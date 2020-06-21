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Акция Орео: получай чекбэк, игра «Башня Oreo»

Орео на своё пятилетие в России запускает многоуровневую акцию, согласно которой вы получите чекбэк, брендированные стикеры, а также подарки (пока недоступно). Встречайте день Рождение Oreo!

Сроки: с 8 июня по 31 августа 2020 г

Сайт: oreo.ru

Акция орео в vk

Правила 1 этапа акции

  1. Вступите в официальную группу Орео https://vk.com/oreoofficial
  2. В чат-бот vk отправьте любое сообщение и получите гарантированный приз — набор стикеров и ссылку на игру «Башня Oreo». Чат-бот только в мобильном приложении, перейти можно по ссылке >> или отсканировав QR-код:
    QR-код башня орео
  3. За старт игры участник акции получит пак стикеров №2.

Башня Орео

Правила:

  • Делай свайп и увеличивай высоту башни из Oreo и получай OREO-коины.
  • Трать заработанные коины на игровые бустеры, с помощью которых ты достигнешь новых высот в рейтинге коинов, и получишь новые стикеры!
  • Сканируй чеки с печеньем OREO в ЧекБэк и получай бонусы Oreo-коинов, новые звания. Получи высшую награду — звание Властелина Орео.
Определения игры
Орео-коины
это игровая валюта
Бустеры
улучшения для игры, позволяющие добиться новой высоты башни
Свайп
движение сверху вниз по экрану мобильного для строительства башни.

Призы первого этапа

  • Стикеры.

Видео Отмечай оригинально

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Орео-коины
это игровая валюта
Бустеры
улучшения для игры, позволяющие добиться новой высоты башни
Свайп
движение сверху вниз по экрану мобильного для строительства башни.
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