На сайте new-year.prostokvashino.ru вы можете регистрировать коды из новогодней акции Простоквашино «Готовь праздник каждый день». Подробные условия читайте ниже.

Сроки: 2 ноября 2020 — 15 января 2021

Сайт: new-year.prostokvashino.ru

Условия

Покупай товары Простоквашино в новогодней промоупаковке, Ищи восьмизначные коды внутри, Регистрируй на сайте. Копи баллы на кружки и участвуй в розыгрыше других призов!

Какая продукция участвует

Перечень продукции в промоупаковке представлен на фото ниже, а также сколько баллов начисляется:

Промо упаковка — с новогодним оформлением и содержит информацию об акции.

Где найти код На бутылках

Под крышкой На упаковке творога



или под клейкой этикеткой Под верхней пленкой, внутриили под клейкой этикеткой На упаковке сметаны

Под бумажной этикеткой на внутренней поверхности: На упаковке масла

Внутри: Сыр на внутренней стороне

Регистрация на сайте

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