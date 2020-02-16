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Акция Фармакопейка: Устроим досуг всем вокруг

Сроки акции: с 10 февраля по 20 марта 2020 (выдача купонов и регистрация кодов на сайте),

проведение розыгрыша призов: 24 марта 2020 г.

Официальный сайт регистрации промокодов Фармакопейки: www.мойдосуг.рус

Название: «Устроим досуг всем вокруг»

устроим досуг всем вокруг

Правила

  1. Купите лекарства или другие товары в аптеке Фармакопейка на сумму от 500 рублей в чеке,
  2. Фармацевт вам выдаст купон со специальным промокодом. Купон представляет собой специальную карту с защитным слоем.
  3. Введите код на сайте мойдосуг.рус.
  4. участвуйте в розыгрыше призов.

Регистрация кода

  1. На сайте акции Фармакопейки введите символы промокода в специальную строку:
    регистрация кода на мойдосуг.рус
  2. Нажмите на кнопку «Зарегистрировать».
  3. Заполните форму регистрации, где необходимо указать фамилию, имя, город, номер телефона, пройти капчу и поставить 2 галочки напротив согласий).
    ввести свои данные при регистриации

Призы

ПризыКоличество, шт
Лонгборд10
детский батут20
Бассейн для дачи10
ракетки для большого тенниса10
электросамокат10
термобокс20
детский велосипед 20
взрослый велосипед 20
скандинавские палки500
гироскутер10
теплица20
чемодан дорожный10

Дополнительно

Налоги уплачивают победители самостоятельно. Для вручения призов победители должны предоставить копию паспорта и ИНН. Храните чеки до розыгрыша. Невостребованные призы переразыгрываться не будут.

 

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