Акция Дирол Миньоны проходит в торговых сетях Перекресток и Пятёрочка. Эти торговые сети входят в ритейл групп X5. Пройди тест и узнай, какой ты миньон.
Сроки акции в Перекрёстке: с 1 сентября пл 30 сентября 2020 года
Сроки в Пятёрочке: с 1 октября по 31 октября 2020 г.
Официальный сайт: x5.dirolplay.ru
Правила
- Покупай Дирол Миньоны в Перекрестке весь сентябрь и в Пятёрочке — весь октябрь,
- Зарегистрируйся на сайте x5.dirolplay.ru и пройди тест «На какого миньона ты похож»,
- Загружай чеки на сайт и жди розыгрыша.
Призы Перекрётска
- Ежедневные:
— мешок для обуви — 30 шт,
— кепка — 30 шт,
— набор для творчества — 30 шт,
— рюкзак — 30 шт,
— ланчбокс — 30 шт,
— набор посуды — 30 шт.
- Еженедельные:
— электронный сертификат в магазин MUM OF SIX на 2500 рублей — 4 шт,
— набор лего — 4 шт,
— поясная сумка — 4 шт.
Призы Пятёрочки
информация уточняется