С 26 апреля 2021 стартует акция шоколадных батончиков Twix. Продлится мероприятие до 30 ноября 2021 года, и поэтому у призоловов достаточно времени, чтобы выиграть много подарков.
В данный период покупайте шоколад в акционной упаковке, ищите код внутри и регистрируйте на сайте twix.ru, выигрывайте!
Сайт твикс.ру будет доступен с начала акции (с 5 октября), в то же время вы узнаете полные правила конкурса.
Название акции: «Кофе, чай — не скучай!»
Где найти код
Аккуратно разверните шоколадные батончики в промоупаковке, на которой написано название акции «Кофе, чай…» и на внутренней стороне упаковке вы найдете 9-значный промокод, состоящий из латинских букв и цифр. Его нужно ввести на вебсайте и дождаться розыгрыша.
Какие продукты участвуют в акции: Твикс Minis, XTRF, Twix, Multipack, Top X6.
Зарегистрируйте код на сайте twix, введя его в специальный чекбокс.
Правила
Условия промо, как всегда просты, вам нужно выполнить несколько шагов:
- Покупай шоколад Твикс в промоупаковке,
- регистрируй код с упаковке на сайте twix.ru,
- жди розыгрыша.
Регистрация на twix.ru
Если вы принимали раньше участие в акциях брендов Twix, Snickers, m&m’s, Orbit, Skittles, то можете войти на сайт, используя данные от имеющегося личного кабинета. Если вы забыли свой логин/пароль, то воспользуйтесь восстановлением.
При создании нового аккаунта, нажмите на кнопку «Личный кабинет» и приступите к регистрации. Вам понадобятся электронная почта или телефон. Выбирайте любой из способов. Через минуту вам придет письмо или СМС с паролем от кабинета.
Призы
- гарантированные:
- удвоенный шанс на победу,
- деньги на мобильный телефон — 3 рубля, 5р, 10 р, 15 р, 100 р, 500 р.
- ежедневные — кружка Твикс,
- главный — 1 000 000 рублей.
Комментарии
Добрый день!
предпочитаю инвестировать в акции производителей подобной продукции, но иногда можно проинвестировать и в удачу, тем более старт акции 7.октября (а это очень символично для РФ).
Привет!