С 1 июня 2022 в Казахстане проходит акция Пепси на www.pepsi.kz, участвуя в которой можно выиграть кроссовер Toyota RAV4, стильные гаджеты, электросамокаты и денежные призы каждый день. Для участия в промо необходимо регистрировать коды, найденные под крышкой Пепси.

Сроки: с 1 июня по 31 августа 2022 года

Официальный сайт: pepsi.kz

Территория проведения: Казахстан, Кыргызстан.

Условия

Чтобы выиграть крутые призы необходимо выполнить условия:

Купить один из напитков — Пепси, Миринда или 7up. Найти код под крышкой. Зарегистрировать код на сайте pepsi.kz или в боте телеграм Pepsi_promo_bot. Ждать розыгрыш призов, который проводится на странице Инстаграм @pepsi_kazakhstan каждую пятницу.

Какие напитки участвуют в акции

Чтобы попасть в список участников, нужно купить правильную продукцию, а именно:

пластиковые бутылки Пепси 0,5 л., 1 л., 1,5 л., 2 л. и 2,25 л.

пластиковые бутылки Миринда 0,5 л., 1 л., 2 л.. и 2,25 л.

Севенап в пластиковых бутылках объемом 0,5 л., 1 л., 2 л. и 2,25 л..

Как зарегистрировать код на сайте

Для начала нужно зарегистрироваться на сайте pepsi.kz. Для этого нажмите на кнопку «Личный кабинет» в верхнем правом углу сайта, а затем из формы входа кликните на ссылку «Зарегистрироваться». Заполните поля регистрационной таблицы:

Введите номер телефона,

придумайте пароль,

иин,

область/регион Казахстана,

Город/село проживания,

поставьте галочку напротив согласия на обработку данных.

После будет выслан СМС с кодом активации, который нужно ввести в специальное окно на сайте. После авторизации в личном кабинете необходимо зарегистрировать код, который вы найдете под крышкой Пепси или другого напитка, участвующего в акции.

Найдите кнопку «Активировать промокод» и введите его сюда:

Регистрируйте как можно больше крышек, и у вас будет больше шансов стать победителем и выиграть один из призов.

Регистрация кода через Телегам

Для регистрации кодов через телеграм, найдите через поиск бота @Pepsi_promo_bot или перейдите по ссылке. Запустите бота, нажав на кнопку «старт». Бот предлагает выбрать страну из списка — Казахстан или Кыргызстан, выберите язык, ответьте на вопрос «исполнилось ли 18 лет». Теперь необходимо ввести данные авторизации от сайта pepsi.kz, если у вас есть учетная запись. Если такой не имеется, то можно зарегистрироваться прямо через бота. После авторизации введите свой промокод из-под крышки Пепси.

Призы