Акция в Магните за наклейки: посуда Royal Kuchen /бокалы, кастрюли, сковородки/

Содержание
- 1 Акция Магнит: кастрюли Royal Kuchen с 5.02.2020
- 2 Можно ли обменять буклет со сковородками на бокалы
- 3 Акция Бокалы и тарелки в Магните Royal Kuchen
- 4 Характеристика посуды Royal Kuchen
Акция Магнит: кастрюли Royal Kuchen с 5.02.2020
2020 год начнется с новой акции в Магните с наклейками на кастрюли фирмы Royal Kuchen. Сроки следующей акции: с 5 февраля по 25 мая 2020 года.
Организатор акции: https://magnit.ru/
Промо сайт: https://www.royal-kuchen.ru/ или простолучше.рф(пока здесь информация о бокалах)
Название то же: “Ваше Величество на кухне”
Выгода: Скидки до 77%
Как получить наклейки
- За каждые 250 рублей в чеке в получаете 1 фишку в магазинах “Магнит у дома”, “Магнит Аптека”,
- за каждые 500 р в чеке выдают 1 двойную (большую) в “Магнит Семейный” и “Магнит Косметик”
Товары по акции в феврале New 2020 Collection
Подробности акции уточняются, зато точно известен ассортимент и технические характеристики продукции за наклейки. Скидки по акции от 70% на кастрюли и 77% на кулинарный набор.
|Товар
|Розничная цена, руб
|Цена со скидкой (руб) + количество наклеек , шт (н)
|Кастрюля с крышкой, 8 л, диаметр 24 см.
|1799
|1199 руб + 60 наклеек
|Кастрюля с крышкой, 6 л. диаметр 24 см.
|1599
|1099 р + 60 н
|Кастрюля с крышкой, 3,6 л. Диаметр 20 см
|1299
|899 р + 50 н.
|Кастрюля с крышкой, 2 л, 16 см
|1099
|699 р + 50 н
|Ковш с крышкой, 1,5 л, 16 см.
|990
|599 р + 50 н
|Пароварка-вставка для кастрюли
|899
|689 р + 50 н
|Кулинарный набор:
|по 150 р за предмет
Описание ковша:
- отверстия для слива в крышке,
- жаропрочная стеклянная крышка с пароотводом,
- удобный носик для слива,
- корпус из легированной нержавеющей стали,
- капсульное дно с алюминиевой вставкой обеспечивает идеальное прогревание, быстрое распределение тепла.
Характеристики кастрюли с крышкой:
- отверстия для слива в крышке,
- жаропрочная стеклянная крышка с пароотводом,
- удобный носик для слива,
- корпус из легированной нержавеющей стали,
- капсульное дно с алюминиевой вставкой обеспечивает идеальное прогревание, быстрое распределение тепла.
- мерная шкала на внутренней поверхности.
Буклет
Внешний вид буклета:
Скачать буклет с сайта Магнит magnit-info.ru
Товары-спонсоры
Если вы хотите собрать наклейки, как можно быстрее, то рекомендую обратить ваше внимание на перечень товаров-спонсоров, за которые дают дополнительные наклейки. Перечень товаров постоянно меняется. Актуальный список вы найдете на сайте royal-kuchen.ru. По данному предложению вы можете получить до 12 дополнительных фишек за каждый товар, участвующий в акции.
Ознакомьтесь со списком товаров-спонсоров
Имейте виду, что по этому предложению имеется ограничение в зависимости от территории, магазина и пр. Более точную информацию организаторы рекомендуют узнавать в каждом конкретном магазине у продавца-консультанта, а также на сайте акции. Товары отмечены специальными ценниками.
Можно ли обменять буклет со сковородками на бокалы
Магнит недавно официально объявил специальное предложение декабря (этого многие очень долго ждали!): теперь можно обменять заполненные буклеты Royal Kuchen на товар по акции “Празднуйте по королевски”. Это значит, что если у вас есть в наличии заполненный буклет на сковородки, то вы можете по нему купить бокалы и тарелки со скидкой.
Примечание: буклеты должны быть заполнены лишь одним видом наклеек. Смешивать на одном буклете наклейки из разных акций посуды нельзя.
Акция Бокалы и тарелки в Магните Royal Kuchen
С 30 ноября после завершения акции со скрепышами стартует новая декабрьская “Празднуйте по-королевски”. Продлится до 21 января 2020 года. Покупатели Магнита будут собирать наклейки на бокалы Royal Kuchen, чтобы достойно отпраздновать Новый год. Вся информация доступна на сайте Royal-kuchen.ru. Акция магнит с наклейками сегодня – посуда Рояль Кюхен.
