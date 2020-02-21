Последний герой 2020: Раскрой тайны острова и выиграй призы

Новая игра от телепрограммы «Последний герой» (канал ТВ3) совместно с брендом DryDry «Раскрой тайны острова и выиграй призы!», где зрители сражаются против звезд. Суть игры заключается в том, чтобы набрать как можно большее количество баллов, собирая артефакты на сайте и вводя коды (публикуются на сайте и в соцсетях ТВ3), отгадать победителя квеста.
Общая информация
Сроки конкурса с 8 февраля по 17 апреля 2020 г.
До окончания осталось
Сайт конкурса: https://posledny-geroi.tv3.ru/
Участники проходят 2 этапа конкурса:
- с 8 февраля по 3 апреля 2020,
- с 4 апреля по 17 апреля 2020 г.
Правила
- Найди все артефакты,
- Предскажи победителя шоу,
- выиграй призы.
Подробнее
- войдите на сайт posledny-geroi.tv3.ru с помощью одного из своих аккаунтов facebook, vk или одноклассники,
- прими участие в играх-испытаниях, собирая артефакты. Игры «Джунгли» — доступна с начала акции, «Океан» — с 22 февраля, «Пляж — с 7 марта и «Пещера» — с 21 марта. Ищи коды и вводи их в специальное поле. Набери наиболее количество баллов, не менее 1000 б.
- Во втором этапе вам нужно будет проголосовать за того участника шоу, который на ваш взгляд станет победителем.
Игры
- Джунгли. Найди как можно больше тотемов.
- Океан — найди как можно больше амфор. Актуальная амфора доступна в правом нижнем углу. Не дай огню потухнуть, нажимая клавишу «Пробел». Собирай продукты DryDry, чтобы получить бонусные баллы.
- Пляж. Пока недоступен.
- Пещера. Недоступна.
Коды
- D23ZX
Призы
- смартфон Apple iPhone 11 (64GB). Получит участник, набравший наибольшее количество баллов и проголосовавший за победителя шоу-программы Количество призов: 1 шт.
- часы Apple watch series 5 — 1 шт. Получит участник, набравший наибольшее количество баллов.
- беспроводные наушники Apple AirPods 1. Определяется случайным образом из всех участников. 1 шт.