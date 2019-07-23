Теперь очередь Reebok «раздавать» подарки. Компании спортивных товаров расщедрились. Неправда?
Если вы получили сообщение от своего друга по вотсап о том, что Reebok раздает 2100 бесплатных пар обуви и футболок, чтобы отпраздновать свое 61-летие, то не верьте своим глазам. Вас пытаются развести.
Далее в сообщении предлагается перейти на сайт www.reebok-sport.club.
На данном сайте вам предстоит действовать по принятой мошенникам схеме — пройти опрос. О чудо! Вас поздравляют с выигрышем:
«Вы были квалифицированы, чтобы получит Бесплатная пара обуви и футболок! Как действовать:
1. Поделитесь этим с 2- друзьями / группами через WhatsApp (Нажмите на значок Whatsapp ниже),
2. Нажмите «Выбрать размер обуви» и введите свой адрес.
3. Вы получите свою обувь в течение 3 дней» (орфография и пунктуация сохранены).
Протестировав сайт, я усердно «делилась» с друзьями по WhatsApp, заранее зная, что это обман, поэтому на самом деле никого из знакомых не радовала письмами счастья. Далее, согласно инструкции, нажала на кнопку «Выбрать размер обуви» и меня снова перебросило на страницу теста. Осталось загадкой, в чем состоит суть обмана. Сторонней рекламы, редиректов на странице нет, заполнить данные банковской карты не предлагают. Нет даже пушей. Возможно, имеются вирусы. Хотя, Доктор веб и Virus Total наличие вирусов отрицают.
Замечен интересный факт — на десктопной версии сайта (при просмотре с компьютера),
То, что это мошенники не остается сомнений — схема обкатанная. Возможно, что сайт лишь готовится к запуску и находится на стадии тестирования. Уже были похожие схемы, читайте хоть по старый развод с Адидасом ниже.
Адидас не раздает бесплатную обувь!
Адидас раздает 3000 пар обуви — это правда? Разбираемся с новой спам рассылкой. Это новая, а точнее забытая старая акция, из серии бесплатных выигрышей товаров, купонов торговых сетей и ваучеров. На этот раз пользователи Whatsapp, видимо те, до которых не дошли предыдущие «акции», типа от Пятерочки или от Летуаль, распространяют сообщение среди своих друзей и прочих контактов вотсап:
Второй вариант сообщения:
adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви, 1800 футболок, чтобы отпраздновать свое 95-летие. получите бесплатные ботинки на : http://www.adidas-sports.club/ или http://www.adidas-footwears.club/
Напомню, что год назад пользователей дурили аналогичным образом:
Адидас празднует свой юбилей и отдает 3000 пар бесплатных кроссовок. Забирай бесплатные кроссовки
https://belanjapremium.club/adidas (может быть указан сайт https://ru-promos.site/adidas/ или https://rumarkets.club/adidas-/?a)
На акционном сайте вас ждет стандартный опрос:
- Как вы узнали об этой акции
- Вы когда-нибудь делали покупки в одном из наших магазинов Адидас.
- Что больше всего вы покупаете в Адидас?
По завершению теста вас ждет выигрыш — пара бесплатных кроссовок фирмы Адидас. Вам лишь нужно отправить информацию об этой акции в виде сообщения 30 контактам вотсап.
Что должно насторожить: на сайте срабатывает серия следующих друг за другом редиректов (перенаправлений). Посмотрите внимательно на адрес страницы — он постоянно меняется, а страница многократно перезагружается. Это говорит о том, что сайт создан, чтобы замаскировать мошеннические действия. Если перейти на сайт с компьютера, то антивирус Касперского выдает предупреждение о фишинговом сайте:
Компания Adidas отрицает свою причастность к данной рассылке, и утверждает, что подобных акций не было запущено.
Не поддавайтесь на уловки мошенников! Никакой приз вас не ждет, после вас попытаются развести на покупку смартфона или айфона за 1$ или еще как-нибудь выманить данные вашей банковской карты. Если вы введете её номер и код svv, то позже сможете попрощаться со своими деньгами. Это самый настоящий развод, который массово запускаю мошенники в сеть.
