На сайте new-year.prostokvashino.ru вы можете регистрировать коды из новогодней акции Простоквашино «Готовь праздник каждый день». Подробные условия читайте ниже.
Сроки: 2 ноября 2020 — 15 января 2021
Сайт: new-year.prostokvashino.ru
Условия
- Покупай товары Простоквашино в новогодней промоупаковке,
- Ищи восьмизначные коды внутри,
- Регистрируй на сайте.
- Копи баллы на кружки и участвуй в розыгрыше других призов!
Какая продукция участвует
Перечень продукции в промоупаковке представлен на фото ниже, а также сколько баллов начисляется:
Промо упаковка — с новогодним оформлением и содержит информацию об акции.
Регистрация на сайте
Нажмите на «Вход» -> «Регистрация» -> введите свою электронную почту если вы еще не регистрировались или забыли пароль.
Если вам не приходит пароль в течение длительного времени, то проверьте папку «Спам».
Перейдите по ссылке из письма и завершите регистрацию, указав необходимую информацию: ФИО, телефон, город, задать пароль.
Призы
- Гарантированные: ivi промокод на подписку на 1 месяц (100 тыс. шт),
- Еженедельные:
— ivi на 3 или 6 месяцев (50 шт + 50 шт),
— игра Имаджинариум (3 000 шт),
- Накопительные: за 25 баллов — брендированная кружка (100 тыс шт),
- Кухня на сумму 200 000 р. — 10 шт.