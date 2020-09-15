Подобная акция успешно состоялась в прошлом году, и успела полюбиться призоловам. Потому компании Raffaello (Рафаэлло) и Ferrero Rocher решили повторить мероприятие, чтобы подарить крутые призы поклонникам конфет данных марок. Компании добавили в призовой фонд гаджеты, баллы на карты торговых сетей. Данная акция проводится в торговых сетях Перекрёсток, Пятёрочка, Карусель, Впрок.

Сроки: с 1 сентября по 31 октября 2020 года

Официальный сайт: https://ferreromoments.ru/

Участвуйте в сладкой акции Твикс

Правила

Купить конфеты Рафаэлло или Ferrero Rocher в указанных торговых сетях (смотри выше). Войти на сайт акции ferreromoments.ru через социальную сеть или зарегистрироваться путем заполнения формы регистрации с указанием электронной почты и других сведений. Зарегистрировать чек в личном кабинете и получи баллы на карту лояльности, Участвуй в розыгрыше призов и решайте задачи на смекалку!

Начисление очков

+ 50 очков за регистрацию,

+ 25 очков за репост,

+ 100 очков за каждый добавленный чек с продукцией Рафаэлло или Ферреро Роше,

+ 125 очков (максимально) за прохождение теста с заданиями (+ 5 очков за каждое правильно выполненное задание).

Участие в розыгрыше

За каждые 150 очков участник акции получает билет второй категории, который участвует в розыгрыше еженедельных призов.

За каждые 300 очков игрок получает билет 1 категории для участия в розыгрыше главных призов и шанс попасть на Сладкую Доску Почта.

Если призолов участвует в программе лояльности одной из выбранных торговых сетей, то за добавление 5 чеков, ему начисляются очки на карту лояльности, в рамках которой участвует игрок.

Призы

Разыгрываются всего 100 призов, из них 95 еженедельных призов по торговым сетям и 5 айфонов.

Пятёрочки

+ 200 баллов на карту Выручайка,

Еженедельные: Наушники Xiaomi AirDots Pro — 20 шт,

Главные: Apple Iphone XR 64Gb — 5 шт.

Карусель

10 баллов,

Еженедельные: Умная колонка Яндекс Станция Мини — 30 шт,

Главные: Apple Iphone XR 64Gb — 5 шт

Перекрёсток

+ 200 баллов

Еженедельные: Мини-квадрокоптер Xiaomi MITU — 15 шт.

Главные: Apple Iphone XR 64Gb — 5 шт.

Перекрёсток Впрок