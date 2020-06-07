Компания Lipton в Магните проводит промо акцию под названием “Береги планету вместе с нами”. Это акция проводится с целью напомнить людям об экологических проблемах. Липтон сотрудничает с Rainforest Alliance, стремясь улучшить жизнь людей во всех сферах.

Сроки: с 1 июня по 31 июля 2020 г.

Победители будут определены и опубликованы не позднее 30 сентября 2020 г.

Официальный сайт: www.lipton.com/magnit

Правила

Покупай пачку чая Липтон, а именно Lipton English Breakfast Limited Edition в промо-упаковке в ТС Магнит, отправь фотографию чека на почту promo@lipton.com в указанные сроки жди розыгрыш.

Как выглядит промо упаковка Липтон

Это пачка чая указанного бренда с названием акции и зеленым стикером с подробной информацией.

Какие данные нужно отправить при регистрации чека

На promo@lipton.com нужно отправить следующую информацию (это будет вашей заявкой на участие в розыгрыше призов):

фото чека,

ФИО,

адрес вашей электронной почты для связи,

номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт соцсети,

указать, что согласны с правилами акции и на обработку персональных данных.

Дать согласие на получение рекламных материалов от OOO “Юнивелер Русь” и от бренда “Lipton” (необязательно).

Призы