Золотое яйцо в Дикси / Треснутые

Со 2 ноября в Дикси началась акция «Найди золотое яйцо». В период акции необходимо совершить покупку от 600 рублей в чеке, получить треснутое яйцо. Выиграй настоящее золотое яйцо 585 пробы!

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Как получить золотое яйцо

Собери коллекцию любых треснутых яиц в специальном контейнере (стоимость коробки 199 рублей, или специальная цена — 99 р). После того, как коллекция собрана, заполни специальную форму на странице акции:

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Как получить треснутого

Чек на 600 рублей в Дикси (не учитывается табачная и алкогольная продукция), Покупай товары-спонсоры (информация о них на промо сайте).

Фото Треснувшие (треснутые) в Дикси

Фото Имена Зверобой Зомбибой Злюкопасть Желтопуз Зализун Ядозуб Провансаль Тугодум Суперзум Слепотень Саблезуб Рептизавр Пучеглаз Птицелов Остроморд Пинкиблу Мозгостук Мегабаг Лютокрыл Кровожад Кот Феликс Испугаврик Фрутик Дуролом Добряк Длинноклык Циклоподав Бон Пари Бомбит Алёнка

Часто задаваемые вопросы Как открыть Треснутого Легко поворачиваем одну половинку яйца относительно другого и открываем, как Киндер-яйцо. Что внутри Треснутого



Внутри попадаются карандаш, ластик или точилка