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Адидас/Reebok раздает 2100 пар обуви. Лохотрон?

Вы выиграли пару кроссовок от Адидас

Теперь очередь Reebok «раздавать» подарки. Компании спортивных товаров расщедрились. Неправда?

Если вы получили сообщение от своего друга по вотсап о том, что Reebok раздает 2100 бесплатных пар обуви и футболок, чтобы отпраздновать свое 61-летие, то не верьте своим глазам. Вас пытаются развести.

Далее в сообщении предлагается перейти на сайт www.reebok-sport.club.

На данном сайте вам предстоит действовать по принятой мошенникам схеме — пройти опрос. О чудо! Вас поздравляют с выигрышем:

«Вы были квалифицированы, чтобы получит Бесплатная пара обуви и футболок! Как действовать:
1. Поделитесь этим с 2- друзьями / группами через WhatsApp (Нажмите на значок Whatsapp ниже),

2. Нажмите «Выбрать размер обуви» и введите свой адрес.

3. Вы получите свою обувь в течение 3 дней» (орфография и пунктуация сохранены).

Протестировав сайт, я усердно «делилась» с друзьями по WhatsApp, заранее зная, что это обман, поэтому на самом деле никого из знакомых не радовала письмами счастья. Далее, согласно инструкции, нажала на кнопку «Выбрать размер обуви» и меня снова перебросило на страницу теста. Осталось загадкой, в чем состоит суть обмана. Сторонней рекламы, редиректов на странице нет, заполнить данные банковской карты не предлагают. Нет даже пушей. Возможно, имеются вирусы. Хотя, Доктор веб и Virus Total наличие вирусов отрицают.

Замечен интересный факт — на десктопной версии сайта (при просмотре с компьютера),

То, что это мошенники не остается сомнений — схема обкатанная. Возможно, что сайт лишь готовится к запуску и находится на стадии тестирования. Уже были похожие схемы, читайте хоть по старый развод с Адидасом ниже.

Адидас не раздает бесплатную обувь!

Адидас раздает 3000 пар обуви — это правда? Разбираемся с новой спам рассылкой. Это новая, а точнее забытая старая акция, из серии бесплатных выигрышей товаров, купонов торговых сетей и ваучеров. На этот раз пользователи Whatsapp, видимо те, до которых не дошли предыдущие «акции», типа от Пятерочки или от Летуаль, распространяют сообщение среди своих друзей и прочих контактов вотсап:

Второй вариант сообщения:

adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви, 1800 футболок, чтобы отпраздновать свое 95-летие. получите бесплатные ботинки на : http://www.adidas-sports.club/ или http://www.adidas-footwears.club/

Напомню, что год назад пользователей дурили аналогичным образом:

Адидас празднует свой юбилей и отдает 3000 пар бесплатных кроссовок. Забирай бесплатные кроссовки
https://belanjapremium.club/adidas (может быть указан сайт https://ru-promos.site/adidas/ или https://rumarkets.club/adidas-/?a)

 

На акционном сайте вас ждет стандартный опрос:

  • Как вы узнали об этой акции
  • Вы когда-нибудь делали покупки в одном из наших магазинов Адидас.
  • Что больше всего вы покупаете в Адидас?

По завершению теста вас ждет выигрыш — пара бесплатных кроссовок фирмы Адидас. Вам лишь нужно отправить информацию об этой акции в виде сообщения 30 контактам вотсап.

Что должно насторожить: на сайте срабатывает серия следующих друг за другом редиректов (перенаправлений). Посмотрите внимательно на адрес страницы — он постоянно меняется, а страница многократно перезагружается. Это говорит о том, что сайт создан, чтобы замаскировать мошеннические действия. Если перейти на сайт с компьютера, то антивирус Касперского выдает предупреждение о фишинговом сайте:

касперский говорит о фишинге

Компания Adidas отрицает свою причастность к данной рассылке, и утверждает, что подобных акций не было запущено.

Не поддавайтесь на уловки мошенников! Никакой приз вас не ждет, после вас попытаются развести на покупку смартфона или айфона за 1$ или еще как-нибудь выманить данные вашей банковской карты. Если вы введете её номер и код svv, то позже сможете попрощаться со своими деньгами. Это самый настоящий развод, который массово запускаю мошенники в сеть.

Вердикт: это развод.

