«Пусть победит вкуснейший» — новая акция конкурс от всенародно любимого бренда «Фруктовый сад»! Вы имеете право на свое мнение!

Акция Фруктовый сад стартует 3 февраля грядущего года и заканчивается 31 июля 2020.

Чтобы принять в ней участие, вам нужно купить сок «Фруктовый сад» в промо-пачке и проголосовать на сайте за тот из дачных миксов, который вам кажется более вкусным. Код нужно искать под наклейкой, чтобы узнать более подробно обо всех призах, нужно отcканировать QR-код на пачке. Более подробно познакомиться акцией можно на сайте https://promo.fruktoviysad.ru/.

Где найти код

На каждой акционной упаковке сока есть небольшой круглый стикер синего цвета. Его нужно отклеить, и во внутренней части между двумя слоями наклейки вы найдете промокод. Промокод нужно зарегистрировать на сайте.

Приз есть в каждой пачке, это значит, что будут гарантированные подарки. Однако, супер-приз, семейное авто Renault Sandero Stepway – только один! Информация по условиям акции и другим призам будет позже.

Когда покупать продукцию

Старт мероприятия с 3 февраля, но так как играют промокоды, то покупать соки уже можно сейчас. Выбирайте товар по выгодным ценам, но сохраняйте стикеры. Чеки храните также.