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Чтобы зарегистрироваться на сайте pgbonus.ru, нажмите на кнопку «Вход», далее кнопку «Зарегистрироваться». Здесь вам нужно заполнить форму с указанием ваших реальных данных:

Имя,

Номер телефона,

нажмите кнопку «Получить код» и заполните строку с кодом из СМС,

e-mail,

пароль (введите придуманный вами пароль),

реферальный код. Можете ввести вот этот: LTL3KP

Завершите регистрацию переходом по ссылке из письма.

Регистрация промокода

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Подарочный набор Пантин Интенсивное восстановление (шампунь 250 мл + бальзам-ополаскиватель 200мл + масло 100мл)

Победители будут опубликованы 20 января 2020 г.