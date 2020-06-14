Акция Мажитель «Пей лета коктейль Мажитэль» проводится компанией Виль-Биль-Данн с 25 мая по 20 августа 2020 года, срок регистрации чеков продлится по 2 августа 2020 года.
Слоган: «Каждую неделю делим 1000000 рублей».
Официальный сайт: promo.mazhitel.ru
Вкусы, участвующие в акции:
Другие акции лета: Lipton — береги планету, Kinder Natoons.
Правила
- Купите большую пачку Мажитель (950 г),
- зарегистрируйте чек на сайте promo.mazhitel.ru или через чат-бот vk
- Еженедельно получите свою долю от 1000000 рублей. Чем больше купите продукции Мажитель, тем больше ваша доля.
Период регистрации чеков разделен на периоды:
|Номер недели
|Период регистрации чеков
|1
|25.05.2020 - по 31.05.2020
|2
|01.06.2020 - по 07.06.2020
|3
|08.06.2020 - по 14.06.2020
|4
|15.06.2020 - по 21.06.2020
|5
|22.06.2020 - по 28. 06.2020
|6
|29.06.2020 - по 05.07.2020
|7
|06.07.2020 - по 12.07.2020
|8
|13.07.2020 - по 19.07.2020
|9
|20.07.2020 - по 26.07.2020
|10
|27.07.2020 - по 02.08.2020
Регистрация на promo.mazhitel.ru
Если вы не принимали раньше участие в конкурсах от PepsiCo, то вам нужно зарегистрироваться на сайте, в противном случае у вас уже есть учетная запись. Останется вспомнить или восстановить пароль и войти на личный кабинет.
Нажмите на «Вход» -> «Регистрация».
Заполните поля:
- e-mail,
- Имя,
- пароль дважды,
- галочки напротив согласия.
Перейдите по ссылке из письма.
Регистрация чека
Чек можно загрузить на сайте promo.mazhitel.ru. В версии сайта на ПК есть специальная кнопка «Загрузить чек». В мобильной версии перейдите из меню в личный кабинет и добавьте qr-код чека.
В чат-боте vk вам так же нужно загрузить чек на проверку.
Призы
- Деньги на Яндекс кошелек — доля от 100000 еженедельно, но не менее 25 рублей на одну долю.
Курс доли
Прошедшие недели показали, насколько выгодно участвовать в акции Мажитель.
|Недели
|Курс доли, рубли
|1
|82
|2
|72