок, где желудочные кислоты разрушают вирус, если регулярно не принимать достаточное количество воды, вирус может попасть в трахею, а это опасно.

Поделитесь этой информацией с семьей, друзьями и знакомыми для солидарности и гражданского сознания !

Лидия Рота Вендер это кто

В этой рассылке Вотсап утверждается, что гематолог и президент Итальянской ассоциации против тромбозов и сердечно-сосудистых заболеваний (ALT) Лидия Рота Вендер, объясняет, что такое коронавирус и как избежать заражения. Несмотря на то, что Рота действительно занимает пост президента ALT, нет никаких доказательств того, что именно она дала или написала такой совет. Итальянские СМИ уже опровергли то, что источником информации является врач.

Ассоциация ALT комментирует происхождение рассылки

Этот спам родом из Италии, однако он далее распространился на испанские мессенджеры и дошел до России.

Сразу бросает в глаза то, что текст написан очень «коряво» и с орфографическими ошибками. Это объясняется тем, что текст был переведен с итальянского языка, по-видимому, автоматически. Не вызывает данный тест доверия и по другим объективным причинам — в нем содержатся логические ошибки и неточности. Эта рассылка ввела в заблуждение даже некоторые иностранные СМИ, так как в сообщении перемешаны правдивые сведения и вымысел.

Сам ALT (Ассоциация по борьбе с тромбозами и сердечно-сосудистыми заболеваниями) опубликовал на своем веб-сайте информацию о COVID-19, но на нём нет публикации, которая гуляет теперь по миру благодаря сарафанному радио. Да, некоторые факты из рассылки соответствуют рекомендациям ассоциации, в то время как другие — откровенный вымысел. ALT предупреждает, что подобные манипуляции с текстом лишают его полезности.

Где правда, а где вымысел

Итак, рассмотрим отдельные «советы» из приведенного сообщения

« Коронавирусная инфекция не вызывает простуду с насморком или мокрым кашлем » . Основываясь на имеющихся данных, это правда . Национальная медицинская библиотека США не включает ринит в качестве симптома COVID-19 . С другой стороны, помните, что среди признаков инфекции могут быть лихорадка, кашель и одышка. В некоторых случаях могут также возникать расстройства пищеварительной системы, такие как диарея и боль в животе , в более серьезных случаях инфекция может вызвать пневмонию, дыхательную или почечную недостаточность.

» . Основываясь на имеющихся данных, . Национальная медицинская библиотека США . С другой стороны, помните, что среди признаков инфекции могут быть В некоторых случаях могут также возникать расстройства пищеварительной системы, такие как , в более серьезных случаях инфекция может вызвать « Вирус не противостоит теплу и быстро умирает, если подвергается воздействию температур выше 26-27 градусов, поэтому горячие напитки, такие как настойки, бульоны или просто горячая вода нужно употреблять в изобилии в течение дня, эти горячие жидкости нейтрализуют вирус » . Если вирус умирает при температуре 26 градусов, то логично предположить, что в организме человека ему не выжить. Если бы это было так, то коронавирус не смог бы вызвать пандемии. Влияние употребления горячих напитков на развитие инфекции было также опровергнуто доктором Мишель Фернандо Мартинес в интервью, которое он дал СМИ. Так он высказался, что « питье горячей воды было бы непродуктивной мерой для профилактики, так как ее употребление приводит к повреждению слизистой оболочки полости рта ».Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также опровергает влияние высоких температур в борьбе с вирусной инфекцией: горячие ванны не помогут предотвратить распространение COVID-19 . Почему? Потому что температура нашего тела является постоянной, и она не меняется в результате душа или ванны (а также от того, что мы едим или пьём). «Фактически, принимать ванну с чрезвычайно горячей водой может быть опасно, так как это может вызвать ожоги », — заключает ВОЗ.

» . Если вирус умирает при температуре 26 градусов, то логично предположить, что в организме человека ему не выжить. Если бы это было так, то коронавирус не смог бы вызвать пандемии. Влияние употребления горячих напитков на развитие инфекции было также опровергнуто доктором Мишель Фернандо Мартинес в интервью, которое он дал СМИ. Так он высказался, что « ».Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также опровергает влияние высоких температур в борьбе с вирусной инфекцией: . Почему? Потому что температура нашего тела является постоянной, и она не меняется в результате душа или ванны (а также от того, что мы едим или пьём). «Фактически, принимать ванну с чрезвычайно горячей водой может быть опасно, так как это », — заключает ВОЗ. « Избегайте пить ледяную воду или напитки со льдом » . Этот совет также является сомнительным по причинам описанным выше (из-за постоянства температуры тела человека).

