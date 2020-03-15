Мега акция доширак 2020: регистрация кодов

Снова Доширак объявил о начале мега акции 2020 с регистрацией кодов с промо упаковок. Данное стимулирующее мероприятие очень похоже на прошлогоднее, в этом есть свои минусы — можно по невнимательности купить лапшу в промопачке с недействующей акцией. Есть и другие трудности. Чтобы не потратить время в пустую, и выиграть, как можно больше призов, читайте эту статью целиком. Мы протестировали акцию, узнайте, что из этого получилось

Общие сведения

Официальный сайт: http://doshirak2020.i-actions.ru/

Информационный сайт: http://doshirak.com/. На нем коды не регистрируют, хотя на упаковке написано обратное.

Название: Мега акция 2020 «Исполняй желания Доширак»

Участвуй в других акциях: Лейс на laysfootball.ru, айданаазс 2020.

Сроки регистрации кодов: с 01 марта до 31 августа 2020

Сроки очень удобны, так как в летний сезон удобно брать на дачу, на природу в поход, в поезд пакетики лапши или пюре быстрого приготовления.

Акция началась и продлится ещё

Правила

Купите упаковку лапши или картофельного пюре Доширак в промо пачке. Будьте внимательны при покупке, акционную упаковку 2020 легко перепутать с 2019. В этом случае, ваш промокод не будет действительным. Чуть ниже я приведу вам отличия. Зарегистрировать код можно несколькими способами:- Зарегистируйтесь на сайте doshirak2020.i-actions.ru и зарегистрируйте промокод с упаковки.

— Отправьте SMS-сообщение с промо-кодом на номер 2420 (платно, стоимость смс зависит от вашего оператора связи и находится в диапазоне от 1,7 р до 2 р)

Отличия промо упаковок 2020 и 2019

Признаки Доширак 2019 Доширак 2020 Фото логотипа акции на пачке Картинка логотипа одинаковая, лишь отраженная (перевернутая). В 2020 году красная машина - справа Количество призов 2 000 000 2 020 000 Срок регистрации кодов 1.03.2019 по 31.08.2019 с 01.03.202 пр 31.08.2020

Регистрация

Зайдите на сайт doshirak2020.i-actions.ru, нажмите на кнопку «Регистрация, заполните необходимые поля (мобильный телефон, e-mail, ФИО, дата рождения в формате дд.мм.гггг, пол, гражданство, город, отметьте галочками все согласия в форме.

После регистрации вам на почту придет пароль от личного кабинета. Осуществите вход, введя в соответствующие поля ваш номер телефона и пароль.

Личный кабинет

В личном кабинете вы увидите 2 вкладки — история участия и задать вопрос организатору.

Именно в первой вкладке вам нужно ввести ваш код.

Где найти код

12-значный код располагается на оборотной стороне промо-этикетки лапши «Доширак», пюре Даширак и внутри промо-упаковки «Доширак Квисти».

Призы

Гарантированные: за регистрацию 1 промокода вы получаете 1 код Литрес + 1 код Mybook? Деньги на телефон 100 рублей. Всего 20 000 шт. Деньги на мобильный 200 р. Всего 2 500 шт. Беспроводные наушники — 100 шт. Мобильный телефон — 25 шт. Ноутбук — 25 шт. Главные призы — автомобиль. Всего 3 шт.

Проблемы

«Не могу зарегистрировать код«. Сначала убедитесь в том, что вы купили лапшу актуальной акции, проверьте правильность введенного кода. Если все вами сделано правильно, то смените устройство или способ ввода. Например, проблемы с принятием кодов часто возникают при попытке добавления промокодов с компьютера. Ваши действия — войдите в личный кабинет через смартфон и повторите попытку. Если снова вы потерпели неудачу, то попробуйте зарегистрировать ваш код через отправку смс.

«Не могу зарегистрироваться на сайте«. Проверьте правильность введенной вами информации, особенно телефон и e-mail.

Опрос

Доширак ежегодно устраивает подобные мега акции. Если среди вас есть постоянные участники, то поделитесь информацией, удается ли вам обычно выигрывать в подобных мероприятиях. Для этого пройдите опрос.

Получаю только гарантированные призы 0% Выигрываю мелкие денежные призы 50-100 р. 0% Приходилось выигрывать денежные призы 200 - 500 р. 0% Мне выпал вещевой приз (смартфон, ноутбук, наушники и пр.) 0% Я стал обладателем главного приза (автомобиль) 0% Проголосовало: 0

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