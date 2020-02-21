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Последний герой 2020: Раскрой тайны острова и выиграй призы

раскрой тайны острова и выиграй призы тв3

Новая игра от телепрограммы «Последний герой» (канал ТВ3) совместно с брендом DryDry «Раскрой тайны острова и выиграй призы!», где зрители сражаются против звезд. Суть игры заключается в том, чтобы набрать как можно большее количество баллов, собирая артефакты на сайте и вводя коды (публикуются на сайте и в соцсетях ТВ3), отгадать победителя квеста.

Общая информация

Сроки конкурса с 8 февраля по 17 апреля 2020 г.

До окончания осталось

Сайт конкурса: https://posledny-geroi.tv3.ru/

Участники проходят 2 этапа конкурса:

  1. с 8 февраля по 3 апреля 2020,
  2. с 4 апреля по 17 апреля 2020 г.

Правила

  1. Найди все артефакты,
  2. Предскажи победителя шоу,
  3. выиграй призы.

Подробнее

  • войдите на сайт posledny-geroi.tv3.ru с помощью одного из своих аккаунтов facebook, vk или одноклассники,
  • прими участие в играх-испытаниях, собирая артефакты. Игры «Джунгли» — доступна с начала акции, «Океан» — с 22 февраля, «Пляж — с 7 марта и «Пещера» — с 21 марта. Ищи коды и вводи их в специальное поле. Набери наиболее количество баллов, не менее 1000 б.
  • Во втором этапе вам нужно будет проголосовать за того участника шоу, который на ваш взгляд станет победителем.

Игры

  1. Джунгли. Найди как можно больше тотемов.
  2. Океан — найди как можно больше амфор. Актуальная амфора доступна в правом нижнем углу. Не дай огню потухнуть, нажимая клавишу «Пробел». Собирай продукты DryDry, чтобы получить бонусные баллы.
  3. Пляж. Пока недоступен.
  4. Пещера. Недоступна.

Коды

  • D23ZX

Призы

  1. смартфон Apple iPhone 11 (64GB). Получит участник, набравший наибольшее количество баллов и проголосовавший за победителя шоу-программы Количество призов: 1 шт.
  2. часы Apple watch series 5 — 1 шт. Получит участник, набравший наибольшее количество баллов.
  3. беспроводные наушники Apple AirPods 1. Определяется случайным образом из всех участников. 1 шт.

 

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