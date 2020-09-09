Акция Дирол Миньоны проходит в торговых сетях Перекресток и Пятёрочка. Эти торговые сети входят в ритейл групп X5. Пройди тест и узнай, какой ты миньон.

Сроки акции в Перекрёстке: с 1 сентября пл 30 сентября 2020 года

Сроки в Пятёрочке: с 1 октября по 31 октября 2020 г.

Официальный сайт: x5.dirolplay.ru

Правила

Покупай Дирол Миньоны в Перекрестке весь сентябрь и в Пятёрочке — весь октябрь, Зарегистрируйся на сайте x5.dirolplay.ru и пройди тест «На какого миньона ты похож», Загружай чеки на сайт и жди розыгрыша.

Призы Перекрётска

Ежедневные:

— мешок для обуви — 30 шт,

— кепка — 30 шт,

— набор для творчества — 30 шт,

— рюкзак — 30 шт,

— ланчбокс — 30 шт,

— набор посуды — 30 шт. Еженедельные:

— электронный сертификат в магазин MUM OF SIX на 2500 рублей — 4 шт,

— набор лего — 4 шт,

— поясная сумка — 4 шт.

Призы Пятёрочки

информация уточняется