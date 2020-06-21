Орео на своё пятилетие в России запускает многоуровневую акцию, согласно которой вы получите чекбэк, брендированные стикеры, а также подарки (пока недоступно). Встречайте день Рождение Oreo!

Сроки: с 8 июня по 31 августа 2020 г

Сайт: oreo.ru

Правила 1 этапа акции

Вступите в официальную группу Орео https://vk.com/oreoofficial В чат-бот vk отправьте любое сообщение и получите гарантированный приз — набор стикеров и ссылку на игру «Башня Oreo». Чат-бот только в мобильном приложении, перейти можно по ссылке >> или отсканировав QR-код:

За старт игры участник акции получит пак стикеров №2.

Башня Орео

Делай свайп и увеличивай высоту башни из Oreo и получай OREO-коины.

Трать заработанные коины на игровые бустеры, с помощью которых ты достигнешь новых высот в рейтинге коинов, и получишь новые стикеры!

Сканируй чеки с печеньем OREO в ЧекБэк и получай бонусы Oreo-коинов, новые звания. Получи высшую награду — звание Властелина Орео. Правила:

Определения игры Орео-коины это игровая валюта Бустеры улучшения для игры, позволяющие добиться новой высоты башни Свайп движение сверху вниз по экрану мобильного для строительства башни.

Призы первого этапа

Стикеры.