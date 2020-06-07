Компания Lipton в Магните проводит промо акцию под названием “Береги планету вместе с нами”. Это акция проводится с целью напомнить людям об экологических проблемах. Липтон сотрудничает с Rainforest Alliance, стремясь улучшить жизнь людей во всех сферах.
Сроки: с 1 июня по 31 июля 2020 г.
Победители будут определены и опубликованы не позднее 30 сентября 2020 г.
Официальный сайт: www.lipton.com/magnit
Содержание
Правила
- Покупай пачку чая Липтон, а именно Lipton English Breakfast Limited Edition в промо-упаковке в ТС Магнит,
- отправь фотографию чека на почту promo@lipton.com в указанные сроки
- жди розыгрыш.
Как выглядит промо упаковка Липтон
Это пачка чая указанного бренда с названием акции и зеленым стикером с подробной информацией.
Какие данные нужно отправить при регистрации чека
На promo@lipton.com нужно отправить следующую информацию (это будет вашей заявкой на участие в розыгрыше призов):
- фото чека,
- ФИО,
- адрес вашей электронной почты для связи,
- номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт соцсети,
- указать, что согласны с правилами акции и на обработку персональных данных.
- Дать согласие на получение рекламных материалов от OOO “Юнивелер Русь” и от бренда “Lipton” (необязательно).
Призы
|Категория
|Название
|Сколько всего разыгрывается, шт
|Примечание
|№1
|Термостаканы
Эко-сумки
|50
12
|Ежедневно разыгрывается 1 приз из данной категории
|№2
|Бонусы на карту лояльности Магнит в размере 1000
|300
|вручается по итогам проведения розыгрыша