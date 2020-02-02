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Акция Милка превращает Снежное в нежное

Декабрьская акция оживит зимние дни многочисленными призами и подарками от нежного шоколада Милка. Ежегодно перед Новым годом компания Milka радует своих покупателей интересными конкурсами. На этот раз приготовьтесь участвовать в игре, чем-то схожей недавно проходящей от Альпен Голд.

Участвуют все торговые сети: Магнит, Лента, Пятерочка.

Внимание! С февраля 2020 года в игру добавляются новые призы: Кинопоиск на 6 месяцев (на втором уровне) и сертификаты Ozon нескольких номиналов (на 300 и 1000 рублей). Призы обновлены на этой странице ниже. Успей заработать двойные баллы до 2 февраля!

Сроки покупки молочного шоколада Milka и регистрации чеков: с 1 декабря 2019 по 29 февраля 2020 г.

Название промо: Milka превращает снежное в нежное. Участвуй также в акции майского чая в Магните.

акция Milka 2019-2020

Правила

  1. Покупайте продукцию Milka, а именно — 2 плитки Милка до 100 г. или 1 большую плитку от 250 г или коробку конфет Milka.
  2. Регистрируйте чеки на сайте www.promo.milka.ru При регистрации можете указать пригласительный код друга lrggaK При регистрации по промокоду вам будет начислен 1 экстра балл после первой загрузке чека.
  3. Копите баллы и открывайте Лавку с призами. В сундуках вас ждёт приз.

Начисление баллов

Чтобы сэкономить на шоколадках, нужно внимательно прочитать правила. Так вы поймёте, какие действия нужно совершить, чтобы быстрее накопить нужное количество баллов для получения шанса выиграть приз.

Количество балловЗа какое действие
1 баллрегистрация на сайте
1 бза регистрацию чека с 2 маленькими плитками Mila
1 брегистрация друга по вашему промокоду
2 брегистрация чека с большой шоколадкой Милка
2 экстра бпервый проигрыш на одном уровне №5 или №6
3 экстра бвторой проигрыша на 1 уровне №5 или №6
5 экстра бтретий проигрыш на одном уровне №5 или №6
1 экстра баллза регистрацию по промокоду друга. Вы можете использовать этот lrggaK

Активные баллы списываются за розыгрыш призов на уровнях №1, 2, 3, 4, 5, 6.

Призы

  • Гарантированный приз — 50 рублей за первый чек.
  • Уровень №2 (открытие сундука за 3 балла) — подписка на Яндекс Музыку на 3 месяца, подписка на Кинопоик на 6 месяцевnew. Всего — 24 359 шт.
  • Уровень №3 (сундук за 5 баллов) — брендированная шапка (300 шт) или подписка на ivi на 1 месяц ( 3 500 шт), Электронный сертификат Ozon 300,00 р (3 627)
  • Уровень №4 (сундук за 7 б) — Электронный сертификат Ozonnew на 1000 рублей (4 778 шт),
  • Уровень №5 (сундук за 10 б) — беспроводная колонка (300 шт) или сертификат в Спортмастер на 2000 р (1 692)
  • Уровень №6 (сундук за 15 б) — кигуруми (345 шт), тюбинг (300 шт), электронные ски-пассы Роза Хутор в зимний сезон (129 шт), электронные ски-пассы Роза Хутор в высокий сезон (22 шт).

 

 

 

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