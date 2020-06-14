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Акция Мажитель: Пей лета коктейль

Акция Мажитель «Пей лета коктейль Мажитэль» проводится компанией Виль-Биль-Данн с 25 мая по 20 августа 2020 года, срок регистрации чеков продлится по 2 августа 2020 года.

Слоган: «Каждую неделю делим 1000000 рублей».

Акция Мажитель - доля от 1 миллиона рублей

Официальный сайт: promo.mazhitel.ru

Вкусы, участвующие в акции:

Продукция, участвующая в акции Мажитэль

Другие акции лета: Lipton — береги планету, Kinder Natoons.

Правила

  1. Купите большую пачку Мажитель (950 г),
  2. зарегистрируйте чек на сайте promo.mazhitel.ru или через чат-бот vk
  3. Еженедельно получите свою долю от 1000000 рублей. Чем больше купите продукции Мажитель, тем больше ваша доля.

Период регистрации чеков разделен на периоды:

Номер неделиПериод регистрации чеков
125.05.2020 - по 31.05.2020
201.06.2020 - по 07.06.2020
308.06.2020 - по 14.06.2020
415.06.2020 - по 21.06.2020
522.06.2020 - по 28. 06.2020
629.06.2020 - по 05.07.2020
706.07.2020 - по 12.07.2020
813.07.2020 - по 19.07.2020
920.07.2020 - по 26.07.2020
1027.07.2020 - по 02.08.2020

Регистрация на promo.mazhitel.ru

Если вы не принимали раньше участие в конкурсах от PepsiCo, то вам нужно зарегистрироваться на сайте, в противном случае у вас уже есть учетная запись. Останется вспомнить или восстановить пароль и войти на личный кабинет.

Нажмите на «Вход» -> «Регистрация».

Заполните поля:

  • e-mail,
  • Имя,
  • пароль дважды,
  • галочки напротив согласия.

Регистрация на https://promo.mazhitel.ru

Перейдите по ссылке из письма.

Регистрация чека

Чек можно загрузить на сайте promo.mazhitel.ru. В версии сайта на ПК есть специальная кнопка «Загрузить чек». В мобильной версии перейдите из меню в личный кабинет и добавьте qr-код чека.

В чат-боте vk вам так же нужно загрузить чек на проверку.

Призы

  • Деньги на Яндекс кошелек — доля от 100000 еженедельно, но не менее 25 рублей на одну долю.

Курс доли

Прошедшие недели показали, насколько выгодно участвовать в акции Мажитель.

НеделиКурс доли, рубли
182
272

 

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