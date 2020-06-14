Акция Мажитель «Пей лета коктейль Мажитэль» проводится компанией Виль-Биль-Данн с 25 мая по 20 августа 2020 года, срок регистрации чеков продлится по 2 августа 2020 года.

Слоган: «Каждую неделю делим 1000000 рублей».

Официальный сайт: promo.mazhitel.ru

Вкусы, участвующие в акции:

Другие акции лета: Lipton — береги планету, Kinder Natoons.

Правила

Купите большую пачку Мажитель (950 г), зарегистрируйте чек на сайте promo.mazhitel.ru или через чат-бот vk Еженедельно получите свою долю от 1000000 рублей. Чем больше купите продукции Мажитель, тем больше ваша доля.

Период регистрации чеков разделен на периоды:

Номер недели Период регистрации чеков 1 25.05.2020 - по 31.05.2020 2 01.06.2020 - по 07.06.2020 3 08.06.2020 - по 14.06.2020 4 15.06.2020 - по 21.06.2020 5 22.06.2020 - по 28. 06.2020 6 29.06.2020 - по 05.07.2020 7 06.07.2020 - по 12.07.2020 8 13.07.2020 - по 19.07.2020 9 20.07.2020 - по 26.07.2020 10 27.07.2020 - по 02.08.2020

Регистрация на promo.mazhitel.ru

Если вы не принимали раньше участие в конкурсах от PepsiCo, то вам нужно зарегистрироваться на сайте, в противном случае у вас уже есть учетная запись. Останется вспомнить или восстановить пароль и войти на личный кабинет.

Нажмите на «Вход» -> «Регистрация».

Заполните поля:

e-mail,

Имя,

пароль дважды,

галочки напротив согласия.

Перейдите по ссылке из письма.

Регистрация чека

Чек можно загрузить на сайте promo.mazhitel.ru. В версии сайта на ПК есть специальная кнопка «Загрузить чек». В мобильной версии перейдите из меню в личный кабинет и добавьте qr-код чека.

В чат-боте vk вам так же нужно загрузить чек на проверку.

Призы

Деньги на Яндекс кошелек — доля от 100000 еженедельно, но не менее 25 рублей на одну долю.

Курс доли

Прошедшие недели показали, насколько выгодно участвовать в акции Мажитель.