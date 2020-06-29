Битва пломбиров: акция мороженого Чистая линия

Участвуй в самой вкусной летней акции Битва пломбиров от компании Чистая линия. Покупай мороженое, проверяй код и регистрируй на сайте, чтобы получить шанс выиграть приз.

Сроки: с 1 июня по 30 сентября 2020 года.

Промо сайт: https://bitvaplombirov.ru/

Правила

Купи мороженое Чистая линия со стикером акции Битва пломбиров:

Найди промо-код на внутренней части упаковки, Выиграй моментальные призы, а также копи баллы для накопительных подарков!

Регистрация на bitvaplombirov.ru

Чтобы принять участие в сладкой битве, необходимо зарегистрироваться.

Нажмите на кнопку «Участвовать» и заполните форму:

Вам нужно указать лишь имя, e-mail и желаемый пароль (дважды).

Продукты, участвующие в акции

Проверить код

На сайте акции bitvaplombirov.ru вы можете проверить код. Не все коды являются выигрышными (т.е. не за любой код вы получите моментальный подарок), но за каждый вам будет начислены баллы (от 1 до 3). Ваша задача накопить баллы для обмена их на вкусные подарки. Вы также можете отказаться от моментального выигрыша в пользу баллов.

Голосование

После регистрации промокода, на ваш счет будут зачислены голоса. Вы можете тратить их, отдавая за любимого героя.

Герои:

Леди Хруст,

Капитан Россия,

Эскимон,

Кактус Джо,

Московская лакомка,

Пломбировна,

Агент Радуга,

Рожокер,

МС Рифленый.

Призы

моментальные призы (сертификат Литрес и стикерпаки vk),

Запас мороженого общей стоимостью 1000 рублей,

купоны на 100 и на 200 рублей в интернет-магазин мороженого,

Билет на Панорама 360,

Сквиши 👀,

Настольная игра от Чистой линии.

Стоимость накопительных призов в баллах