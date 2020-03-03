Акция в Магните за наклейки: посуда Royal Kuchen /бокалы, кастрюли, сковородки/

Часто задаваемые вопросы Что делать с наклейками из магнита на сковороды В период с 06.04.2020 по 26.05.2020 Вы можете обменять заполненные буклеты по акции "Кастрюли Royal Küchen" в рамках специального предложения на товары из коллекции сковороды «Royal Küchen» со скидкой до 75%. Цены на сковороды по акции указаны здесь Акция на кастрюли продлена до 30 июня? Да. На сайте magnit.ru объявление, что выдача наклеек на кастрюли уже не производится, но сами кастрюли по акции вы можете приобрести до 30 июня.

Акция Магнит: кастрюли Royal Kuchen с 5.02.2020

2020 год начнется с новой акции в Магните с наклейками на кастрюли фирмы Royal Kuchen. Сроки следующей акции: с 5 февраля по 25 мая 2020 года.

Организатор акции: https://magnit.ru/

Промо сайт: https://www.royal-kuchen.ru/ или простолучше.рф(пока здесь информация о бокалах)

Название то же: “Ваше Величество на кухне”

Выгода: Скидки до 77%

Как получить наклейки

За каждые 250 рублей в чеке в получаете 1 фишку в магазинах “Магнит у дома”, “Магнит Аптека”,

в чеке в получаете 1 фишку в магазинах “Магнит у дома”, “Магнит Аптека”, за каждые 500 р в чеке выдают 1 двойную (большую) в “Магнит Семейный” и “Магнит Косметик”

Товары по акции в феврале New 2020 Collection

Подробности акции уточняются, зато точно известен ассортимент и технические характеристики продукции за наклейки. Скидки по акции от 70% на кастрюли и 77% на кулинарный набор.

Товар Розничная цена, руб Цена со скидкой (руб) + количество наклеек , шт (н) Кастрюля с крышкой, 8 л, диаметр 24 см. 1799 1199 руб + 60 наклеек Кастрюля с крышкой, 6 л. диаметр 24 см. 1599 1099 р + 60 н Кастрюля с крышкой, 3,6 л. Диаметр 20 см 1299 899 р + 50 н. Кастрюля с крышкой, 2 л, 16 см 1099 699 р + 50 н Ковш с крышкой, 1,5 л, 16 см. 990 599 р + 50 н Пароварка-вставка для кастрюли 899 689 р + 50 н Кулинарный набор:

Картофелемялка (толкушка)

Венчик

Ложка для спагетти

Половник

Кулинарная ложка

Кулинарная лопатка с прорезями

Шумовка по 150 р за предмет

Описание ковша:

отверстия для слива в крышке,

жаропрочная стеклянная крышка с пароотводом,

удобный носик для слива,

корпус из легированной нержавеющей стали,

капсульное дно с алюминиевой вставкой обеспечивает идеальное прогревание, быстрое распределение тепла.

Характеристики кастрюли с крышкой:

отверстия для слива в крышке,

жаропрочная стеклянная крышка с пароотводом,

удобный носик для слива,

корпус из легированной нержавеющей стали,

капсульное дно с алюминиевой вставкой обеспечивает идеальное прогревание, быстрое распределение тепла.

мерная шкала на внутренней поверхности.

Буклет

Внешний вид буклета:

Скачать буклет с сайта Магнит magnit-info.ru

Товары-спонсоры

Если вы хотите собрать наклейки, как можно быстрее, то рекомендую обратить ваше внимание на перечень товаров-спонсоров, за которые дают дополнительные наклейки. Перечень товаров постоянно меняется. Актуальный список вы найдете на сайте royal-kuchen.ru. По данному предложению вы можете получить до 12 дополнительных фишек за каждый товар, участвующий в акции.

Ознакомьтесь со списком товаров-спонсоров

Имейте виду, что по этому предложению имеется ограничение в зависимости от территории, магазина и пр. Более точную информацию организаторы рекомендуют узнавать в каждом конкретном магазине у продавца-консультанта, а также на сайте акции. Товары отмечены специальными ценниками.

Можно ли обменять буклет со сковородками на бокалы

Магнит недавно официально объявил специальное предложение декабря (этого многие очень долго ждали!): теперь можно обменять заполненные буклеты Royal Kuchen на товар по акции “Празднуйте по королевски”. Это значит, что если у вас есть в наличии заполненный буклет на сковородки, то вы можете по нему купить бокалы и тарелки со скидкой.

Примечание: буклеты должны быть заполнены лишь одним видом наклеек. Смешивать на одном буклете наклейки из разных акций посуды нельзя.

