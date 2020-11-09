Акция АЗС Татнефть проходит на сайте promo-tatneft.ru. Здесь вы можете зарегистрировать чек, чтобы принять участие в акции «Заправляем подарками» с 1 ноября 2020 года и выиграть один из 17 автомобилей и других ценных призов! Всего в розыгрыше 60 000 призов! Среди них — айфоны, робот-пылесосы, кофемашины и другие. Данное мероприятие приурочено к наступающему Новому году.

Сроки: 1 ноября — 31 декабря 2020

Промо сайт: www.promo-tatneft.ru

Условия

Обязательное условие — быть держателем клубной карты «Клуб чемпионов». Если оно выполнено, то вы уже являетесь участником акции!Совершая покупки или заправляя авто, не забывай предъявлять клубную карту.

Условия участия в розыгрыше ежемесячных призов от Татнефти:

Заправь автомобиль на АЗС «Татнефть» на 60 литров и приобрети товаров от 500 рублей в чеке. это условие нужно выполнить за месяц (ноябрь или декабрь), или заправь автомобиль за месяц не менее, чем на 100 литров, или месячные покупки на АЗС не менее, чем на 1000 рублей.

Условия участия в суперрозыгрыше:

За ноябрь и декабрь нужно заправить не менее, чем на 120 литров и купить продукции от 1000 рублей, или за весь период акции заправить на 200 литров, или за акцию купить товаров не менее, чем на 2 тысячи рублей.

Регистрация на promo-tatneft.ru

Вам нужна регистрация, если у вас нет клубной карты.

Нажмите на «Вход» -> «Зарегистрироваться»

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Вас придет пароль по СМС.

Войдите в личный кабинет.

Как работать в личном кабинете

При совершении покупок с использованием клубной карты, регистрировать чеки не нужно. Не нужно даже регистрироваться на сайте promo-tatneft.ru.

Если вы покупали без карты, то загружайте чек в личном кабинете. Проверка чека занимает до 3 рабочих дней. Если чеки не распознаются, то вам нужно ввести вручную значения ФН, ФД и ФП, дату, время и сумму покупки.

Вся информация о ваших призах хранится в личном кабинете.

Не забывайте сохранять чеки до конца акции.

Призы