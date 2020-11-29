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Акция в Магните за наклейки: бытовая техника и посуда Royal Kuchen

Сегодня в Магните проходят одновременно две акции с наклейками — согласно условиям одной вам нужно накопить фишки на скидку на посуду и бытовая технику Royal Kuchen, а по второй — вы собираете на игры Hasbro. Компания Магнит сделала редизайн приложения, а также небольшой ребрендинг, и теперь наклейки называются магнитиками. В этой статье вы узнаете подробности акции

Кухонная акция Роял Кюхен

Обновлено 9 сентября 2020: по условиям новой акции, вам нужно накопить 30 магнитиков (наклеек), чтобы получить скидку на посуду Роял Кюхен. Подробности >>>

Сроки новой акции: с 1 сентября по 9 февраля 2021 года.

Организатор акции: https://magnit.ru/

Промо сайт: https://magnit.ru/farfor/

Название акции: «Ваше Величество на кухне»

Выгода: Скидки до 75%

Как получить наклейки

  • За каждые 250 рублей в чеке в получаете 1 магнитик в магазинах «Магнит у дома», «Магнит Аптека»,
  • за каждые 500 р в чеке выдают 1 двойной бумажный магнитик в «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик»

Сколько наклеек нужно собрать

На всю посуду (сковороды, кастрюли, бокалы и фарфор) нужно набрать 20 фишек, а на бытовую технику вам придется собирать по 30 наклеек.

Товары за наклейки Магните

ТоварРозничная цена, рубЦена со скидкой (руб) за наклейкиКоличество наклеек

Бытовая техника в Магните за наклейки
Кофемолка
Кофемолка 		1999 94930
Тостер
Тостер 		199974930
Электрический чайник
Электрический чайник 		249989930
Ручной миксер
Миксер 		199999930
Погружной блендер
Погружной блендер 		2999139930
Кухонные весы
Кухонные весы 		119935930

Фарфоровая посуда для чаепития
Чайник заварочный, 1 л
Заварник 		199959920
Сахарница
Сахарница 		99924920
Чайная пара, 290 мл, фарфор
Чайная пара 		99924920
Набор из 2х кружек, 400 мл, фарфор
Набор из кружек 		119939920
Блюдо
31,2 см, 1 шт
199949920
Набор тарелок обеденных.
22 см, 2 шт
139949920
Набор салатников
15,5 см, 2 шт
119939920
Набор тарелок обеденных,
27 см, 2 шт
159969920

Кастрюли
Кастрюля с крышкой, 8 л, диаметр 24 см.


Кастрюля с крышкой Роял Кюхен 8 литорв

41991299 руб 20
Кастрюля с крышкой, 6 л. диаметр 24 см.
Кастрюля Royal Kuchen 6 л 		37991199 р 20
Кастрюля с крышкой, 3,6 л. Диаметр 20 см
Кастрюля на 3,6 л 		3199949 р 20
Кастрюля с крышкой, 2 л, 16 см
Кастрюля на 2 литра 		2699799 р 20
Ковш с крышкой, 1,5 л, 16 см.
Ковш с крышкой в Магните за наклейки 		1799699 р20
Пароварка-вставка для кастрюли
Пароварка вставка для кастрюли 		299968920

Сковородки
Сковорода глубокая 24 см с крышкой
Сковорода с крышкой 		3199999 р20
Сковорода глубокая 28 см с крышкой
Сковорода с крышкой 		3799119920
Блинница 24 см
Блинница 		219951920
Ковш 1,2 л с антипригарным покрытием с крышкой
Ковш с антипригарным покрытием 		219949920

Бокалы
Сковорода гриль 28 см
Сковорода гриль 		279979920
Набор бокалов для шампанского,
160 мл, 2 шт
Бокалы для шампанского		69917520
Набор низких бокалов для напитков,
320 мл, 2 шт

49919920
Набор бокалов для вина,
450 мл, 2 шт		69919920

Буклет

Внешний вид буклета:

Буклет магнит на бытовую технику Роял Кюхен

Скачать буклет с сайта Магнит magnit.ru

Товары-спонсоры

Если вы хотите собрать наклейки, как можно быстрее, то рекомендую обратить ваше внимание на перечень товаров-спонсоров, за которые дают дополнительные наклейки. Перечень товаров постоянно меняется. Актуальный список вы найдете на сайте royal-kuchen.ru. По данному предложению вы можете получить до 12 дополнительных фишек за каждый товар, участвующий в акции.

