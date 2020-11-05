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Новогодняя акция Простоквашино: Готовь праздник каждый день

На сайте new-year.prostokvashino.ru вы можете регистрировать коды из новогодней акции Простоквашино «Готовь праздник каждый день». Подробные условия читайте ниже.

Сроки: 2 ноября 2020 — 15 января 2021

Сайт: new-year.prostokvashino.ru

Новогодняя акция Простоквашино

Условия

  1. Покупай товары Простоквашино в новогодней промоупаковке,
  2. Ищи восьмизначные коды внутри,
  3. Регистрируй на сайте.
  4. Копи баллы на кружки и участвуй в розыгрыше других призов!

Какая продукция участвует

Перечень продукции в промоупаковке представлен на фото ниже, а также сколько баллов начисляется:

Баллы, начисляемые за продукцию

 

Промо упаковка — с новогодним оформлением и содержит информацию об акции.

Где найти код
На бутылках
На упаковке творога
На упаковке сметаны
На упаковке масла
Сыр

Регистрация на сайте

Нажмите на «Вход» -> «Регистрация» -> введите свою электронную почту если вы еще не регистрировались или забыли пароль.

Если вам не приходит пароль в течение длительного времени, то проверьте папку «Спам».

Перейдите по ссылке из письма и завершите регистрацию, указав необходимую информацию: ФИО, телефон, город, задать пароль.

Призы

  • Гарантированные: ivi промокод на подписку на 1 месяц (100 тыс. шт),
  • Еженедельные:
    — ivi на 3 или 6 месяцев (50 шт + 50 шт),
    — игра Имаджинариум (3 000 шт),
  • Накопительные: за 25 баллов — брендированная кружка (100 тыс шт),
  • Кухня на сумму 200 000 р. — 10 шт.

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На бутылках
Под крышкой
На упаковке творога
Под верхней пленкой, внутри

или под клейкой этикеткой
На упаковке сметаны
Под бумажной этикеткой на внутренней поверхности:
На упаковке масла
Внутри:
Сыр
на внутренней стороне
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