С 1 июня 2022 в Казахстане проходит акция Пепси на www.pepsi.kz, участвуя в которой можно выиграть кроссовер Toyota RAV4, стильные гаджеты, электросамокаты и денежные призы каждый день. Для участия в промо необходимо регистрировать коды, найденные под крышкой Пепси.
Сроки: с 1 июня по 31 августа 2022 года
Официальный сайт: pepsi.kz
Территория проведения: Казахстан, Кыргызстан.
Условия
Чтобы выиграть крутые призы необходимо выполнить условия:
- Купить один из напитков — Пепси, Миринда или 7up.
- Найти код под крышкой.
- Зарегистрировать код на сайте pepsi.kz или в боте телеграм Pepsi_promo_bot.
- Ждать розыгрыш призов, который проводится на странице Инстаграм @pepsi_kazakhstan каждую пятницу.
Какие напитки участвуют в акции
Чтобы попасть в список участников, нужно купить правильную продукцию, а именно:
- пластиковые бутылки Пепси 0,5 л., 1 л., 1,5 л., 2 л. и 2,25 л.
- пластиковые бутылки Миринда 0,5 л., 1 л., 2 л.. и 2,25 л.
- Севенап в пластиковых бутылках объемом 0,5 л., 1 л., 2 л. и 2,25 л..
Как зарегистрировать код на сайте
Для начала нужно зарегистрироваться на сайте pepsi.kz. Для этого нажмите на кнопку «Личный кабинет» в верхнем правом углу сайта, а затем из формы входа кликните на ссылку «Зарегистрироваться». Заполните поля регистрационной таблицы:
- Введите номер телефона,
- придумайте пароль,
- иин,
- область/регион Казахстана,
- Город/село проживания,
- поставьте галочку напротив согласия на обработку данных.
После будет выслан СМС с кодом активации, который нужно ввести в специальное окно на сайте. После авторизации в личном кабинете необходимо зарегистрировать код, который вы найдете под крышкой Пепси или другого напитка, участвующего в акции.
Найдите кнопку «Активировать промокод» и введите его сюда:
Регистрируйте как можно больше крышек, и у вас будет больше шансов стать победителем и выиграть один из призов.
Регистрация кода через Телегам
Для регистрации кодов через телеграм, найдите через поиск бота @Pepsi_promo_bot или перейдите по ссылке. Запустите бота, нажав на кнопку «старт». Бот предлагает выбрать страну из списка — Казахстан или Кыргызстан, выберите язык, ответьте на вопрос «исполнилось ли 18 лет». Теперь необходимо ввести данные авторизации от сайта pepsi.kz, если у вас есть учетная запись. Если такой не имеется, то можно зарегистрироваться прямо через бота. После авторизации введите свой промокод из-под крышки Пепси.
Призы
- ежедневные:
- 300 тенге на мобильный (60 тысяч штук за весь период акции),
- Еженедельно:
- телефон iPhone 13 (13 шт),
- наушники AirPods 3 (13 шт),
- электросамокат (13 шт),
- Главный — автомобиль Тойота Рав 4.
Здравствуйте
Pepsi всегда проводит классные акции
Как получим приз