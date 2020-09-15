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Акция Raffaello и Ferrero Rocher: регистрация чека, тесты, призы

Подобная акция успешно состоялась в прошлом году, и успела полюбиться призоловам. Потому компании Raffaello (Рафаэлло) и Ferrero Rocher решили повторить мероприятие, чтобы подарить крутые призы поклонникам конфет данных марок. Компании добавили в призовой фонд гаджеты, баллы на карты торговых сетей. Данная акция проводится в торговых сетях Перекрёсток, Пятёрочка, Карусель, Впрок.

Сроки: с 1 сентября по 31 октября 2020 года

Официальный сайт: https://ferreromoments.ru/

Акция Ferrero Roshe и Raffaello

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Правила

  1. Купить конфеты Рафаэлло или Ferrero Rocher в указанных торговых сетях (смотри выше).
  2. Войти на сайт акции ferreromoments.ru через социальную сеть или зарегистрироваться путем заполнения формы регистрации с указанием электронной почты и других сведений.
  3. Зарегистрировать чек в личном кабинете и получи баллы на карту лояльности,
  4. Участвуй в розыгрыше призов и решайте задачи на смекалку!

Начисление очков

  • + 50 очков за регистрацию,
  •  + 25 очков за репост,
  • + 100 очков за каждый добавленный чек с продукцией Рафаэлло или Ферреро Роше,
  • + 125 очков (максимально) за прохождение теста с заданиями (+ 5 очков за каждое правильно выполненное задание).

Участие в розыгрыше

  • За каждые 150 очков участник акции получает билет второй категории, который участвует в розыгрыше еженедельных призов.
  • За каждые 300 очков игрок получает билет 1 категории для участия в розыгрыше главных призов и шанс попасть на Сладкую Доску Почта.
  • Если призолов участвует в программе лояльности одной из выбранных торговых сетей, то за добавление 5 чеков, ему начисляются очки на карту лояльности, в рамках которой участвует игрок.

Призы

Разыгрываются всего 100 призов, из них 95 еженедельных призов по торговым сетям и 5 айфонов.

Пятёрочки

  • + 200 баллов на карту Выручайка,
  • Еженедельные: Наушники Xiaomi AirDots Pro — 20 шт,
  • Главные: Apple Iphone XR 64Gb — 5 шт.

Карусель

  • 10 баллов,
  • Еженедельные: Умная колонка Яндекс Станция Мини — 30 шт,
  • Главные: Apple Iphone XR 64Gb — 5 шт

Перекрёсток

  • + 200 баллов
  • Еженедельные: Мини-квадрокоптер Xiaomi MITU — 15 шт.
  • Главные: Apple Iphone XR 64Gb — 5 шт.

Перекрёсток Впрок

  • + 100 б,
  • Еженедельные: Подписка на сервис Яндекс. Афиша — 30 шт,
  • Главные: Apple Iphone XR 64Gb — 5 шт.

 

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