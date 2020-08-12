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Акция Магнит: Пора отыграться с 12 августа 2020 г

И снова компания Магнит радует своей масштабной акцией с множеством призов и подарков. С 12 августа 2020 года вы можете принять участие в акции «Пора отыграться». Подробности о мероприятии, все новости вы узнаете на этой странице. Как обычно, мы следим за горячими темами, и по ходу изменений, информация статьи будет обновляться.

Акция Магнит Пора отыграться

Сроки: 12.08.20 — 04.10.2020

Приложение Пора отыграться: vk.cc/magnitapp

Служба поддержки в специальной группе vk: vk.com/magnit_supp — сюда вы можете писать при возникновении проблем.

Одновременно вы можете собирать наклейки на миньонов.

Крутить глобус

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо ежедневно крутить глобус (1 день — 1 попытка) и собирать виртуальные магниты. Собранные 3 одинаковых магнита за неделю дают шанс игроку получить приз. Кроме того, призоловы могут выиграть моментальный приз, если он выпадет после вращения глобуса.

Какие призы выпадают при вращении глобуса:

  1. Магнит и/или
  2. Магнит + 2 стикера, и/или
  3. Магнит + моментальный приз

Дополнительные вращения вы можете получить однократно за весь период акции:

  1. после подписки на группу vk,
  2. дать согласие на инфо-рассылку от бота vk.cc/magnitapp,
  3. добавить приложение акции в Избранное.

Как получить дополнительные магниты (+3 штуки)

  1. Сканируйте чеки в приложении «Пора отыграться» на сумму 500 рублей, потраченных в Магнит у дома, Аптека или Косметик,
  2. Сканировать чек от 1000 рублей из Магнита Семейного,
  3. Чек на любую сумму, содержащий товары-спонсоры акции.

* Сканирование чека осуществляется с помощью бота Чекбэк, доступного в приложении «Пора отыграться».

Периоды акции

Номер неделиНазваниеРозыгрыш
№1Королевство шоколада19 августа
№2Лакомые берега26 августа
№3Долина красоты2 сентября
№4Мясландия9 сентября
№5Молочные острова16 сентября
№6Архипелаг Чистый23 сентября
№7Звероленд7 октября

Призы

  1. Моментальные выпадают при кручении глобуса:
    — купон на получение товара (1+1),
    — купон на получение балов на карту в 100 раз больше,
    — купон на 100 р в Магнит,
    — купон — покупка 1 товара за 1 рубль,
    — купон на скидку -15%,
    — купон на покупку товара за 75 р,
    — купон на получение товара (2+1),
    — купон на получение баллов в 200 р больше,
    — купон на получение скидки -30%.
  2. Призы от Магнит:
    — Купон на 1000 р на покупки в торговой сети (всего 3990 шт),
    — Купон на 300 р (700 шт).
  3. Призы от партнеров:
    — iPhone 11 (27 шт),
    — наушники AirPods 2 (90 шт),
    — колонка JBL (180 шт).

 

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