Вердикт: это развод.
Комментарии
Согласен, а что будет если после теста нажал на слово whatsapp и нечо не произошло я просто закрыл сайт…
Ничего не будет. Вовремя закрыли сайт
А если написал карту и svv код тоже что будет у меня на карте было 13 р взяли только 2р потом ещё не будет списание с карты или все денги заберут
ПРАВДА??????сейчас 24 июля мне ничего не будет????я разослала 9 людям в вацап и мне ничего не будет?????
Если вы не вводили данные банковской карточки, а просто прошли тест и разослали другим людям, то ничего страшного (из опыта подобного лохотрона прошлого года). Но приятного мало, больше не ведитесь на подобные «акции».
Всё уже сделала
Зачем? Это развод
А я еще и отправил контактам в воцап. Это чем то грозит??
Ничем не грозит. главное, что данные банковской карты не вводили.
Пока существуют безответственные рассылающие, у мошенников работа будет.
Полностью с вами согласна
А почему adidas молчит — это прямой удар по имиджу компании. После такого лохатрона я миним буду посещать их магазины. Лучше к конкурентам пойду….
Именем многих известных компаний представились мошенники, но отреагировали немногие. Жаль, что фирмы не видят связи между их репутацией и действиями обманщиков.
но, целых 18 дней существовал
Сайт справился со своей задачей — обобрал необходимое количество наивных пользователей. Больше не нужен.
Судя по всему я лоханулся, как бы не было печально это признавать. Радует одно, до номера карты не дошло. Перешёл по ссылке, ответил на вопросы и началась загрузка следующей страницы и Яндекс предупредил о ненадежности страницы, и я закрыл вкладку.
Прокручивая в памяти тот момент когда был переход на другую страницу мне кажется несколько раз промелькнула строка загрузки! Как теперь проверить телефон, не загрузил ли чего лишнего?
Главное, что карту не вводили. Я проверяла данный лохотрон на своем телефоне год назад, никаких вирусов не было подцеплено. Так, что с телефоном у вас все должно быть в порядке, если мошенники ничего нового не подсадили.
Я тоже лоханулся, 20 контактам переслал, а потом полез читать. Доктор Веб молчит.
Не всегда антивирусники быстро идентифицируют подозрительные сайты-однодневки.
Сегодня жене пришло, вместе рассылали, прошли по ссылке, сайт вроде не открылся.
Мозг к сожалению включился только на этом моменте, разосланные сообщения удалили.
Антивирус ничего не нашел, но он слабенький(
А я удалила отправленные сообщения
Это не просто развод это скам сайт крадет куки браузера и вероятно данные входа ватсап (незнаю какие) с десктопа очень хитро перекидывает на офф сайт не смог проанализировать
Только намекни,что нахаляву- все ведутся!Проверять надо!!!
41 размер
В смысле «41 размер»? Это лохотрон — бесплатной раздачи обуви и футболок не будет.
Как получить кросовки
Аферист на аферисте сидит…
Для кого то это хороший пиар-маркетинговый ход…
Лохи были, есть и будут.
Ну прислали мне на вотсап.
Сразу открыл официальный сайт adidas.
Там тишина и «мёртвые с косами стоять».
А дальше уже всё зависит от того, есть мозг у человека или нет.
А что плохого в этом,Могли бы на самом деле организовать такое дело.От этого Адидас не обеднеет!.Для кого то это хороший пиар-маркетинговый ход.Я так думаю…
В стране достаточно людей мечтающих об фирменных Адидасовских вещах…Не надо печалиться,вся жизнь впереди,как в песне говориться…-Разденься и жди!Надежда-последняя инстанция…
Блин,а если сделал 10 левых групп с одним человеком и сделал рассылку,а потом удалил ничего не будет?
Если перешёл по ссылке и разослали 20 людям, что будет ?
Я с Узбекистана!.
Мой адрес: город XXXXX, ул. XXX (модерация)
Телефон: +99xxxxxxxxxxx (модерация)
Размер обуви: 43