Комментарии

  • Согласен, а что будет если после теста нажал на слово whatsapp и нечо не произошло я просто закрыл сайт…

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    • Ничего не будет. Вовремя закрыли сайт

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      • А если написал карту и svv код тоже что будет у меня на карте было 13 р взяли только 2р потом ещё не будет списание с карты или все денги заберут

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      • ПРАВДА??????сейчас 24 июля мне ничего не будет????я разослала 9 людям в вацап и мне ничего не будет?????

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        • Если вы не вводили данные банковской карточки, а просто прошли тест и разослали другим людям, то ничего страшного (из опыта подобного лохотрона прошлого года). Но приятного мало, больше не ведитесь на подобные «акции».

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  • Всё уже сделала

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  • А я еще и отправил контактам в воцап. Это чем то грозит??

    Ответить

  • Пока существуют безответственные рассылающие, у мошенников работа будет.

    Ответить

  • А почему adidas молчит — это прямой удар по имиджу компании. После такого лохатрона я миним буду посещать их магазины. Лучше к конкурентам пойду….

    Ответить

    • Именем многих известных компаний представились мошенники, но отреагировали немногие. Жаль, что фирмы не видят связи между их репутацией и действиями обманщиков.

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  • но, целых 18 дней существовал

    Ответить

    • Сайт справился со своей задачей — обобрал необходимое количество наивных пользователей. Больше не нужен.

      Ответить

    • Судя по всему я лоханулся, как бы не было печально это признавать. Радует одно, до номера карты не дошло. Перешёл по ссылке, ответил на вопросы и началась загрузка следующей страницы и Яндекс предупредил о ненадежности страницы, и я закрыл вкладку.
      Прокручивая в памяти тот момент когда был переход на другую страницу мне кажется несколько раз промелькнула строка загрузки! Как теперь проверить телефон, не загрузил ли чего лишнего?

      Ответить

      • Главное, что карту не вводили. Я проверяла данный лохотрон на своем телефоне год назад, никаких вирусов не было подцеплено. Так, что с телефоном у вас все должно быть в порядке, если мошенники ничего нового не подсадили.

        Ответить

  • Я тоже лоханулся, 20 контактам переслал, а потом полез читать. Доктор Веб молчит.

    Ответить

    • Не всегда антивирусники быстро идентифицируют подозрительные сайты-однодневки.

      Ответить

  • Сегодня жене пришло, вместе рассылали, прошли по ссылке, сайт вроде не открылся.
    Мозг к сожалению включился только на этом моменте, разосланные сообщения удалили.
    Антивирус ничего не нашел, но он слабенький(

    Ответить

  • А я удалила отправленные сообщения

    Ответить

  • Это не просто развод это скам сайт крадет куки браузера и вероятно данные входа ватсап (незнаю какие) с десктопа очень хитро перекидывает на офф сайт не смог проанализировать

    Ответить

  • Только намекни,что нахаляву- все ведутся!Проверять надо!!!

    Ответить

  • 41 размер

    Ответить

    • В смысле «41 размер»? Это лохотрон — бесплатной раздачи обуви и футболок не будет.

      Ответить

  • Как получить кросовки

    Ответить

  • Аферист на аферисте сидит…

    Ответить

  • Для кого то это хороший пиар-маркетинговый ход…

    Ответить

    • Лохи были, есть и будут.
      Ну прислали мне на вотсап.
      Сразу открыл официальный сайт adidas.
      Там тишина и «мёртвые с косами стоять».
      А дальше уже всё зависит от того, есть мозг у человека или нет.

      Ответить

  • А что плохого в этом,Могли бы на самом деле организовать такое дело.От этого Адидас не обеднеет!.Для кого то это хороший пиар-маркетинговый ход.Я так думаю…

    Ответить

  • В стране достаточно людей мечтающих об фирменных Адидасовских вещах…Не надо печалиться,вся жизнь впереди,как в песне говориться…-Разденься и жди!Надежда-последняя инстанция…

    Ответить

  • Блин,а если сделал 10 левых групп с одним человеком и сделал рассылку,а потом удалил ничего не будет?

    Ответить

  • Если перешёл по ссылке и разослали 20 людям, что будет ?

    Ответить

  • Я с Узбекистана!.
    Мой адрес: город XXXXX, ул. XXX (модерация)
    Телефон: +99xxxxxxxxxxx (модерация)
    Размер обуви: 43

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