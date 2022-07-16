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Акция Пепси КЗ 2022 — зарегистрировать код под крышкой

На чтение 2 мин Просмотров 465 Обновлено
Акция заканчивается через 30 дней

С 1 июня 2022 в Казахстане проходит акция Пепси на www.pepsi.kz, участвуя в которой можно выиграть кроссовер Toyota RAV4, стильные гаджеты, электросамокаты и денежные призы каждый день. Для участия в промо необходимо регистрировать коды, найденные под крышкой Пепси.

Сроки: с 1 июня по 31 августа 2022 года
Официальный сайт: pepsi.kz
Территория проведения: Казахстан, Кыргызстан.

пепси кз
Содержание
  1. Условия
  2. Какие напитки участвуют в акции
  3. Как зарегистрировать код на сайте
  4. Регистрация кода через Телегам
  5. Призы

Условия

Чтобы выиграть крутые призы необходимо выполнить условия:

  1. Купить один из напитков — Пепси, Миринда или 7up.
  2. Найти код под крышкой.
  3. Зарегистрировать код на сайте pepsi.kz или в боте телеграм Pepsi_promo_bot.
  4. Ждать розыгрыш призов, который проводится на странице Инстаграм @pepsi_kazakhstan каждую пятницу.

Какие напитки участвуют в акции

Чтобы попасть в список участников, нужно купить правильную продукцию, а именно:

  • пластиковые бутылки Пепси 0,5 л., 1 л., 1,5 л., 2 л. и 2,25 л.
  • пластиковые бутылки Миринда 0,5 л., 1 л., 2 л.. и 2,25 л.
  • Севенап в пластиковых бутылках объемом 0,5 л., 1 л., 2 л. и 2,25 л..

Как зарегистрировать код на сайте

Для начала нужно зарегистрироваться на сайте pepsi.kz. Для этого нажмите на кнопку «Личный кабинет» в верхнем правом углу сайта, а затем из формы входа кликните на ссылку «Зарегистрироваться». Заполните поля регистрационной таблицы:

Регистрация на сайте
  • Введите номер телефона,
  • придумайте пароль,
  • иин,
  • область/регион Казахстана,
  • Город/село проживания,
  • поставьте галочку напротив согласия на обработку данных.

После будет выслан СМС с кодом активации, который нужно ввести в специальное окно на сайте. После авторизации в личном кабинете необходимо зарегистрировать код, который вы найдете под крышкой Пепси или другого напитка, участвующего в акции.

Найдите кнопку «Активировать промокод» и введите его сюда:

активировать промокод

Регистрируйте как можно больше крышек, и у вас будет больше шансов стать победителем и выиграть один из призов.

Регистрация кода через Телегам

Для регистрации кодов через телеграм, найдите через поиск бота @Pepsi_promo_bot или перейдите по ссылке. Запустите бота, нажав на кнопку «старт». Бот предлагает выбрать страну из списка — Казахстан или Кыргызстан, выберите язык, ответьте на вопрос «исполнилось ли 18 лет». Теперь необходимо ввести данные авторизации от сайта pepsi.kz, если у вас есть учетная запись. Если такой не имеется, то можно зарегистрироваться прямо через бота. После авторизации введите свой промокод из-под крышки Пепси.

Призы

  1. ежедневные:
    • 300 тенге на мобильный (60 тысяч штук за весь период акции),
  2. Еженедельно:
    • телефон iPhone 13 (13 шт),
    • наушники AirPods 3 (13 шт),
    • электросамокат (13 шт),
  3. Главный — автомобиль Тойота Рав 4.
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  1. Исломиддин

    Здравствуйте

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  2. Рахман

    Pepsi всегда проводит классные акции

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  3. Rahat

    Как получим приз

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