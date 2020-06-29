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Битва пломбиров: акция мороженого Чистая линия

Участвуй в самой вкусной летней акции Битва пломбиров от компании Чистая линия. Покупай мороженое, проверяй код и регистрируй на сайте, чтобы получить шанс выиграть приз.

Сроки: с 1 июня по 30 сентября 2020 года.

Промо сайт: https://bitvaplombirov.ru/

Акция Битва пломбиров

Правила

  1. Купи мороженое Чистая линия со стикером акции Битва пломбиров:
    Битва пломбиров
  2. Найди промо-код на внутренней части упаковки,
  3. Выиграй моментальные призы, а также копи баллы для накопительных подарков!

Регистрация на bitvaplombirov.ru

Чтобы принять участие в сладкой битве, необходимо зарегистрироваться.

Нажмите на кнопку «Участвовать» и заполните форму:

регистрация на bitvaplombirov.ru

Вам нужно указать лишь имя, e-mail и желаемый пароль (дважды).

Продукты, участвующие в акции

Продукты участники мороженое чистая линия

Проверить код

На сайте акции bitvaplombirov.ru вы можете проверить код. Не все коды являются выигрышными (т.е. не за любой код вы получите моментальный подарок), но за каждый вам будет начислены баллы (от 1 до 3). Ваша задача накопить баллы для обмена их на вкусные подарки. Вы также можете отказаться от моментального выигрыша в пользу баллов.

Голосование

После регистрации промокода, на ваш счет будут зачислены голоса. Вы можете тратить их, отдавая за любимого героя.

Герои:

  • Леди Хруст,
  • Капитан Россия,
  • Эскимон,
  • Кактус Джо,
  • Московская лакомка,
  • Пломбировна,
  • Агент Радуга,
  • Рожокер,
  • МС Рифленый.

Призы

  • моментальные призы (сертификат Литрес и стикерпаки vk),
  • Запас мороженого общей стоимостью 1000 рублей,
  • купоны на 100 и на 200 рублей в интернет-магазин мороженого,
  • Билет на Панорама 360,
  • Сквиши 👀,
  • Настольная игра от Чистой линии.

Стоимость накопительных призов в баллах

Наименование призаКоличество балловКоличество подарков
Билеты Panorama 36030100 000
Запас мороженого601000
Купон в магазин на 1001050 000
Купон в магазин на 2002020 000
Сквиш15250 000
Игра208 000
Литрес3500 000
Стикеры5250 000

 

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