Теперь очередь Reebok «раздавать» подарки. Компании спортивных товаров расщедрились. Неправда?

Если вы получили сообщение от своего друга по вотсап о том, что Reebok раздает 2100 бесплатных пар обуви и футболок, чтобы отпраздновать свое 61-летие, то не верьте своим глазам. Вас пытаются развести.

Далее в сообщении предлагается перейти на сайт www.reebok-sport.club.

На данном сайте вам предстоит действовать по принятой мошенникам схеме — пройти опрос. О чудо! Вас поздравляют с выигрышем:

«Вы были квалифицированы, чтобы получит Бесплатная пара обуви и футболок! Как действовать:

1. Поделитесь этим с 2- друзьями / группами через WhatsApp (Нажмите на значок Whatsapp ниже),

2. Нажмите «Выбрать размер обуви» и введите свой адрес.

3. Вы получите свою обувь в течение 3 дней» (орфография и пунктуация сохранены).

Протестировав сайт, я усердно «делилась» с друзьями по WhatsApp, заранее зная, что это обман, поэтому на самом деле никого из знакомых не радовала письмами счастья. Далее, согласно инструкции, нажала на кнопку «Выбрать размер обуви» и меня снова перебросило на страницу теста. Осталось загадкой, в чем состоит суть обмана. Сторонней рекламы, редиректов на странице нет, заполнить данные банковской карты не предлагают. Нет даже пушей. Возможно, имеются вирусы. Хотя, Доктор веб и Virus Total наличие вирусов отрицают.

Замечен интересный факт — на десктопной версии сайта (при просмотре с компьютера), www.reebok-sport.club его перекидывет на онлайн-официальный сайт Рибок. Это сделано с целью замести следы своей деятельности.

То, что это мошенники не остается сомнений — схема обкатанная. Возможно, что сайт лишь готовится к запуску и находится на стадии тестирования. Уже были похожие схемы, читайте хоть по старый развод с Адидасом ниже.

Адидас не раздает бесплатную обувь!

Адидас раздает 3000 пар обуви — это правда? Разбираемся с новой спам рассылкой. Это новая, а точнее забытая старая акция, из серии бесплатных выигрышей товаров, купонов торговых сетей и ваучеров. На этот раз пользователи Whatsapp, видимо те, до которых не дошли предыдущие «акции», типа от Пятерочки или от Летуаль, распространяют сообщение среди своих друзей и прочих контактов вотсап:

Второй вариант сообщения: adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви, 1800 футболок, чтобы отпраздновать свое 95-летие. получите бесплатные ботинки на : http://www.adidas-sports.club/ или http://www.adidas-footwears.club/ Напомню, что год назад пользователей дурили аналогичным образом: Адидас празднует свой юбилей и отдает 3000 пар бесплатных кроссовок. Забирай бесплатные кроссовки

https://belanjapremium.club/adidas (может быть указан сайт https://ru-promos.site/adidas/ или https://rumarkets.club/adidas-/?a)

На акционном сайте вас ждет стандартный опрос:

Как вы узнали об этой акции

Вы когда-нибудь делали покупки в одном из наших магазинов Адидас.

Что больше всего вы покупаете в Адидас?

По завершению теста вас ждет выигрыш — пара бесплатных кроссовок фирмы Адидас. Вам лишь нужно отправить информацию об этой акции в виде сообщения 30 контактам вотсап.

Что должно насторожить: на сайте срабатывает серия следующих друг за другом редиректов (перенаправлений). Посмотрите внимательно на адрес страницы — он постоянно меняется, а страница многократно перезагружается. Это говорит о том, что сайт создан, чтобы замаскировать мошеннические действия. Если перейти на сайт с компьютера, то антивирус Касперского выдает предупреждение о фишинговом сайте:

Компания Adidas отрицает свою причастность к данной рассылке, и утверждает, что подобных акций не было запущено.

Не поддавайтесь на уловки мошенников! Никакой приз вас не ждет, после вас попытаются развести на покупку смартфона или айфона за 1$ или еще как-нибудь выманить данные вашей банковской карты. Если вы введете её номер и код svv, то позже сможете попрощаться со своими деньгами. Это самый настоящий развод, который массово запускаю мошенники в сеть.

Вердикт: это развод.