Акция Бокалы и тарелки в Магните Royal Kuchen

С 30 ноября после завершения акции со скрепышами стартует новая декабрьская “Празднуйте по-королевски”. Продлится до 21 января 2020 года. Покупатели Магнита будут собирать наклейки на бокалы Royal Kuchen, чтобы достойно отпраздновать Новый год. Вся информация доступна на сайте Royal-kuchen.ru. Акция магнит с наклейками сегодня – посуда Рояль Кюхен.

Ложку дёгтя добавляет разочарование, которое не прошло еще от предыдущей акции с наклейками на сковороды – не все участники смогли обменять заполненный буклеты на долгожданный товар. В результате выдачу сковород со скидкой продлили до января 2020 года, но поступления редки и малочисленны.

Возможно, Магнит разрешит, как это было уже ранее обменять буклеты от предыдущей акции на товары из новой. Хотя это было бы слабым утешением. Отзывы о предыдущий акциях Магнита вы можете прочитать в комментариях к этой статье.

По условиям нового стимулирующего мероприятия скидка на бокалы будет достигать 75%. Кроме бокалов по сниженной цене можно будет приобрести и некоторые изделия из фарфора – тарелки, салатники.

“Стоимость” 1 наклейки – 250 рублей в чеке Магнит у дома и Магнит Аптеке, чтобы получить 1 двойную наклейку в Семейном Магнит или Косметике нужно набрать товаров на 500 рублей. Всё, как обычно. Полный буклет состоит из 40 фишек.

Товар Розничная цена, руб Цена со скидкой (руб) + количество наклеек , шт (н) Набор тарелок обеденных.

22 см, 2 шт

1399 499 р. + 40 н. Набор бокалов для шампанского,

160 мл, 2 шт

699 175 р. + 40 н. Большой салатник, 22 см

1599 499 р. + 40 н. Набор бокалов для вина,

450 мл, 2 шт



699 199 + 40 н. Набор низких бокалов для напитков,

320 мл, 2 шт



499 199 + 40 н. Набор высоких бокалов для напитков,

470 мл, 2 шт

549 199 + 40 н. Блюдо

31,2 см, 1 шт

1999 499 + 40 Набор салатников

15,5 см, 2 шт

1199 399 + 40 Набор тарелок обеденных,

27 см, 2 шт

1599 699 + 40

Скачать буклет здесь

Отзыв о бокалах и тарелках Royal Kuchen

Посуда от данного производителя полюбилась покупателям еще с прошлой (не совсем удачной) “сковородочной” акции Магнита. Страсти по сковородкам не утихают до сих пор и подогреваются теми, кто успел “урвать” по выгодной цене. Отмечают высокое качество сковород. Фирма Рояль Кюхен выпускает посуду премиум класса, и поэтому стоит ожидать, что бокалы и тарелки тоже порадуют потребителей. Пока можно отметить изысканный дизайн столовых приборов. Фужеры очень красивые из качественного стекла. Очень хорошо подойдут для подарков.

Характеристики посуды

Край бокалов обрезают лазером при помощи специальной технологии, благодаря чему он очень тонкий, ровный и удароустойчивый,

Стекло Crystalite Bohemia для бокалов произведено на заводах Чехии.

Хрусталь является экологически чистым материалом.

Посуда прочная, это обеспечивается технологией Titanium content.

Можно использовать в микроволновках.

Приобретайте товары-партнеры, чтобы получить дополнительные наклейки в Магните.

Характеристика посуды Royal Kuchen

Внутреннее усиленное пятислойное покрытие – готовьте с минимальным количеством жира и масла, Бакелитовая съёмная ручка – держите сковороду без прихватки с помощью ручки из эргономичной формы с покрытием soft touch? Использование на любой плите, в т.ч. индукционной. Прочное стальное дно обеспечивает равномерный нагрев. Теплораспределение. Еда равномерно нагревается, лучше пропекается, сохраняет вкусовые качества. Износостойкость. Посуда долго сохраняет свой первоначальный внешний вид и эксплуатационные свойства.

Буклет

Буклеты для вклеивания наклеек распространяются в магазинах “Магнит” на кассах. Вы можете также распечатать брошюру по ссылке >>>

Как получить наклейки

За каждые 250 рублей в чеке в получаете 1 фишку в магазинах “Магнит у дома”, “Магнит Аптека”,

в чеке в получаете 1 фишку в магазинах “Магнит у дома”, “Магнит Аптека”, за каждые 500 р в чеке выдают 1 двойную (большую) в “Магнит Семейный” и “Магнит Косметик”

Товар Розничная цена, руб Цена со скидкой (руб) + количество наклеек , шт (н) ковш 2199 499 р. + 40 н. блинница 1999 399 р. + 40 н. сковорода-гриль 2599 599 р. + 40 н. сковорода глубокая 28 см 3599 899 + 40 сковорода глубокая 24 см 2999 749 + 40

Участвуйте также в акции с наклейками в Пятерочке.

Ответы на вопросы