Сроки акции: с 10 февраля по 20 марта 2020 (выдача купонов и регистрация кодов на сайте),
проведение розыгрыша призов: 24 марта 2020 г.
Официальный сайт регистрации промокодов Фармакопейки: www.мойдосуг.рус
Название: «Устроим досуг всем вокруг»
Правила
- Купите лекарства или другие товары в аптеке Фармакопейка на сумму от 500 рублей в чеке,
- Фармацевт вам выдаст купон со специальным промокодом. Купон представляет собой специальную карту с защитным слоем.
- Введите код на сайте мойдосуг.рус.
- участвуйте в розыгрыше призов.
Регистрация кода
- На сайте акции Фармакопейки введите символы промокода в специальную строку:
- Нажмите на кнопку «Зарегистрировать».
- Заполните форму регистрации, где необходимо указать фамилию, имя, город, номер телефона, пройти капчу и поставить 2 галочки напротив согласий).
Призы
|Призы
|Количество, шт
|Лонгборд
|10
|детский батут
|20
|Бассейн для дачи
|10
|ракетки для большого тенниса
|10
|электросамокат
|10
|термобокс
|20
|детский велосипед
|20
|взрослый велосипед
|20
|скандинавские палки
|500
|гироскутер
|10
|теплица
|20
|чемодан дорожный
|10
Дополнительно
Налоги уплачивают победители самостоятельно. Для вручения призов победители должны предоставить копию паспорта и ИНН. Храните чеки до розыгрыша. Невостребованные призы переразыгрываться не будут.