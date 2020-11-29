Акция в Магните за наклейки: бытовая техника и посуда Royal Kuchen

Сегодня в Магните проходят одновременно две акции с наклейками — согласно условиям одной вам нужно накопить фишки на скидку на посуду и бытовая технику Royal Kuchen, а по второй — вы собираете на игры Hasbro. Компания Магнит сделала редизайн приложения, а также небольшой ребрендинг, и теперь наклейки называются магнитиками. В этой статье вы узнаете подробности акции
Содержание
- 1 Кухонная акция Роял Кюхен
- 2 Товары за наклейки Магните
- 3 Характеристика посуды Роял Кюхен
- 4 Отзыв о бокалах и тарелках Royal Kuchen
Кухонная акция Роял Кюхен
Обновлено 9 сентября 2020: по условиям новой акции, вам нужно накопить 30 магнитиков (наклеек), чтобы получить скидку на посуду Роял Кюхен. Подробности >>>
Сроки новой акции: с 1 сентября по 9 февраля 2021 года.
Организатор акции: https://magnit.ru/
Промо сайт: https://magnit.ru/farfor/
Название акции: «Ваше Величество на кухне»
Выгода: Скидки до 75%
Как получить наклейки
- За каждые 250 рублей в чеке в получаете 1 магнитик в магазинах «Магнит у дома», «Магнит Аптека»,
- за каждые 500 р в чеке выдают 1 двойной бумажный магнитик в «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик»
Сколько наклеек нужно собрать
На всю посуду (сковороды, кастрюли, бокалы и фарфор) нужно набрать 20 фишек, а на бытовую технику вам придется собирать по 30 наклеек.
Товары за наклейки Магните
Буклет
Внешний вид буклета:
Скачать буклет с сайта Магнит magnit.ru
Товары-спонсоры
Если вы хотите собрать наклейки, как можно быстрее, то рекомендую обратить ваше внимание на перечень товаров-спонсоров, за которые дают дополнительные наклейки. Перечень товаров постоянно меняется. Актуальный список вы найдете на сайте royal-kuchen.ru. По данному предложению вы можете получить до 12 дополнительных фишек за каждый товар, участвующий в акции.
Имейте виду, что по этому предложению имеется ограничение в зависимости от территории, магазина и пр. Более точную информацию организаторы рекомендуют узнавать в каждом конкретном магазине у продавца-консультанта, а также на сайте акции. Товары отмечены специальными ценниками.
Характеристика посуды Роял Кюхен
Бокалы
- Край бокалов обрезают лазером при помощи специальной технологии, благодаря чему он очень тонкий, ровный и удароустойчивый,
- Стекло Crystalite Bohemia для бокалов произведено на заводах Чехии.
- Хрусталь является экологически чистым материалом.
- Посуда прочная, это обеспечивается технологией Titanium content.
- Можно использовать в микроволновках.
Приобретайте товары-партнеры, чтобы получить дополнительные наклейки в Магните.
Сковороды и кастрюли
- Внутреннее усиленное пятислойное покрытие — готовьте с минимальным количеством жира и масла,
- Бакелитовая съёмная ручка — держите сковороду без прихватки с помощью ручки из эргономичной формы с покрытием soft touch?
- Использование на любой плите, в т.ч. индукционной. Прочное стальное дно обеспечивает равномерный нагрев.
- Теплораспределение. Еда равномерно нагревается, лучше пропекается, сохраняет вкусовые качества.
- Износостойкость. Посуда долго сохраняет свой первоначальный внешний вид и эксплуатационные свойства.
Ковш
- отверстия для слива в крышке,
- жаропрочная стеклянная крышка с пароотводом,
- удобный носик для слива,
- корпус из легированной нержавеющей стали,
- капсульное дно с алюминиевой вставкой обеспечивает идеальное прогревание, быстрое распределение тепла.
Кастрюли с крышкой
- отверстия для слива в крышке,
- жаропрочная стеклянная крышка с пароотводом,
- удобный носик для слива,
- корпус из легированной нержавеющей стали,
- капсульное дно с алюминиевой вставкой обеспечивает идеальное прогревание, быстрое распределение тепла.
- мерная шкала на внутренней поверхности.
Участвуйте также в акции с наклейками в Пятерочке.
Фарфоровая посуда
- Фарфор высокой термоустойчивости,
- Белоснежный костяной,
- Высокие кружки,
- Классический дизайн.
Бытовая техника
- Высокотехнологичные материалы,
- многофункционыльные кухонные приборы,
- долговечности,
- Большое количество режимов и насадок.
Отзыв о бокалах и тарелках Royal Kuchen
Посуда от данного производителя полюбилась покупателям еще с прошлой (не совсем удачной) «сковородочной» акции Магнита. Страсти по сковородкам не утихают до сих пор и подогреваются теми, кто успел «урвать» по выгодной цене. Отмечают высокое качество сковород. Фирма Рояль Кюхен выпускает посуду премиум класса, и поэтому стоит ожидать, что бокалы и тарелки тоже порадуют потребителей. Пока можно отметить изысканный дизайн столовых приборов. Фужеры очень красивые из качественного стекла. Очень хорошо подойдут для подарков.
Ответы на вопросы
- Где можно купить кастрюли Royal Kuchen в Магните?
Ответ: в любом магазине Магнит, участвующем в акции. Полный перечень можно посмотреть на официальном сайте Магнит https://magnit.ru/farfor/. Пролистайте страницу в самый низ, и там будет карта с адресами Магнитов с игрушками в вашем городе.
- Где есть выбор посуды по фишками?
— Нередко бывает, что товар по акции заканчивается, и участнику с заполненным буклетом нужно ехать в другой магазин в поисках кастрюли или ждать нового поступления.
- Где купить наклейки?
Невозможно легально купить оригинальные наклейки. Конечно, их продают в вк, инстраграмме, но по правилам Магнита, такие наклейки являются подделками, и их невозможно обменять на акционный товар.
- До какого числа можно обменять буклет с наклейками на бытовую технику?
До 09.02.2021
- До какого числа акция в магните на бытовую технику Royal Kuchen? Окончание акции 09 февраля 2021 г — до этого времени выдают наклейки за покупки.