Название промо акции: «Миллиарды миллионам»
Сроки: с 1 октября 2019 по 31 декабря 2020 года
Официальный сайт: www.noori-tea.ru/milliardy-millionam
Слоган: «100 рублей в каждой пачке»
Территория: РФ
Содержание
Условия
- Покупайте в торговых сетях чай Принцесса Нури «Высокогорный» со специальной отметкой об акции совместно с Ozon. Это сине-красный стикер с названием акции «Миллиарды — миллионам».
- Ищите десятизначный промокод, состоящий из латинских символов и цифр, под крышкой упаковки.
- Активируйте промокод на сайте Озон или в мобильном приложении в разделе «Кодовые слова и сертификаты». Ссылка на раздел сайта — https://www.ozon.ru/my/codes
*Необходима регистрация на Ozon.
- После активации кода, вам гарантированно зачислится 100, 500, 1000, 3000, 5000 или 100 000 рублей.** Вы можете оплачивать баллами до 99% покупки. 1 балл = 1 рубль
*** Вы можете активировать не более 3 промокодов на ваш аккаунт Ozon.
**** У вас есть шанс потратить все баллы, накопленные в вашем аккаунте единоразово до 99,9%. В случае оплаты баллами нескольких заказов, на первый можно списать 99,9% баллами, а на последующие — 25%.
Продукция, участвующая в акции
Принцесса Нури «Высокогорный» в пакетиках, листовой и гранулированный. Полный перечень продукции:
Активировать промокод Нури на Ozon
- Авторизуйтесь на сайте Ozon.ru
- Наведите курсор на свой ник в верхнем правом углу сайта (на компьютере) и на «Мой Ozon» в мобильной версии сайта или мобильном приложении Озон.
- Далее нажмите на «Кодовые слова или сертификаты» и введите промокод в специальное окно.
- Далее перейдите на страницу «Баллы» (смотри разделов список слева). У вас должно появиться 300 баллов на счету. Информация о баллах может обновляться в течение 10-15 минут.
Изменение правил
Участились случаи мошенничества, когда пользователи создавали множество аккаунтов и добавляли промокоды на 300 баллов, тратили 99% на оплату заказов. В связи с этим, были изменены правила для оплату баллами для новых пользователей. Прежде чем воспользоваться баллами, необходимо совершить 3 заказа без их использования. И только четвертый заказ дает право на скидку.
Призы
Используйте свой шанс найти 100 000 рублей! Чтобы рассчитать шансы, воспользуйтесь таблицей, в которой отображено количество промокодов на определенную сумму:
|Баллы
|Количество, шт
|100
|24 285 610
|500
|15750
|1 000
|11180
|3 000
|8450
|5 000
|4000
|100 00
|10
Имея эти данные, рассчитаем ваши шансы на выигрыш суммы, больше 100 р. 39390 : 24 325 000 * 100%=0,16%
Итог: вероятность небольшая, но покупка в любом случае покроет затраты.
Комментарии
А причём промокод ???
куда и где это искать и ещё надо регистрироваться в озоне и куда кидать этот промокод???
Все пдробно написано в статье. Промокод искать в акционной упаковке Принцесса Нури «Высокогорный» под крышкой. Вводить код на Озон https://www.ozon.ru/my/codes
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