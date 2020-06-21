Орео на своё пятилетие в России запускает многоуровневую акцию, согласно которой вы получите чекбэк, брендированные стикеры, а также подарки (пока недоступно). Встречайте день Рождение Oreo!
Сроки: с 8 июня по 31 августа 2020 г
Сайт: oreo.ru
Правила 1 этапа акции
- Вступите в официальную группу Орео https://vk.com/oreoofficial
- В чат-бот vk отправьте любое сообщение и получите гарантированный приз — набор стикеров и ссылку на игру «Башня Oreo». Чат-бот только в мобильном приложении, перейти можно по ссылке >> или отсканировав QR-код:
- За старт игры участник акции получит пак стикеров №2.
Башня Орео
Определения игры
Орео-коины
это игровая валюта
Бустеры
улучшения для игры, позволяющие добиться новой высоты башни
Свайп
движение сверху вниз по экрану мобильного для строительства башни.
Призы первого этапа
- Стикеры.