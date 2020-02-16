Сроки акции: с 10 февраля по 20 марта 2020 (выдача купонов и регистрация кодов на сайте),

проведение розыгрыша призов: 24 марта 2020 г.

Официальный сайт регистрации промокодов Фармакопейки: www.мойдосуг.рус

Название: «Устроим досуг всем вокруг»

Правила

Купите лекарства или другие товары в аптеке Фармакопейка на сумму от 500 рублей в чеке, Фармацевт вам выдаст купон со специальным промокодом. Купон представляет собой специальную карту с защитным слоем. Введите код на сайте мойдосуг.рус. участвуйте в розыгрыше призов.

Регистрация кода

На сайте акции Фармакопейки введите символы промокода в специальную строку:

Нажмите на кнопку «Зарегистрировать». Заполните форму регистрации, где необходимо указать фамилию, имя, город, номер телефона, пройти капчу и поставить 2 галочки напротив согласий).



Призы

Призы Количество, шт Лонгборд 10 детский батут 20 Бассейн для дачи 10 ракетки для большого тенниса 10 электросамокат 10 термобокс 20 детский велосипед 20 взрослый велосипед 20 скандинавские палки 500 гироскутер 10 теплица 20 чемодан дорожный 10

Дополнительно

Налоги уплачивают победители самостоятельно. Для вручения призов победители должны предоставить копию паспорта и ИНН. Храните чеки до розыгрыша. Невостребованные призы переразыгрываться не будут.