Последний герой 2020: Раскрой тайны острова и выиграй призы

Новая игра от телепрограммы «Последний герой» (канал ТВ3) совместно с брендом DryDry «Раскрой тайны острова и выиграй призы!», где зрители сражаются против звезд. Суть игры заключается в том, чтобы набрать как можно большее количество баллов, собирая артефакты на сайте и вводя коды (публикуются на сайте и в соцсетях ТВ3), отгадать победителя квеста.

Общая информация

Сроки конкурса с 8 февраля по 17 апреля 2020 г.

До окончания осталось

Сайт конкурса: https://posledny-geroi.tv3.ru/

Участники проходят 2 этапа конкурса:

с 8 февраля по 3 апреля 2020, с 4 апреля по 17 апреля 2020 г.

Правила

Найди все артефакты, Предскажи победителя шоу, выиграй призы.

Подробнее

войдите на сайт posledny-geroi.tv3.ru с помощью одного из своих аккаунтов facebook, vk или одноклассники,

прими участие в играх-испытаниях, собирая артефакты. Игры «Джунгли» — доступна с начала акции, «Океан» — с 22 февраля, «Пляж — с 7 марта и «Пещера» — с 21 марта. Ищи коды и вводи их в специальное поле. Набери наиболее количество баллов, не менее 1000 б.

Во втором этапе вам нужно будет проголосовать за того участника шоу, который на ваш взгляд станет победителем.

Игры

Джунгли. Найди как можно больше тотемов. Океан — найди как можно больше амфор. Актуальная амфора доступна в правом нижнем углу. Не дай огню потухнуть, нажимая клавишу «Пробел». Собирай продукты DryDry, чтобы получить бонусные баллы. Пляж. Пока недоступен. Пещера. Недоступна.

Коды

D23ZX

Призы