Акция АЗС Татнефть проходит на сайте promo-tatneft.ru. Здесь вы можете зарегистрировать чек, чтобы принять участие в акции «Заправляем подарками» с 1 ноября 2020 года и выиграть один из 17 автомобилей и других ценных призов! Всего в розыгрыше 60 000 призов! Среди них — айфоны, робот-пылесосы, кофемашины и другие. Данное мероприятие приурочено к наступающему Новому году.
Сроки: 1 ноября — 31 декабря 2020
Промо сайт: www.promo-tatneft.ru
Условия
Условия участия в розыгрыше ежемесячных призов от Татнефти:
- Заправь автомобиль на АЗС «Татнефть» на 60 литров и приобрети товаров от 500 рублей в чеке. это условие нужно выполнить за месяц (ноябрь или декабрь),
- или заправь автомобиль за месяц не менее, чем на 100 литров,
- или месячные покупки на АЗС не менее, чем на 1000 рублей.
Условия участия в суперрозыгрыше:
- За ноябрь и декабрь нужно заправить не менее, чем на 120 литров и купить продукции от 1000 рублей,
- или за весь период акции заправить на 200 литров,
- или за акцию купить товаров не менее, чем на 2 тысячи рублей.
Регистрация на promo-tatneft.ru
Вам нужна регистрация, если у вас нет клубной карты.
- Нажмите на «Вход» -> «Зарегистрироваться»
- Введите информацию о себе:
- Вас придет пароль по СМС.
- Войдите в личный кабинет.
Как работать в личном кабинете
- При совершении покупок с использованием клубной карты, регистрировать чеки не нужно. Не нужно даже регистрироваться на сайте promo-tatneft.ru.
- Если вы покупали без карты, то загружайте чек в личном кабинете. Проверка чека занимает до 3 рабочих дней. Если чеки не распознаются, то вам нужно ввести вручную значения ФН, ФД и ФП, дату, время и сумму покупки.
- Вся информация о ваших призах хранится в личном кабинете.
- Не забывайте сохранять чеки до конца акции.
Призы
- Гарантированные: первым 10 000 участникам — 500 бонусов на карту «Клуб чемпионов»,
- Поощрительный: автоароматизатор — 50 тыс. шт,
- Каждый месяц:
— 1000 баллов на карту Татнефть — 2 тыс.шт.,
— бак топлива на 3000 р — 1 000 шт.,
— комплект автошин Viatty — 100 шт,
— кофемашина Филипс — 50 шт,
— робот-пытесос — 200 шт,
— айфон 11 — 20 шт.
- Главные: 17 автомобилей Volkswagen Polo.