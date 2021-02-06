Сейчас идет новая акция в Ленте с фишками на посуду — сковороды и кастрюли фирмы Тефаль. Подробные условия на официальном сайте tefal.lenta.com. Принимая участие в акциях с фишками, любой участник может значительно сэкономить на покупке кухонной утвари. Рекомендую вашему вниманию новую акцию в Магните

Сроки акции Тефаль в Ленте: со 2 февраля по 3 июня 2021 года

Условия получения фишек

Внимательно изучите правила акции, по которым вы можете получить скидку на сковороды Тефаль.

За покупки в Ленте в указанные сроки, вы получите на кассе 1 фишку за каждые 300 рублей в чеке.

* дополнительную наклейку можно получить за каждый товар брендов Bonvida, Dolce Albero, Little times, ECO, Premium Lenta. Собирайте фишки, вклеивайте в буклет и получайте скидки до 70% на брендовую посуду марки Tefal. Скидку можно получить только при предъявлении буклета вместе с картой лояльности Лента.

В магазинах Лента, как и в других крупных торговых сетях, кроме бумажных фишек покупателям выдают электронные. Их количество можно узнать в личном кабинете lenta.com, а также в мобильном приложении. Покупатель может выбрать наиболее удобный формат наклеек для сбора и предъявить кассиру бумажные и/или цифровые фишки на посуду Тефаль.

Описание продукции Tefal

Компания Тефаль славится качественной кухонной посудой для приготовления пищи. Сковороды фирмы известны каждой хозяйке, потому что технологии производства совершенствовались более 50 лет. В Ленте по акции покупатели могут купить посуду и кухонные аксессуары коллекции Ingenio. Посуда этой линейки отличается удобством применения, экологичностью и качеством.

Основные характеристики коллекции Ingenio:

Продукция изготовлена из качественной нержавеющей хромо-никелиевой стали .

. Долговечность обусловлено прочным антипригарным покрытием, устойчивым к царапинам благодаря вкраплениям частиц титана.

обусловлено прочным антипригарным покрытием, устойчивым к царапинам благодаря вкраплениям частиц титана. Индикатор Thermo-Spot в центре сковороды сигнализирует вам об уровне нагрева.

в центре сковороды сигнализирует вам об уровне нагрева. Удобство хранения . В дизайне посуды Тефаль всё продумано до мелочей — съемная ручка, идеальное сочетание размеров, разные типы крышек.

. В дизайне посуды Тефаль всё продумано до мелочей — съемная ручка, идеальное сочетание размеров, разные типы крышек. Многофункциональность . Одну и ту же сковороду можно использовать для приготовления пищи, запекания в духовом шкафу, хранить готовую еду в холодильнике и мыть в посудомоечной машине.

. Одну и ту же сковороду можно использовать для приготовления пищи, запекания в духовом шкафу, хранить готовую еду в холодильнике и мыть в посудомоечной машине. Универсальность. Подходит для любой плиты, в том числе для индукционной.

Скидки на посуду

Посмотрите таблицу, чтобы определиться с выбором продукции Тефаль и оценить выгоду покупки по акции в ТС Лента.

Товар Фото продукции (увеличивается по клику) Цена по скидке в Ленте (руб) + фишки (шт) Цена без скидки, рублей Сковороды 22 см 1099 ₽ + 6 3699 ₽ 24 см 1299 ₽ + 6 3999 ₽ 26 см 1499 ₽ + 6 4299 ₽ 28 см 1799 ₽ + 6 4999 ₽ Сотейник 24 см 1799 ₽ + 6 4999 ₽ ВОК 26 см 1899 ₽ + 6 5299 ₽ Ковши и кастрюли Ковш 16 см, 1,6 л 1199 ₽ + 6 3299 ₽ Ковш 20 см, 2,6 л 1399 ₽ + 6 3999 ₽ Кастрюля с крышкой 24 см, 5,2 л 2399 ₽ + 6 4999 ₽ Кастрюля с крышкой 22 см, 6,2 л

*только в гопермаркетах 4199 ₽ + 8 8749 ₽ Аксессуары Съемная ручка Ingenio 699 ₽ + 4 1599 ₽ Угловая лопатка,

половник,

шумовка,

толкушка для картофельного пюре 399 ₽ рублей за штуку 699 ₽ Крышки Стеклянные крышки:

- 16 см

- 20 см

- 22 см

- 24 см

- 26 см

- 28 см

- 699 р,

- 799 р,

- 849 р,

- 899 р,

- 999 р,

- 999 р.

- 1499 р,

- 1649 р,

- 1699 р,

- 1799 р,

- 1999 р,

- 1999 р. Пластиковые крышки:

- 16 см

- 20 см

- 22 см

- 24 см



- 249 р,

- 299 р,

- 349 р,

- 399 р.

- 499 р,

- 599 р,

- 649 р,

- 699 р.

Буклет

Скачать и распечатать брошюру для вклеивания наклеек вы можете здесь. Также вариант журнала для наклеек вы найдете на промо сайте Ленты — tefal.lenta.com. Вклеивайте наклейки в буклет и предоставьте кассиру для получения скидки на продукцию Тефаль.

Видео рецепты

Посмотрите видео рецепты и узнайте секреты приготовления вкусных блюд в фирменной посуде от Тефаль.



С другими рецептами вы можете ознакомиться на сайте tefal.lenta.com

Отзывы

Все знакомы с посудой фирмы Тефаль с положительной стороны, но часто в проведении акций в торговых сетях случаются неприятные моменты с организацией поставок товаров, неосведомленностью продавцов, техническими сбоями и другими проблемами. Компания Лента & Tefal недавно началась и пока не протестирована должным образом участниками, поэтому в сети мало отзывов на эту тему. Пишите в комментариях ваши впечатления об акции Тефаль за фишки.