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Акция Орбит: В Голливуд вместе с Orbit Mega на orbit-promo.ru

Сроки промо акции: 24 февраля 2020 года по 9 августа 2020 года

Слоган: Выиграй мега путешествие и другие призы.

Территория участия: РФ

Официальный сайт акции: https://orbit-promo.ru/

orbit promo ru

Правила участия

  1. Купи любой Орбит (жевательную резинку или леденцы),
  2. Зарегистрируйся на промо-сайте,
  3. Отсканируй пачку со своего смартфона,
  4. Выиграй приз.

 

Как зарегистрироваться на orbit-promo.ru

  1. Зайдите на www.orbit-promo.ru
  2. В правом верхнем углу сайта нажмите на иконку со схематичным изображением человека, как показано на скриншоте ниже:
    Акция Орбит: Пригласи красиво
  3. Откроется форма входа на сайт, но так как нам нужна регистрация, то прокрутите форму немного вниз, и под ней вы найдете ссылку «Зарегистрироваться». Нажмите на нее и приступайте к регистрации.
    регистрация на сайте орбит
  4. Для успешной регистрации вам нужно написать свой email, поставить галочку напротив пункта, что вы согласны с правилами, пройти проверку робота и нажать кнопку «Зарегистрироваться».
  5. На указанный адрес электронной почте вам придет письмо с завершением регистрации (нажмите на кнопку «завершить») и с паролем для промо сайта.
  6. Теперь вы можете изменить свои данные, указать новый пароль, указать дату рождения и отсканировать пачку Orbit.

Как отсканировать пачку Орбит

  1. Нажмите на кнопку «Сканировать пачку»,
  2. Совместите изображение упаковки жевательной резинки с ограничительными линиями, как показано на инструкции:
    сканировать пачку

Какие разыгрываются призы

  1. Главный приз — путешествие в Голливуд.
  2. Другие призы: информация уточняется

FAQ

  1. Нужно ли в данной промо акции регистрировать коды или чеки на orbit-promo.ru?
    — Нет. Никаких кодов не предусмотрено. Чеки нужно сохранять, как при участии в любой промо акции, чтобы в случае выигрыша подтвердить факт совершения покупки.

 

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