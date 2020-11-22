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Золотое яйцо в Дикси / Треснутые

Со 2 ноября в Дикси началась акция «Найди золотое яйцо». В период акции необходимо совершить покупку от 600 рублей в чеке, получить треснутое яйцо. Выиграй настоящее золотое яйцо 585 пробы!

Сайт https://dixy.ru/tresnutye/#/dixy

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Золотое яйцо Дикси

Как получить золотое яйцо

  1. Собери коллекцию любых треснутых яиц в специальном контейнере (стоимость коробки 199 рублей, или специальная цена — 99 р).
  2. После того, как коллекция собрана, заполни специальную форму на странице акции:
    Заполни форму заявки на получение золотого яйца в Дикси
  3. 20 декабря 2020 года смотри трансляцию розыгрыша!

Как получить треснутого

  1. Чек на 600 рублей в Дикси (не учитывается табачная и алкогольная продукция),
  2. Покупай товары-спонсоры (информация о них на промо сайте).

Фото Треснувшие (треснутые) в Дикси

ФотоИмена
Треснутый: Зверобой Зверобой
Треснутый: Зомбибой Зомбибой
Злюкопасть Злюкопасть
Желтопуз Желтопуз
Зализун Зализун
Ядозуб Ядозуб
Провансаль Провансаль
Тугодум Тугодум
Суперзум Суперзум
Слепотень Слепотень
Саблезуб Саблезуб
Рептизавр Рептизавр
Пучеглаз Пучеглаз
Птицелов Птицелов
Остроморд Остроморд
Пинкиблу Пинкиблу
Мозгостук Мозгостук
Мегабаг Мегабаг
Лютокрыл Лютокрыл
Кровожад Кровожад
Кот Феликс - треснувший дикси Кот Феликс
Испугаврик Испугаврик
Фрутик Фрутик
Дуролом Дуролом
Добряк Добряк
Длинноклык Длинноклык
Циклоподав Циклоподав
Бон Пари Бон Пари
Бомбит Бомбит
Алёнка Алёнка
Часто задаваемые вопросы
Как открыть Треснутого
Что внутри Треснутого

Видео обзор

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Как открыть Треснутого
Легко поворачиваем одну половинку яйца относительно другого и открываем, как Киндер-яйцо.
Что внутри Треснутого
Внутри попадаются карандаш, ластик или точилка
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