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Акция Lipton в Магните: “Береги планету вместе с нами”

Компания Lipton в Магните проводит промо акцию под названием “Береги планету вместе с нами”. Это акция проводится с целью напомнить людям об экологических проблемах. Липтон сотрудничает с Rainforest Alliance, стремясь улучшить жизнь людей во всех сферах.

Сроки: с 1 июня по 31 июля 2020 г.

Победители будут определены и опубликованы не позднее 30 сентября 2020 г.

Официальный сайт: www.lipton.com/magnit

Акция Липтон в Магните Береги планету

Правила

  1. Покупай пачку чая Липтон, а именно Lipton English Breakfast Limited Edition в промо-упаковке в ТС Магнит,
  2. отправь фотографию чека на почту promo@lipton.com в указанные сроки
  3. жди розыгрыш.

 

Как выглядит промо упаковка Липтон

Это пачка чая указанного бренда с названием акции и зеленым стикером с подробной информацией.

Какие данные нужно отправить при регистрации чека

На promo@lipton.com нужно отправить следующую информацию (это будет  вашей заявкой на участие в розыгрыше призов):

  • фото чека,
  • ФИО,
  • адрес вашей электронной почты для связи,
  • номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт соцсети,
  • указать, что согласны с правилами акции и на обработку персональных данных.
  • Дать согласие на получение рекламных материалов от OOO “Юнивелер Русь” и от бренда “Lipton” (необязательно).

Призы

КатегорияНазваниеСколько всего разыгрывается, штПримечание
№1Термостаканы
Эко-сумки		50
12		Ежедневно разыгрывается 1 приз из данной категории
№2Бонусы на карту лояльности Магнит в размере 1000300вручается по итогам проведения розыгрыша

 

 

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