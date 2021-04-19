Компания Татнефть ежегодно проводит промо с щедрыми призами и подарками. Не стал исключением и 2021 год, заправляйся на АЗС и выиграй автомобиль Hyundai Solaris

Официальный сайт акции заправлентанеко.рф

Основной срок мероприятия: с 22.03.2021 по 22.05.2021 г

Розыгрыш: 26 мая 2021 г.

Призы на АЗС будут выдавать весь июнь 2021 г.

Гарантированный же приз вы можете получит с 30 мая по 30 июня текущего года.

Регистрация на заправлентанеко.рф

На заправлентанеко.рф нажмите на кнопку «Регистрация» и заполните всю информацию о себе. Будьте внимательны. Вариант заполнения полей регистрационной формы представлен ниже (вся информация выдумана, любые совпадения случайны). Задайте пароль — число, состоящее из трёх цифр. Сразу вы попадете в личный кабинет, где нужно уточнить информацию, где вы сможете получить приз в случае выигрыша.

Вход в личный кабинет

Чтобы войти в личный кабинет, введите свой номер телефона и пароль, который вы задали при регистрации. Если вы забыли свой пароль, то нажмите на ссылку «забыли пароль?» на окне входа, введите ваш телефон, уникальный код одной из ранее зарегистрированных карточек, желаемый пароль 2 раза.

В личном кабинете выберите АЗС, с которой вам будет удобно забрать приз, а также регистрируйте коды для участия в акции. Здесь же можно посмотреть список выигранных призов.

Правила акции «ЗаправленТанеко» 2021 Татнефть

* Произведите заправку авто 30 л и более топливом за 1 раз (бензин, сжиженный газ или дизельным топливом) для легковых автомобилей на АЗС «Татнефть»,

* или заправьте грузовой автомобиль на 100 и более л.

* или купите моторное масло «Татнефть»,

* или купить другие товары в чеке на 300 р и более. Получите карточку участника акции (купон), пройдите регистрацию на сайте заправлентанеко.рф Зарегистрируйте код с карточки участника на сайте в личном кабинете. Для участия в розыгрыше главного приза нужно ввести не менее 4 кодов. Ждите результатов розыгрыша.

Как зарегистрировать код из чека Татнефть

Заявкой для участия в промо будет являться введенный уникальный код со специальной карточки, которую выдадут на АЗС при выполнении условий акции (смотри выше). В личном кабинете пользователю нужно выполнить 2 шага:

Выбрать АЗС, где удобно получать призы в случае выигрыша

Ввести секретный код с карточки для подтверждения участия.



Участвуй также в акции барни, сканируй коды и выигрывай фигурки



Опрос

Ваши впечатления от акций ЗаправленТАНЕКО от Татнефть Все отлично, участвую регулярно, выигрываю по мелочи 17.41% Получаю только гарантированные призы 6.19% Выигрывала автомобиль 2.51% Это развод. Никогда ничего не получаю в рамках акции 23.4% Участвую первый раз 47.58% Ни разу не участвовал и не собираюсь 2.9% Проголосовало: 517

Призы

Гарантированные: коллекционный магнит — 60 тысяч штук, светоотражающий брелок — 30 000 штук.

Заправка на сумму 500 руб. — 3000 шт.;

Заправка на 1000 рублей — 1500 шт;

Брендированный шарф — 500 шт;

Сувенирная клюшка «Заряд» — 100 шт.;

Парковочная визитка — 1000 шт.;

Автомобильная сумка — 400 шт.

Суперпризы: Автомобиль «Hyundai Solaris» — 2 шт.;

Призы выдаются на заправке в регионе, который вы выбрали в личном кабинете. Внимание! Список регионов ограничен! Проверьте сначала участие вашего региона в акции.

Видео розыгрыша

Подведение итогов прошлой акции:

Если вы не выиграли приз или пропустили промо, то не расстраивайтесь, следите за обновлениями, компания Татнефть часто проводит подобные конкурсы. Следующий раз повезёт и вам!