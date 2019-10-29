Название промо акции: «Миллиарды миллионам»

Сроки: с 1 октября 2019 по 31 декабря 2020 года

Официальный сайт: www.noori-tea.ru/milliardy-millionam

Слоган: «100 рублей в каждой пачке»

Территория: РФ

Условия

Покупайте в торговых сетях чай Принцесса Нури «Высокогорный» со специальной отметкой об акции совместно с Ozon. Это сине-красный стикер с названием акции «Миллиарды — миллионам». Ищите десятизначный промокод, состоящий из латинских символов и цифр, под крышкой упаковки. Активируйте промокод на сайте Озон или в мобильном приложении в разделе «Кодовые слова и сертификаты». Ссылка на раздел сайта — https://www.ozon.ru/my/codes

*Необходима регистрация на Ozon. После активации кода, вам гарантированно зачислится 100, 500, 1000, 3000, 5000 или 100 000 рублей.** Вы можете оплачивать баллами до 99% покупки. 1 балл = 1 рубль

*** Вы можете активировать не более 3 промокодов на ваш аккаунт Ozon.

**** У вас есть шанс потратить все баллы, накопленные в вашем аккаунте единоразово до 99,9%. В случае оплаты баллами нескольких заказов, на первый можно списать 99,9% баллами, а на последующие — 25%.

Продукция, участвующая в акции

Принцесса Нури «Высокогорный» в пакетиках, листовой и гранулированный. Полный перечень продукции:

Активировать промокод Нури на Ozon

Авторизуйтесь на сайте Ozon.ru

Наведите курсор на свой ник в верхнем правом углу сайта (на компьютере) и на «Мой Ozon» в мобильной версии сайта или мобильном приложении Озон.

Далее нажмите на «Кодовые слова или сертификаты» и введите промокод в специальное окно.

Далее перейдите на страницу «Баллы» (смотри разделов список слева). У вас должно появиться 300 баллов на счету. Информация о баллах может обновляться в течение 10-15 минут.

Изменение правил

Участились случаи мошенничества, когда пользователи создавали множество аккаунтов и добавляли промокоды на 300 баллов, тратили 99% на оплату заказов. В связи с этим, были изменены правила для оплату баллами для новых пользователей. Прежде чем воспользоваться баллами, необходимо совершить 3 заказа без их использования. И только четвертый заказ дает право на скидку.

Призы

Используйте свой шанс найти 100 000 рублей! Чтобы рассчитать шансы, воспользуйтесь таблицей, в которой отображено количество промокодов на определенную сумму:

Баллы Количество, шт 100 24 285 610 500 15750 1 000 11180 3 000 8450 5 000 4000 100 00 10

Имея эти данные, рассчитаем ваши шансы на выигрыш суммы, больше 100 р. 39390 : 24 325 000 * 100%=0,16%

Итог: вероятность небольшая, но покупка в любом случае покроет затраты.