Акция Магнит: Пора отыграться с 12 августа 2020 г

И снова компания Магнит радует своей масштабной акцией с множеством призов и подарков. С 12 августа 2020 года вы можете принять участие в акции «Пора отыграться». Подробности о мероприятии, все новости вы узнаете на этой странице. Как обычно, мы следим за горячими темами, и по ходу изменений, информация статьи будет обновляться.
Сроки: 12.08.20 — 04.10.2020
Приложение Пора отыграться: vk.cc/magnitapp
Служба поддержки в специальной группе vk: vk.com/magnit_supp — сюда вы можете писать при возникновении проблем.
Одновременно вы можете собирать наклейки на миньонов.
Крутить глобус
Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо ежедневно крутить глобус (1 день — 1 попытка) и собирать виртуальные магниты. Собранные 3 одинаковых магнита за неделю дают шанс игроку получить приз. Кроме того, призоловы могут выиграть моментальный приз, если он выпадет после вращения глобуса.
Какие призы выпадают при вращении глобуса:
- Магнит и/или
- Магнит + 2 стикера, и/или
- Магнит + моментальный приз
Дополнительные вращения вы можете получить однократно за весь период акции:
- после подписки на группу vk,
- дать согласие на инфо-рассылку от бота vk.cc/magnitapp,
- добавить приложение акции в Избранное.
Как получить дополнительные магниты (+3 штуки)
- Сканируйте чеки в приложении «Пора отыграться» на сумму 500 рублей, потраченных в Магнит у дома, Аптека или Косметик,
- Сканировать чек от 1000 рублей из Магнита Семейного,
- Чек на любую сумму, содержащий товары-спонсоры акции.
* Сканирование чека осуществляется с помощью бота Чекбэк, доступного в приложении «Пора отыграться».
Периоды акции
|Номер недели
|Название
|Розыгрыш
|№1
|Королевство шоколада
|19 августа
|№2
|Лакомые берега
|26 августа
|№3
|Долина красоты
|2 сентября
|№4
|Мясландия
|9 сентября
|№5
|Молочные острова
|16 сентября
|№6
|Архипелаг Чистый
|23 сентября
|№7
|Звероленд
|7 октября
Призы
- Моментальные выпадают при кручении глобуса:
— купон на получение товара (1+1),
— купон на получение балов на карту в 100 раз больше,
— купон на 100 р в Магнит,
— купон — покупка 1 товара за 1 рубль,
— купон на скидку -15%,
— купон на покупку товара за 75 р,
— купон на получение товара (2+1),
— купон на получение баллов в 200 р больше,
— купон на получение скидки -30%.
- Призы от Магнит:
— Купон на 1000 р на покупки в торговой сети (всего 3990 шт),
— Купон на 300 р (700 шт).
- Призы от партнеров:
— iPhone 11 (27 шт),
— наушники AirPods 2 (90 шт),
— колонка JBL (180 шт).