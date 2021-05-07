С 26 апреля 2021 стартует акция шоколадных батончиков Twix. Продлится мероприятие до 30 ноября 2021 года, и поэтому у призоловов достаточно времени, чтобы выиграть много подарков.

В данный период покупайте шоколад в акционной упаковке, ищите код внутри и регистрируйте на сайте twix.ru, выигрывайте!

Сайт твикс.ру будет доступен с начала акции (с 5 октября), в то же время вы узнаете полные правила конкурса.

Название акции: «Кофе, чай — не скучай!»

Где найти код

Аккуратно разверните шоколадные батончики в промоупаковке, на которой написано название акции «Кофе, чай…» и на внутренней стороне упаковке вы найдете 9-значный промокод, состоящий из латинских букв и цифр. Его нужно ввести на вебсайте и дождаться розыгрыша.

Какие продукты участвуют в акции: Твикс Minis, XTRF, Twix, Multipack, Top X6.

Зарегистрируйте код на сайте twix, введя его в специальный чекбокс.

Правила

Условия промо, как всегда просты, вам нужно выполнить несколько шагов:

Покупай шоколад Твикс в промоупаковке,

регистрируй код с упаковке на сайте twix.ru,

жди розыгрыша.

Регистрация на twix.ru

Если вы принимали раньше участие в акциях брендов Twix, Snickers, m&m’s, Orbit, Skittles, то можете войти на сайт, используя данные от имеющегося личного кабинета. Если вы забыли свой логин/пароль, то воспользуйтесь восстановлением.

При создании нового аккаунта, нажмите на кнопку «Личный кабинет» и приступите к регистрации. Вам понадобятся электронная почта или телефон. Выбирайте любой из способов. Через минуту вам придет письмо или СМС с паролем от кабинета.

Призы