Подобная акция успешно состоялась в прошлом году, и успела полюбиться призоловам. Потому компании Raffaello (Рафаэлло) и Ferrero Rocher решили повторить мероприятие, чтобы подарить крутые призы поклонникам конфет данных марок. Компании добавили в призовой фонд гаджеты, баллы на карты торговых сетей. Данная акция проводится в торговых сетях Перекрёсток, Пятёрочка, Карусель, Впрок.
Сроки: с 1 сентября по 31 октября 2020 года
Официальный сайт: https://ferreromoments.ru/
Участвуйте в сладкой акции Твикс
Содержание
Правила
- Купить конфеты Рафаэлло или Ferrero Rocher в указанных торговых сетях (смотри выше).
- Войти на сайт акции ferreromoments.ru через социальную сеть или зарегистрироваться путем заполнения формы регистрации с указанием электронной почты и других сведений.
- Зарегистрировать чек в личном кабинете и получи баллы на карту лояльности,
- Участвуй в розыгрыше призов и решайте задачи на смекалку!
Начисление очков
- + 50 очков за регистрацию,
- + 25 очков за репост,
- + 100 очков за каждый добавленный чек с продукцией Рафаэлло или Ферреро Роше,
- + 125 очков (максимально) за прохождение теста с заданиями (+ 5 очков за каждое правильно выполненное задание).
Участие в розыгрыше
- За каждые 150 очков участник акции получает билет второй категории, который участвует в розыгрыше еженедельных призов.
- За каждые 300 очков игрок получает билет 1 категории для участия в розыгрыше главных призов и шанс попасть на Сладкую Доску Почта.
- Если призолов участвует в программе лояльности одной из выбранных торговых сетей, то за добавление 5 чеков, ему начисляются очки на карту лояльности, в рамках которой участвует игрок.
Призы
Разыгрываются всего 100 призов, из них 95 еженедельных призов по торговым сетям и 5 айфонов.
Пятёрочки
- + 200 баллов на карту Выручайка,
- Еженедельные: Наушники Xiaomi AirDots Pro — 20 шт,
- Главные: Apple Iphone XR 64Gb — 5 шт.
Карусель
- 10 баллов,
- Еженедельные: Умная колонка Яндекс Станция Мини — 30 шт,
- Главные: Apple Iphone XR 64Gb — 5 шт
Перекрёсток
- + 200 баллов
- Еженедельные: Мини-квадрокоптер Xiaomi MITU — 15 шт.
- Главные: Apple Iphone XR 64Gb — 5 шт.
Перекрёсток Впрок
- + 100 б,
- Еженедельные: Подписка на сервис Яндекс. Афиша — 30 шт,
- Главные: Apple Iphone XR 64Gb — 5 шт.