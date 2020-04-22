С 9 апреля в Магните совместно с компанией «Россия — щедрая душа» проходит акция под названием «Аттрацкион невиданной щедрости». В рамках акции участники могут выиграть подарочные сертификаты от споносора vpodarok.ru и главный приз 1 000 000 рублей на покупку автомобиля! Здесь же вас ждут гарантированные призы.
Официальный сайт: https://ruchoco.ru/promo/index.html
Данная акция масштабная и будет проходить последовательно в различных торговых сетях:
- в Магните,
- в Ленте,
- Окей,
- Дикси.
Содержание
Россия — щедрая душа в Магните
Сроки: с 9 апреля по 31 мая 2020 года.
Страница акции для ТС Магнит: https://ruchoco.ru/promo/magnit.html
Правила
- Купите продукцию «Россия — щедрая душа» в Магните на сумму от 100 рублей в чеке,
- Зарегистрируйте чек на сайте
- Выигрывайте призы!
Как зарегистрироваться на сайте
- Нажмите на кнопку «Регистрация»,
- Заполните поля «Имя», «e-mail», «телефон»:
- Вам придет код-подтверждения на СМС, введите его в специальное поле на сайте.
- Теперь откройте письмо электронной почты, там вам логин и пароль от личного кабинета.
Личный кабинет участника прост — здесь всего одна страница, на которой вы будете загружать чеки, здесь же размещена вся необходимая информация — количество ваших чеков, их статус, торговая сеть, причина отклонения, призы.
Даты розыгрышей
|№ недели
|Дата розыгрыша
|За какой период
|1
|15.04.2020
|09.04-14.04
|2
|22.04.2020
|15.04-21.04
|3
|29.04.2020
|22.04-28.04
|4
|06.05.2020
|29.04-05.05
|5
|13.05.2020
|06.05-12.05
|6
|20.05.2020
|13.05-19.05
|7
|27.05.2020
|20.05-24.05
Призы
- Гарантированные:
— промо-код Литрес
— подписка Mybook,
— подписка Megogo,
— подвеска-украшение SunLight,
— печать фото на NetPrint
- Еженедельные:
— сертификат вподарок номиналом 500 р — 490 шт,
— вподарок на 1000 р — 126 шт,
— vpodarok на 1500 р — 70 штук,
— vpodarok на 3000 р. — 35 шт,
— вподарок на 10 000 р — 14 шт,
— vpodarok на 50 000 р — 7 шт.
- Главный приз — 1 000 000 р на покупку семейного внедорожника.