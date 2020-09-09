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Акция Дирол Миньоны: Дирол дарит подарки

Акция Дирол Миньоны проходит в торговых сетях Перекресток и Пятёрочка. Эти торговые сети входят в ритейл групп X5. Пройди тест и узнай, какой ты миньон.

Сроки акции в Перекрёстке: с 1 сентября пл 30 сентября 2020 года

Сроки в Пятёрочке: с 1 октября по 31 октября 2020 г.

Официальный сайт: x5.dirolplay.ru

Какой ты миньон

Правила

  1. Покупай Дирол Миньоны в Перекрестке весь сентябрь и в Пятёрочке — весь октябрь,
  2. Зарегистрируйся на сайте x5.dirolplay.ru и пройди тест «На какого миньона ты похож»,
  3. Загружай чеки на сайт и жди розыгрыша.

Призы Перекрётска

  1. Ежедневные:
    — мешок для обуви — 30 шт,
    — кепка — 30 шт,
    — набор для творчества — 30 шт,
    — рюкзак — 30 шт,
    — ланчбокс — 30 шт,
    — набор посуды — 30 шт.
  2. Еженедельные:
    — электронный сертификат в магазин MUM OF SIX на 2500 рублей — 4 шт,
    — набор лего — 4 шт,
    — поясная сумка — 4 шт.

Призы Пятёрочки

информация уточняется

 

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