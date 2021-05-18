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Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

В Барнауле 20-23 мая 2021 года проводится II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Впервые в России Олимпийский отборочный турнир, гребцы разыгрывают 6 лицензий на Игры в Токио-2021. В соревнованиях принимают участие свыше 40 стран. Кроме отличного времяпрепровождения, болельщиков ждёт розыгрыш призов!

Афиша

На афише подробная информация, где проходит турнир, как добраться. Подробная информация на ru.barnaulcanoe2021.com

афиша соревнований по гребле на байдарках и каноэ

Расписание

Посмотрите расписание соревнований, пользуйтесь увеличением (значок лупа) для удобства просмотра).

Условия акции

Теперь, когда вы знаете, что в Барнауле проходит Кубок мира по греблей, изучите правила акции, чтобы получить шанс выиграть один из четырех автомобилей и другие призы.

  1. Будь зрителем состязаний 20, 21, 22 и 23 мая;
  2. Купи товары с символикой соревнований в павильонах 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67;
  3. Сдай чек с ФИО и номером телефона в павильон 77,
  4. Жди розыгрыш!

Участвуй также в других спортивных акциях, таких как стадион призов с лейс

Кубок мира по гребле на байдарках Барнаул

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