Ложку дёгтя добавляет разочарование, которое не прошло еще от предыдущей акции с наклейками на сковороды – не все участники смогли обменять заполненный буклеты на долгожданный товар. В результате выдачу сковород со скидкой продлили до января 2020 года, но поступления редки и малочисленны.
Возможно, Магнит разрешит, как это было уже ранее обменять буклеты от предыдущей акции на товары из новой. Хотя это было бы слабым утешением. Отзывы о предыдущий акциях Магнита вы можете прочитать в комментариях к этой статье.
По условиям нового стимулирующего мероприятия скидка на бокалы будет достигать 75%. Кроме бокалов по сниженной цене можно будет приобрести и некоторые изделия из фарфора – тарелки, салатники.
“Стоимость” 1 наклейки – 250 рублей в чеке Магнит у дома и Магнит Аптеке, чтобы получить 1 двойную наклейку в Семейном Магнит или Косметике нужно набрать товаров на 500 рублей. Всё, как обычно. Полный буклет состоит из 40 фишек.
Скачать буклет здесь
Отзыв о бокалах и тарелках Royal Kuchen
Посуда от данного производителя полюбилась покупателям еще с прошлой (не совсем удачной) “сковородочной” акции Магнита. Страсти по сковородкам не утихают до сих пор и подогреваются теми, кто успел “урвать” по выгодной цене. Отмечают высокое качество сковород. Фирма Рояль Кюхен выпускает посуду премиум класса, и поэтому стоит ожидать, что бокалы и тарелки тоже порадуют потребителей. Пока можно отметить изысканный дизайн столовых приборов. Фужеры очень красивые из качественного стекла. Очень хорошо подойдут для подарков.
Характеристики посуды
- Край бокалов обрезают лазером при помощи специальной технологии, благодаря чему он очень тонкий, ровный и удароустойчивый,
- Стекло Crystalite Bohemia для бокалов произведено на заводах Чехии.
- Хрусталь является экологически чистым материалом.
- Посуда прочная, это обеспечивается технологией Titanium content.
- Можно использовать в микроволновках.
Приобретайте товары-партнеры, чтобы получить дополнительные наклейки в Магните.
Характеристика посуды Royal Kuchen
- Внутреннее усиленное пятислойное покрытие – готовьте с минимальным количеством жира и масла,
- Бакелитовая съёмная ручка – держите сковороду без прихватки с помощью ручки из эргономичной формы с покрытием soft touch?
- Использование на любой плите, в т.ч. индукционной. Прочное стальное дно обеспечивает равномерный нагрев.
- Теплораспределение. Еда равномерно нагревается, лучше пропекается, сохраняет вкусовые качества.
- Износостойкость. Посуда долго сохраняет свой первоначальный внешний вид и эксплуатационные свойства.
Буклет
Буклеты для вклеивания наклеек распространяются в магазинах “Магнит” на кассах. Вы можете также распечатать брошюру по ссылке >>>
Как получить наклейки
- За каждые 250 рублей в чеке в получаете 1 фишку в магазинах “Магнит у дома”, “Магнит Аптека”,
- за каждые 500 р в чеке выдают 1 двойную (большую) в “Магнит Семейный” и “Магнит Косметик”
|Товар
|Розничная цена, руб
|Цена со скидкой (руб) + количество наклеек , шт (н)
|ковш
|2199
|499 р. + 40 н.
|блинница
|1999
|399 р. + 40 н.
|сковорода-гриль
|2599
|599 р. + 40 н.
|сковорода глубокая 28 см
|3599
|899 + 40
|сковорода глубокая 24 см
|2999
|749 + 40
Участвуйте также в акции с наклейками в Пятерочке.
Ответы на вопросы
- Где можно купить кастрюли Royal Kuchen в Магните?
Ответ: в любом магазине Магнит, участвующем в акции. Полный перечень можно посмотреть на официальном сайте простолучше.рф. Пролистайте страницу в самый низ, и там будет карта с адресами Магнитов с игрушками в вашем городе.
- Где есть выбор посуды по фишками?
– Нередко бывает, что товар по акции заканчивается, и участнику с заполненным буклетом нужно ехать в другой магазин в поисках кастрюли или ждать нового поступления. Поторопись, так как получить скидку на посуду можно только по 25 мая 2020 г. включительно. Далее ваши фишки станут недействительными.
- Где купить наклейки?
Невозможно легально купить оригинальные наклейки. Конечно, их продают в вк, инстраграмме, но по правилам Магнита, такие наклейки являются подделками, и их невозможно обменять на акционный товар.
- До какого числа можно обменять буклет с наклейками на кастрюли?
До 25.05.2020
- До какого числа акция в магните на бокалы? Окончание акции 21 января 2020 г – до этого времени выдают наклейки за покупки. Буклеты же обменивают на бокалы до 28 января 2020.