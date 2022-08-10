Акция Пятерочка: В чеке 200 рублей? Участвуй скорей!

С 9 августа 2022 в Пятерочке стартовала акция «В чеке 200 рублей? Участвуй скорей!», согласно условиях которой каждый покупатель, потративший в магазине от 200 рублей и выше и зарегистрировал чек на actions.5ka.ru имеет шансы выиграть главный приз — машину.
Сроки: с 9.08.2022 по 5.09.2022
Официальный сайт промо: actions.5ka.ru
Правила
Для участия в промо акции, необходимо выполнить обязательные условия:
- совершайте покупки в Пятерочке или заказывайте доставку на сумму от 200 рублей и выше, а также покупайте товары-партнеры,
- зарегистрируйте чек на actions.5ka.ru в личном кабинете,
* при участии с доставкой товаров необходимо ввести данные чека на сайте акции вручную,
- Участвуйте в розыгрыше призов.
Как зарегистрироваться на actions.5ka.ru
Чтобы принять участие в акции, нужно иметь аккаунт X5ID. Если у вас есть карта Выручайка, то значит вы зарегистрированы в X5ID и можете входит в личный кабинет на actions.5ka.ru.
Войти в личный кабинет
- на сайте actions.5ka.ru нажмите на кнопку «Личный кабинет»,
- введите свой номер телефона,
- через некоторое время придет СМС на телефон с кодом подтверждения для входа в X5ID,
- введите его в специальное поле на сайте.
Зарегистрировать чек
Главным условием участия является регистрация чеков в личном кабинете actions.5ka.ru. Порядок действий:
- нажмите на кнопку «Зарегистрировать чек»,
- дайте все необходимые согласия для участия в акции,
- отсканируйте QR-код чека магазина Пятерочки с суммой от 200 рублей и/или содержащий товары-партнеры.
- или введите данные чека вручную (если камера сканирования вам недоступна, поврежден QR-код, вы вносите данные через компьютер или заказали доставку из Пятёрочки).
Для ручного ввода перепишите данные из чека в соответствующие поля на сайте акции:
- тип операции — покупка,
- дата и время совершения покупки,
- итого — сумма покупки в рублях и копейках,
- ФН, ФД и ФП (ФПД) переписываем из чека.
Товары партнеры
Для того чтобы претендовать на специальные призы от партнеров, необходимо покупать следующие товары:
- Напиток Балтика 0
- Средство для стирки Vernel
- Средство для стирки Лоск
- Зубные пасты Сплат
- Колбасные изделия Останкино
- Средства для мытья посуды АОС
Призы
Организаторы приготовили щедрый призовой фонд. Каждый участник может претендовать на следующие призы и подарки:
- Ежедневные:
- сертификат на 4000 рублей в одном из магазинов — «220 Вольт», «Ситилинк», «Hoff» — 420 шт всего,
- телевизор с диагональю 55 дюймов — 28 шт,
- моющий пылесос Томас — 28 шт,
- сертификат в салон-магазин Аскона — 28 шт,
- стиральная машина -28 шт,
- набор посуды Тефаль — 28 шт,
- еженедельные призы за покупку товаров-партнеров:
- за покупку товаров Балтика — сертификат в Спортмастер — 4 шт,
- за покупку Losk — парогенератор — 4 шт,
- AOS дарит — кофемашину — 4 шт,
- VERNEL — сертификат в интерне-магазин Lamoda — 4 шт,
- Фирма «Останкино» разыгрывает угольный гриль — 4 шт,
- за товары бренда SPLAT есть шанс выиграть электросамокат — 4 шт,
- Главный приз — автомобиль.