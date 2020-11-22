Золотое яйцо в Дикси / Треснутые

Со 2 ноября в Дикси началась акция «Найди золотое яйцо». В период акции необходимо совершить покупку от 600 рублей в чеке, получить треснутое яйцо. Выиграй настоящее золотое яйцо 585 пробы!
Сайт https://dixy.ru/tresnutye/#/dixy
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Содержание
Как получить золотое яйцо
- Собери коллекцию любых треснутых яиц в специальном контейнере (стоимость коробки 199 рублей, или специальная цена — 99 р).
- После того, как коллекция собрана, заполни специальную форму на странице акции:
- 20 декабря 2020 года смотри трансляцию розыгрыша!
Как получить треснутого
- Чек на 600 рублей в Дикси (не учитывается табачная и алкогольная продукция),
- Покупай товары-спонсоры (информация о них на промо сайте).
Фото Треснувшие (треснутые) в Дикси
Часто задаваемые вопросы
Как открыть Треснутого
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