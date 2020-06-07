Акция Kitekat: кота Борис дарит квартиру

Кот Борис в рамках новой промо акции 2020 дарит квартиру в качестве главного приза. Покупай корм Kitekat и успевай принять участие!
Информация
Сроки: с 1 июля по 30 декабря 2020
Акция: Кот Борис дарит приз
Оф сайт: https://promo.kitekat.ru/
Правила участия
- Купите корм Kitekat на сумму от 50 р в чеке,
- Зарегистрируй чек на промо сайте,
- Жди результатов розыгрыша.
Регистрация на сайте
- Нажмите на кнопку “Зарегистрировать чек”.
- Далее кнопка “Регистрация”
- Введите ваше имя, телефон, город, загрузите фото чека целиком.
Призы
- Гарантированный – возврат 5 рублей с каждого чека на 50 р.
- Ежедневный розыгрыш 15 000 рублей.
- Главный – квартира
Ограничения
1 участник акции может выиграть не более 10 денежных призов, не более 1 портативного аккумулятора и не более 1 сумки-переноски.