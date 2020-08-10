Меню Рубрики

Колесо фортуны Procter & Gamble: выиграешь, как ни крути

Прими участие в беспроигрышной акции Procter & Gamble «Колесо фортуны» на pgbonus.ru.

Ранее на e-nter.ru уже была статья об акциях на pgbonus.ru, как зарегистрировать промокод, В акции «Колесо фортуны» вам не нужно ничего покупать и регистрировать, только — зарегистрироваться (внимание: только для новых пользователей!). Участники крутят однократно барабан, и выигрыш начисляется на счёт кэшбэк. Любой может получить до 1000 рублей (плюс гарантированно 200 рублей за регистрацию).

Крути барабан на pgbonus.ru

Данная акция проверенная, так как её запустила известная компания Procter & Gamble на своём промо сайте. В то же время, не все подобные раздачи денег и призов и скидок, реальны. Примером нечестного розыгрыша является купон на скидку Samsung Galaxy. Будьте внимательны, чтобы не попасться на удочку, читайте отзывы о сайтах в интернете.

Сроки: с 1 по 31 августа 2020 г.

Как получить денежный приз

  1. Перейдите на страницу акции Колесо фортуны
  2. Зарегистрируйтесь на сайте pgbonus.ru. При регистрации можете указать реферальный код LTL3KP
  3. Получи гарантированно 200 рублей на кэшбэк-счет на пиджибонус
  4. Крути барабан.
  5. Выиграй деньги.

Призы

  1. Денежные призы в размере 10 р, 20 р, 30 р, 100 р, 200 р, 1000 р. на мобильный телефон

 

Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нажимая кнопку «Отправить комментарий», я принимаю пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности этого сайта

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.