С 9 апреля в Магните совместно с компанией «Россия — щедрая душа» проходит акция под названием «Аттрацкион невиданной щедрости». В рамках акции участники могут выиграть подарочные сертификаты от споносора vpodarok.ru и главный приз 1 000 000 рублей на покупку автомобиля! Здесь же вас ждут гарантированные призы.

Официальный сайт: https://ruchoco.ru/promo/index.html

Данная акция масштабная и будет проходить последовательно в различных торговых сетях:

в Магните,

в Ленте,

Окей,

Дикси.

Россия — щедрая душа в Магните

Сроки: с 9 апреля по 31 мая 2020 года.

Страница акции для ТС Магнит: https://ruchoco.ru/promo/magnit.html

Правила

Купите продукцию «Россия — щедрая душа» в Магните на сумму от 100 рублей в чеке, Зарегистрируйте чек на сайте Выигрывайте призы!

Как зарегистрироваться на сайте

Нажмите на кнопку «Регистрация»,

Заполните поля «Имя», «e-mail», «телефон»:



Вам придет код-подтверждения на СМС, введите его в специальное поле на сайте.

Теперь откройте письмо электронной почты, там вам логин и пароль от личного кабинета.

Личный кабинет участника прост — здесь всего одна страница, на которой вы будете загружать чеки, здесь же размещена вся необходимая информация — количество ваших чеков, их статус, торговая сеть, причина отклонения, призы.

Даты розыгрышей

№ недели Дата розыгрыша За какой период 1 15.04.2020 09.04-14.04 2 22.04.2020 15.04-21.04 3 29.04.2020 22.04-28.04 4 06.05.2020 29.04-05.05 5 13.05.2020 06.05-12.05 6 20.05.2020 13.05-19.05 7 27.05.2020 20.05-24.05

Призы