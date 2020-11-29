Акция в Магните за наклейки: бытовая техника и посуда Royal Kuchen

Сегодня в Магните проходят одновременно две акции с наклейками — согласно условиям одной вам нужно накопить фишки на скидку на посуду и бытовая технику Royal Kuchen, а по второй — вы собираете на игры Hasbro. Компания Магнит сделала редизайн приложения, а также небольшой ребрендинг, и теперь наклейки называются магнитиками. В этой статье вы узнаете подробности акции

Кухонная акция Роял Кюхен

Обновлено 9 сентября 2020: по условиям новой акции, вам нужно накопить 30 магнитиков (наклеек), чтобы получить скидку на посуду Роял Кюхен. Подробности >>>

Сроки новой акции: с 1 сентября по 9 февраля 2021 года.

Организатор акции: https://magnit.ru/

Промо сайт: https://magnit.ru/farfor/

Название акции: «Ваше Величество на кухне»

Выгода: Скидки до 75%

Как получить наклейки

За каждые 250 рублей в чеке в получаете 1 магнитик в магазинах «Магнит у дома», «Магнит Аптека»,

в чеке в получаете 1 магнитик в магазинах «Магнит у дома», «Магнит Аптека», за каждые 500 р в чеке выдают 1 двойной бумажный магнитик в «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик»

Сколько наклеек нужно собрать

На всю посуду (сковороды, кастрюли, бокалы и фарфор) нужно набрать 20 фишек, а на бытовую технику вам придется собирать по 30 наклеек.

Товары за наклейки Магните

Товар Розничная цена, руб Цена со скидкой (руб) за наклейки Количество наклеек Бытовая техника в Магните за наклейки Кофемолка

1999 949 30 Тостер

1999 749 30 Электрический чайник

2499 899 30 Ручной миксер

1999 999 30 Погружной блендер

2999 1399 30 Кухонные весы

1199 359 30 Фарфоровая посуда для чаепития Чайник заварочный, 1 л

1999 599 20 Сахарница

999 249 20 Чайная пара, 290 мл, фарфор

999 249 20 Набор из 2х кружек, 400 мл, фарфор

1199 399 20 Блюдо

31,2 см, 1 шт

1999 499 20 Набор тарелок обеденных.

22 см, 2 шт

1399 499 20 Набор салатников

15,5 см, 2 шт

1199 399 20 Набор тарелок обеденных,

27 см, 2 шт

1599 699 20 Кастрюли Кастрюля с крышкой, 8 л, диаметр 24 см.









4199 1299 руб 20 Кастрюля с крышкой, 6 л. диаметр 24 см.

3799 1199 р 20 Кастрюля с крышкой, 3,6 л. Диаметр 20 см

3199 949 р 20 Кастрюля с крышкой, 2 л, 16 см

2699 799 р 20 Ковш с крышкой, 1,5 л, 16 см.

1799 699 р 20 Пароварка-вставка для кастрюли

2999 689 20 Сковородки Сковорода глубокая 24 см с крышкой

3199 999 р 20 Сковорода глубокая 28 см с крышкой

3799 1199 20 Блинница 24 см

2199 519 20 Ковш 1,2 л с антипригарным покрытием с крышкой

2199 499 20 Бокалы Сковорода гриль 28 см

2799 799 20 Набор бокалов для шампанского,

160 мл, 2 шт

699 175 20 Набор низких бокалов для напитков,

320 мл, 2 шт



499 199 20 Набор бокалов для вина,

450 мл, 2 шт 699 199 20

Буклет

Внешний вид буклета:

Скачать буклет с сайта Магнит magnit.ru

Товары-спонсоры

Если вы хотите собрать наклейки, как можно быстрее, то рекомендую обратить ваше внимание на перечень товаров-спонсоров, за которые дают дополнительные наклейки. Перечень товаров постоянно меняется. Актуальный список вы найдете на сайте royal-kuchen.ru. По данному предложению вы можете получить до 12 дополнительных фишек за каждый товар, участвующий в акции.

Имейте виду, что по этому предложению имеется ограничение в зависимости от территории, магазина и пр. Более точную информацию организаторы рекомендуют узнавать в каждом конкретном магазине у продавца-консультанта, а также на сайте акции. Товары отмечены специальными ценниками.

Характеристика посуды Роял Кюхен

Бокалы

Край бокалов обрезают лазером при помощи специальной технологии, благодаря чему он очень тонкий, ровный и удароустойчивый,

Стекло Crystalite Bohemia для бокалов произведено на заводах Чехии.

Хрусталь является экологически чистым материалом.

Посуда прочная, это обеспечивается технологией Titanium content.

Можно использовать в микроволновках.

Приобретайте товары-партнеры, чтобы получить дополнительные наклейки в Магните.

Сковороды и кастрюли

Внутреннее усиленное пятислойное покрытие — готовьте с минимальным количеством жира и масла, Бакелитовая съёмная ручка — держите сковороду без прихватки с помощью ручки из эргономичной формы с покрытием soft touch? Использование на любой плите, в т.ч. индукционной. Прочное стальное дно обеспечивает равномерный нагрев. Теплораспределение. Еда равномерно нагревается, лучше пропекается, сохраняет вкусовые качества. Износостойкость. Посуда долго сохраняет свой первоначальный внешний вид и эксплуатационные свойства.

Ковш

отверстия для слива в крышке,

жаропрочная стеклянная крышка с пароотводом,

удобный носик для слива,

корпус из легированной нержавеющей стали,

капсульное дно с алюминиевой вставкой обеспечивает идеальное прогревание, быстрое распределение тепла.

Кастрюли с крышкой

отверстия для слива в крышке,

жаропрочная стеклянная крышка с пароотводом,

удобный носик для слива,

корпус из легированной нержавеющей стали,

капсульное дно с алюминиевой вставкой обеспечивает идеальное прогревание, быстрое распределение тепла.

мерная шкала на внутренней поверхности.

Участвуйте также в акции с наклейками в Пятерочке.

Фарфоровая посуда

Фарфор высокой термоустойчивости,

Белоснежный костяной,

Высокие кружки,

Классический дизайн.

Бытовая техника

Высокотехнологичные материалы,

многофункционыльные кухонные приборы,

долговечности,

Большое количество режимов и насадок.

Отзыв о бокалах и тарелках Royal Kuchen

Посуда от данного производителя полюбилась покупателям еще с прошлой (не совсем удачной) «сковородочной» акции Магнита. Страсти по сковородкам не утихают до сих пор и подогреваются теми, кто успел «урвать» по выгодной цене. Отмечают высокое качество сковород. Фирма Рояль Кюхен выпускает посуду премиум класса, и поэтому стоит ожидать, что бокалы и тарелки тоже порадуют потребителей. Пока можно отметить изысканный дизайн столовых приборов. Фужеры очень красивые из качественного стекла. Очень хорошо подойдут для подарков.

Ответы на вопросы