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Акция Россия — щедрая душа: Аттракцион невиданной щедрости

С 9 апреля в Магните совместно с компанией «Россия — щедрая душа» проходит акция под названием «Аттрацкион невиданной щедрости». В рамках акции участники могут выиграть подарочные сертификаты от споносора vpodarok.ru и главный приз 1 000 000 рублей на покупку автомобиля! Здесь же вас ждут гарантированные призы.

Акция Россия щедрая душа

Официальный сайт: https://ruchoco.ru/promo/index.html

Данная акция масштабная и будет проходить последовательно в различных торговых сетях:

  • в Магните,
  • в Ленте,
  • Окей,
  • Дикси.

Россия — щедрая душа в Магните

Сроки: с 9 апреля по 31 мая 2020 года.

Страница акции для ТС Магнит: https://ruchoco.ru/promo/magnit.html

Правила

  1. Купите продукцию «Россия — щедрая душа» в Магните на сумму от 100 рублей в чеке,
  2. Зарегистрируйте чек на сайте
  3. Выигрывайте призы!

Как зарегистрироваться на сайте

  • Нажмите на кнопку «Регистрация»,
  • Заполните поля «Имя», «e-mail», «телефон»:
    регистрация на сайте ruchoco.ru
  • Вам придет код-подтверждения на СМС, введите его в специальное поле на сайте.
  • Теперь откройте письмо электронной почты, там вам логин и пароль от личного кабинета.

Личный кабинет участника прост — здесь всего одна страница, на которой вы будете загружать чеки, здесь же размещена вся необходимая информация — количество ваших чеков, их статус, торговая сеть, причина отклонения, призы.

Даты розыгрышей

№ неделиДата розыгрышаЗа какой период
1 15.04.202009.04-14.04
222.04.202015.04-21.04
3 29.04.202022.04-28.04
4 06.05.202029.04-05.05
5 13.05.202006.05-12.05
620.05.202013.05-19.05
7 27.05.202020.05-24.05

Призы

  1. Гарантированные:
    — промо-код Литрес
    — подписка Mybook,
    — подписка Megogo,
    — подвеска-украшение SunLight,
    — печать фото на NetPrint
  2. Еженедельные:
    — сертификат вподарок номиналом 500 р — 490 шт,
    — вподарок на 1000 р — 126 шт,
    — vpodarok на 1500 р — 70 штук,
    — vpodarok на 3000 р. — 35 шт,
    — вподарок на 10 000 р — 14 шт,
    — vpodarok на 50 000 р — 7 шт.
  3. Главный приз — 1 000 000 р на покупку семейного внедорожника.

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