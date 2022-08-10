Акция Пятерочка: В чеке 200 рублей? Участвуй скорей!

С 9 августа 2022 в Пятерочке стартовала акция «В чеке 200 рублей? Участвуй скорей!», согласно условиях которой каждый покупатель, потративший в магазине от 200 рублей и выше и зарегистрировал чек на actions.5ka.ru имеет шансы выиграть главный приз — машину.

Сроки: с 9.08.2022 по 5.09.2022

Официальный сайт промо: actions.5ka.ru

Правила

Для участия в промо акции, необходимо выполнить обязательные условия:

совершайте покупки в Пятерочке или заказывайте доставку на сумму от 200 рублей и выше, а также покупайте товары-партнеры, зарегистрируйте чек на actions.5ka.ru в личном кабинете,

* при участии с доставкой товаров необходимо ввести данные чека на сайте акции вручную, Участвуйте в розыгрыше призов.

Как зарегистрироваться на actions.5ka.ru

Чтобы принять участие в акции, нужно иметь аккаунт X5ID. Если у вас есть карта Выручайка, то значит вы зарегистрированы в X5ID и можете входит в личный кабинет на actions.5ka.ru.

Войти в личный кабинет

на сайте actions.5ka.ru нажмите на кнопку «Личный кабинет», введите свой номер телефона, через некоторое время придет СМС на телефон с кодом подтверждения для входа в X5ID, введите его в специальное поле на сайте.

Зарегистрировать чек

Главным условием участия является регистрация чеков в личном кабинете actions.5ka.ru. Порядок действий:

нажмите на кнопку «Зарегистрировать чек», дайте все необходимые согласия для участия в акции, отсканируйте QR-код чека магазина Пятерочки с суммой от 200 рублей и/или содержащий товары-партнеры. или введите данные чека вручную (если камера сканирования вам недоступна, поврежден QR-код, вы вносите данные через компьютер или заказали доставку из Пятёрочки).



Для ручного ввода перепишите данные из чека в соответствующие поля на сайте акции: тип операции — покупка,

дата и время совершения покупки,

итого — сумма покупки в рублях и копейках,

ФН, ФД и ФП (ФПД) переписываем из чека.

Товары партнеры

Для того чтобы претендовать на специальные призы от партнеров, необходимо покупать следующие товары:

Напиток Балтика 0

Средство для стирки Vernel

Средство для стирки Лоск

Зубные пасты Сплат

Колбасные изделия Останкино

Средства для мытья посуды АОС

Призы

Организаторы приготовили щедрый призовой фонд. Каждый участник может претендовать на следующие призы и подарки:

Ежедневные: сертификат на 4000 рублей в одном из магазинов — «220 Вольт», «Ситилинк», «Hoff» — 420 шт всего,

телевизор с диагональю 55 дюймов — 28 шт,

моющий пылесос Томас — 28 шт,

сертификат в салон-магазин Аскона — 28 шт,

стиральная машина -28 шт,

набор посуды Тефаль — 28 шт, еженедельные призы за покупку товаров-партнеров: за покупку товаров Балтика — сертификат в Спортмастер — 4 шт,

за покупку Losk — парогенератор — 4 шт,

AOS дарит — кофемашину — 4 шт,

VERNEL — сертификат в интерне-магазин Lamoda — 4 шт,

Фирма «Останкино» разыгрывает угольный гриль — 4 шт,

за товары бренда SPLAT есть шанс выиграть электросамокат — 4 шт, Главный приз — автомобиль.

Какая сумма чека в Пятерочке у вас обычно выходит? меньше 200 рублей 0% от 200 рублей до 400 0% 400-800 р 50% 800-1200 р 50% 1200-1500 р 0% более 1500 р 0% Проголосовало: 2

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