» . Этот совет также является сомнительным по причинам описанным выше (из-за постоянства температуры тела человека). Совет использовать «противопневмонийные препараты» немало удивил. Это какие? Пневмонию лечат антибиотиками, но их никогда не называют «противопневмонийными». Это какой-то новый медицинский термин. к тому же совет крайне не полезен обычному человеку. Как больной сможет понять, что у него развилась пневмония? Диагностикой занимается только врач, он же и будет назначать антибиотики в случае необходимости.

немало удивил. Это какие? Пневмонию лечат антибиотиками, но их никогда не называют «противопневмонийными». Это какой-то новый медицинский термин. к тому же совет крайне не полезен обычному человеку. Как больной сможет понять, что у него развилась пневмония? Диагностикой занимается только врач, он же и будет назначать антибиотики в случае необходимости. « Если зараженный человек чихает перед нами, в трех метрах от него вирус упадет на землю и предотвратит его попадание на нас » . Эта болезнь передается через воздушно-капельным путём, поэтому ВОЗ рекомендует «держаться на расстоянии более 1 метра от больного». Некоторые сообщества, таких как ASEPEYO выдерживать расстояние не менее трех метров между потенциально больным человеком и здоровым.

Эта болезнь передается через воздушно-капельным путём, поэтому ВОЗ рекомендует «держаться на расстоянии более 1 метра от больного». Некоторые сообщества, таких как ASEPEYO выдерживать расстояние не менее трех метров между потенциально больным человеком и здоровым. « Вирус выживает около 12 часов на металлических поверхностях » . ВОЗ указывает, что пока точно не известно, как долго новый коронавирус выживает на поверхностях , но, как правило, этот тип инфекционных агентов может существовать от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от условий, в которых он находится (температура, влажность окружающей среды и пр.)

» . ВОЗ указывает, что пока , но, как правило, этот тип инфекционных агентов может существовать от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от условий, в которых он находится (температура, влажность окружающей среды и пр.) « Мытье рук очень важно: вирус выживает в наших руках всего около 10 минут » . Мы не нашли информацию о том, сколько вирус может жить на руках. Организация здравоохранения подчеркивает важность защиты себя путем частого мытья рук с дезинфицирующим средством или мылом и водой.

» . Мы не нашли информацию о том, сколько вирус может жить на руках. Организация здравоохранения подчеркивает важность защиты себя путем с дезинфицирующим средством или мылом и водой. « Вы можете полоскать горло дезинфицирующими растворами, которые устраняют или минимизируют количество вируса, который может попасть в горло » . ВОЗ уже дезинфицирующие ополаскиватели для полости рта служит препятствуют распространению коронавируса и не упоминает об эффективности других типов дезинфицирующих растворов.

» . ВОЗ уже для препятствуют распространению коронавируса и не упоминает об эффективности других типов дезинфицирующих растворов. « Дезинфицировать клавиатуру компьютера, мышь, руль автомобиля » и другие предметы, к которым мы часто прикасаемся. В качестве профилактических мер для людей, у которых подтверждено наличие COVID-19 или для профилактики возможных случаев заражения, CDC рекомендует ежедневно очищать все поверхности, к которым часто прикасаемся. Это включает в себя столы, дверные ручки, смесители и смесители для ванной комнаты, туалеты, телефоны, клавиатуры, планшеты и тумбочки. Все советы о профилактики заражения COVID-19 от CDC здесь (рекомендую ознакомиться, но необходим перевод на русский язык, пользуйтесь встроенным переводчиком в браузере). О важности дезинфекции мобильных телефонов сообщает и Роспотребнадзор.

» и другие предметы, к которым мы часто прикасаемся. В качестве профилактических мер для людей, у которых подтверждено наличие COVID-19 или для профилактики возможных случаев заражения, CDC рекомендует Все советы о профилактики заражения COVID-19 от CDC здесь (рекомендую ознакомиться, но необходим перевод на русский язык, пользуйтесь встроенным переводчиком в браузере). О важности дезинфекции мобильных телефонов сообщает и Роспотребнадзор. « Пить больше жидкости » . Это хороший совет, но к профилактике коронавирусной инфекции не имеет никакого отношения.

» . Это хороший совет, но к профилактике коронавирусной инфекции не имеет никакого отношения. Задержка дыхания на 10 секунд не даст вам понимания того, есть у вас фиброз легких или его нет.

Зачем сочиняют и рассылают подобную чушь через Whatsapp не известно, мало ли людей с расстройством психики. Ваша задача распознать фейки и не продолжать цепочку. Меры профилактики ОРВИ всем известны, они подходят и для профилактики коронавируса COVID-19.

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