Имейте виду, что по этому предложению имеется ограничение в зависимости от территории, магазина и пр. Более точную информацию организаторы рекомендуют узнавать в каждом конкретном магазине у продавца-консультанта, а также на сайте акции. Товары отмечены специальными ценниками.

Характеристика посуды Роял Кюхен

Бокалы

  • Край бокалов обрезают лазером при помощи специальной технологии, благодаря чему он очень тонкий, ровный и удароустойчивый,
  • Стекло Crystalite Bohemia для бокалов произведено на  заводах Чехии.
  • Хрусталь является экологически чистым материалом.
  • Посуда прочная, это обеспечивается технологией Titanium content.
  • Можно использовать в микроволновках.

Приобретайте товары-партнеры, чтобы получить дополнительные наклейки в Магните.

Сковороды и кастрюли

  1. Внутреннее усиленное пятислойное покрытие — готовьте с минимальным количеством жира и масла,
  2. Бакелитовая съёмная ручка — держите сковороду без прихватки с помощью ручки из эргономичной формы с покрытием soft touch?
  3. Использование на любой плите, в т.ч. индукционной. Прочное стальное дно обеспечивает равномерный нагрев.
  4. Теплораспределение. Еда равномерно нагревается, лучше пропекается, сохраняет вкусовые качества.
  5. Износостойкость. Посуда долго сохраняет свой первоначальный внешний вид и эксплуатационные свойства.

Ковш

  • отверстия для слива в крышке,
  • жаропрочная стеклянная крышка с пароотводом,
  • удобный носик для слива,
  • корпус из легированной нержавеющей стали,
  • капсульное дно с алюминиевой вставкой обеспечивает идеальное прогревание, быстрое распределение тепла.

Кастрюли с крышкой

  • отверстия для слива в крышке,
  • жаропрочная стеклянная крышка с пароотводом,
  • удобный носик для слива,
  • корпус из легированной нержавеющей стали,
  • капсульное дно с алюминиевой вставкой обеспечивает идеальное прогревание, быстрое распределение тепла.
  • мерная шкала на внутренней поверхности.

 

Участвуйте также в акции с наклейками в Пятерочке.

Фарфоровая посуда

  • Фарфор высокой термоустойчивости,
  • Белоснежный костяной,
  • Высокие кружки,
  • Классический дизайн.

Бытовая техника

  • Высокотехнологичные материалы,
  • многофункционыльные кухонные приборы,
  • долговечности,
  • Большое количество режимов и насадок.

Отзыв о бокалах и тарелках Royal Kuchen

Посуда от данного производителя полюбилась покупателям еще с прошлой (не совсем удачной) «сковородочной» акции Магнита. Страсти по сковородкам не утихают до сих пор и подогреваются теми, кто успел «урвать» по выгодной цене. Отмечают высокое качество сковород. Фирма Рояль Кюхен выпускает посуду премиум класса, и поэтому стоит ожидать, что бокалы и тарелки тоже порадуют потребителей. Пока можно отметить изысканный дизайн столовых приборов. Фужеры очень красивые из качественного стекла. Очень хорошо подойдут для подарков.

Ответы на вопросы

  1. Где можно купить кастрюли Royal Kuchen в Магните?
    Ответ: в любом магазине Магнит, участвующем в акции. Полный перечень можно посмотреть на официальном сайте Магнит https://magnit.ru/farfor/. Пролистайте страницу в самый низ, и там будет карта с адресами Магнитов с игрушками в вашем городе.
  2. Где есть выбор посуды по фишками?
    — Нередко бывает, что товар по акции заканчивается, и участнику с заполненным буклетом нужно ехать в другой магазин в поисках кастрюли или ждать нового поступления.
  3. Где купить наклейки?
    Невозможно легально купить оригинальные наклейки. Конечно, их продают в вк, инстраграмме, но по правилам Магнита, такие наклейки являются подделками, и  их невозможно обменять на акционный товар.
  4. До какого числа можно обменять буклет с наклейками на бытовую технику?
    До 09.02.2021
  5. До какого числа акция в магните на бытовую технику Royal Kuchen? Окончание акции 09 февраля 2021 г — до этого времени выдают наклейки за покупки.

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