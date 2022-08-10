Главная » Магазины » Пятерочка

Акция Пятерочка: В чеке 200 рублей? Участвуй скорей!

На чтение 3 мин Просмотров 18 Обновлено
Акция заканчивается через 26 дней

С 9 августа 2022 в Пятерочке стартовала акция «В чеке 200 рублей? Участвуй скорей!», согласно условиях которой каждый покупатель, потративший в магазине от 200 рублей и выше и зарегистрировал чек на actions.5ka.ru имеет шансы выиграть главный приз — машину.

Сроки: с 9.08.2022 по 5.09.2022
Официальный сайт промо: actions.5ka.ru

Содержание
  1. Правила
  2. Как зарегистрироваться на actions.5ka.ru
  3. Войти в личный кабинет
  4. Зарегистрировать чек
  5. Товары партнеры
  6. Призы
  7. Реклама

Правила

Для участия в промо акции, необходимо выполнить обязательные условия:

  1. совершайте покупки в Пятерочке или заказывайте доставку на сумму от 200 рублей и выше, а также покупайте товары-партнеры,
  2. зарегистрируйте чек на actions.5ka.ru в личном кабинете,
    * при участии с доставкой товаров необходимо ввести данные чека на сайте акции вручную,
  3. Участвуйте в розыгрыше призов.
200 рублей в чеке Пятерочка

Как зарегистрироваться на actions.5ka.ru

Чтобы принять участие в акции, нужно иметь аккаунт X5ID. Если у вас есть карта Выручайка, то значит вы зарегистрированы в X5ID и можете входит в личный кабинет на actions.5ka.ru.

Войти в личный кабинет

  1. на сайте actions.5ka.ru нажмите на кнопку «Личный кабинет»,
  2. введите свой номер телефона,
  3. через некоторое время придет СМС на телефон с кодом подтверждения для входа в X5ID,
  4. введите его в специальное поле на сайте.

Зарегистрировать чек

Главным условием участия является регистрация чеков в личном кабинете actions.5ka.ru. Порядок действий:

  1. нажмите на кнопку «Зарегистрировать чек»,
  2. дайте все необходимые согласия для участия в акции,
  3. отсканируйте QR-код чека магазина Пятерочки с суммой от 200 рублей и/или содержащий товары-партнеры.
  4. или введите данные чека вручную (если камера сканирования вам недоступна, поврежден QR-код, вы вносите данные через компьютер или заказали доставку из Пятёрочки).
    ввести данные чека от 200 рублей Пятерочка
    Для ручного ввода перепишите данные из чека в соответствующие поля на сайте акции:
    • тип операции — покупка,
    • дата и время совершения покупки,
    • итого — сумма покупки в рублях и копейках,
    • ФН, ФД и ФП (ФПД) переписываем из чека.

Товары партнеры

Для того чтобы претендовать на специальные призы от партнеров, необходимо покупать следующие товары:

  • Напиток Балтика 0
  • Средство для стирки Vernel
  • Средство для стирки Лоск
  • Зубные пасты Сплат
  • Колбасные изделия Останкино
  • Средства для мытья посуды АОС

Призы

Организаторы приготовили щедрый призовой фонд. Каждый участник может претендовать на следующие призы и подарки:

  1. Ежедневные:
    • сертификат на 4000 рублей в одном из магазинов — «220 Вольт», «Ситилинк», «Hoff» — 420 шт всего,
    • телевизор с диагональю 55 дюймов — 28 шт,
    • моющий пылесос Томас — 28 шт,
    • сертификат в салон-магазин Аскона — 28 шт,
    • стиральная машина -28 шт,
    • набор посуды Тефаль — 28 шт,
  2. еженедельные призы за покупку товаров-партнеров:
    • за покупку товаров Балтика — сертификат в Спортмастер — 4 шт,
    • за покупку Losk — парогенератор — 4 шт,
    • AOS дарит — кофемашину — 4 шт,
    • VERNEL — сертификат в интерне-магазин Lamoda — 4 шт,
    • Фирма «Останкино» разыгрывает угольный гриль — 4 шт,
    • за товары бренда SPLAT есть шанс выиграть электросамокат — 4 шт,
  3. Главный приз — автомобиль.
Какая сумма чека в Пятерочке у вас обычно выходит?
меньше 200 рублей
0%
от 200 рублей до 400
0%
400-800 р
50%
800-1200 р
50%
1200-1500 р
0%
более 1500 р
0%
Проголосовало: 2

Реклама

Выиграть автомобиль Зарегистрировать чек подарочные сертификаты
Оцените статью
Добавить комментарий

На нашем сайте e-nter.ru вы узнаете, как заработать деньги в интернете и не только, а также как с умом их потратить. Где можно купить дешевле, про актуальные скидки и распродажи, купоны и акции. И самое главное, как не попасться на удочку мошенников, как распознать лохотрон. Отдельная рубрика нашего сайта посвящена заработку криптовалюты.
Карта сайта | Политика конфиденциальности | Пользовательское соглашение
© 2022 Промо акции и конкурсы
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.