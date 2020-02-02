Декабрьская акция оживит зимние дни многочисленными призами и подарками от нежного шоколада Милка. Ежегодно перед Новым годом компания Milka радует своих покупателей интересными конкурсами. На этот раз приготовьтесь участвовать в игре, чем-то схожей недавно проходящей от Альпен Голд.

Участвуют все торговые сети: Магнит, Лента, Пятерочка.

Внимание! С февраля 2020 года в игру добавляются новые призы: Кинопоиск на 6 месяцев (на втором уровне) и сертификаты Ozon нескольких номиналов (на 300 и 1000 рублей). Призы обновлены на этой странице ниже. Успей заработать двойные баллы до 2 февраля!

Сроки покупки молочного шоколада Milka и регистрации чеков: с 1 декабря 2019 по 29 февраля 2020 г.

Название промо: Milka превращает снежное в нежное. Участвуй также в акции майского чая в Магните.

Правила

Покупайте продукцию Milka, а именно — 2 плитки Милка до 100 г. или 1 большую плитку от 250 г или коробку конфет Milka. Регистрируйте чеки на сайте www.promo.milka.ru При регистрации можете указать пригласительный код друга lrggaK При регистрации по промокоду вам будет начислен 1 экстра балл после первой загрузке чека. Копите баллы и открывайте Лавку с призами. В сундуках вас ждёт приз.

Начисление баллов

Чтобы сэкономить на шоколадках, нужно внимательно прочитать правила. Так вы поймёте, какие действия нужно совершить, чтобы быстрее накопить нужное количество баллов для получения шанса выиграть приз.

Количество баллов За какое действие 1 балл регистрация на сайте 1 б за регистрацию чека с 2 маленькими плитками Mila 1 б регистрация друга по вашему промокоду 2 б регистрация чека с большой шоколадкой Милка 2 экстра б первый проигрыш на одном уровне №5 или №6 3 экстра б второй проигрыша на 1 уровне №5 или №6 5 экстра б третий проигрыш на одном уровне №5 или №6 1 экстра балл за регистрацию по промокоду друга. Вы можете использовать этот lrggaK

Активные баллы списываются за розыгрыш призов на уровнях №1, 2, 3, 4, 5, 6.

Призы