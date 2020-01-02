Акция Орбит: В Голливуд вместе с Orbit Mega на orbit-promo.ru

Сроки промо акции: 24 февраля 2020 года по 9 августа 2020 года
Слоган: Выиграй мега путешествие и другие призы.
Территория участия: РФ
Официальный сайт акции: https://orbit-promo.ru/
Содержание
Правила участия
- Купи любой Орбит (жевательную резинку или леденцы),
- Зарегистрируйся на промо-сайте,
- Отсканируй пачку со своего смартфона,
- Выиграй приз.
Как зарегистрироваться на orbit-promo.ru
- Зайдите на www.orbit-promo.ru
- В правом верхнем углу сайта нажмите на иконку со схематичным изображением человека, как показано на скриншоте ниже:
- Откроется форма входа на сайт, но так как нам нужна регистрация, то прокрутите форму немного вниз, и под ней вы найдете ссылку «Зарегистрироваться». Нажмите на нее и приступайте к регистрации.
- Для успешной регистрации вам нужно написать свой email, поставить галочку напротив пункта, что вы согласны с правилами, пройти проверку робота и нажать кнопку «Зарегистрироваться».
- На указанный адрес электронной почте вам придет письмо с завершением регистрации (нажмите на кнопку «завершить») и с паролем для промо сайта.
- Теперь вы можете изменить свои данные, указать новый пароль, указать дату рождения и отсканировать пачку Orbit.
Как отсканировать пачку Орбит
- Нажмите на кнопку «Сканировать пачку»,
- Совместите изображение упаковки жевательной резинки с ограничительными линиями, как показано на инструкции:
Какие разыгрываются призы
- Главный приз — путешествие в Голливуд.
- Другие призы: информация уточняется
FAQ
- Нужно ли в данной промо акции регистрировать коды или чеки на orbit-promo.ru?
— Нет. Никаких кодов не предусмотрено. Чеки нужно сохранять, как при участии в любой промо акции, чтобы в случае выигрыша подтвердить факт совершения покупки.