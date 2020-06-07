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Акция Kitekat: кота Борис дарит квартиру

Кот Борис в рамках новой промо акции 2020 дарит квартиру в качестве главного приза. Покупай корм Kitekat и успевай принять участие!

Информация

Сроки: с 1 июля по 30 декабря 2020

Акция: Кот Борис дарит приз

Оф сайт: https://promo.kitekat.ru/

Кот Борис дарит квартиру

Правила участия

  1. Купите корм Kitekat на сумму от 50 р в чеке,
  2. Зарегистрируй чек на промо сайте,
  3. Жди результатов розыгрыша.

 

Регистрация на сайте

  • Нажмите на кнопку “Зарегистрировать чек”.
  • Далее кнопка “Регистрация”
    регистрация в акции
  • Введите ваше имя, телефон, город, загрузите фото чека целиком.

Призы

  1. Гарантированный – возврат 5 рублей с каждого чека на 50 р.
  2. Ежедневный розыгрыш 15 000 рублей.
  3. Главный – квартира

Ограничения

1 участник акции может выиграть не более 10 денежных призов, не более 1 портативного аккумулятора и не более 1 сумки-переноски.

 

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