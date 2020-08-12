Акция Магнит: Пора отыграться с 12 августа 2020 г

И снова компания Магнит радует своей масштабной акцией с множеством призов и подарков. С 12 августа 2020 года вы можете принять участие в акции «Пора отыграться». Подробности о мероприятии, все новости вы узнаете на этой странице. Как обычно, мы следим за горячими темами, и по ходу изменений, информация статьи будет обновляться.

Сроки: 12.08.20 — 04.10.2020

Приложение Пора отыграться: vk.cc/magnitapp

Служба поддержки в специальной группе vk: vk.com/magnit_supp — сюда вы можете писать при возникновении проблем.

Одновременно вы можете собирать наклейки на миньонов.

Крутить глобус

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо ежедневно крутить глобус (1 день — 1 попытка) и собирать виртуальные магниты. Собранные 3 одинаковых магнита за неделю дают шанс игроку получить приз. Кроме того, призоловы могут выиграть моментальный приз, если он выпадет после вращения глобуса.

Какие призы выпадают при вращении глобуса:

Магнит и/или Магнит + 2 стикера, и/или Магнит + моментальный приз

Дополнительные вращения вы можете получить однократно за весь период акции:

после подписки на группу vk, дать согласие на инфо-рассылку от бота vk.cc/magnitapp, добавить приложение акции в Избранное.

Как получить дополнительные магниты (+3 штуки)

Сканируйте чеки в приложении «Пора отыграться» на сумму 500 рублей, потраченных в Магнит у дома, Аптека или Косметик, Сканировать чек от 1000 рублей из Магнита Семейного, Чек на любую сумму, содержащий товары-спонсоры акции.

* Сканирование чека осуществляется с помощью бота Чекбэк, доступного в приложении «Пора отыграться».

Периоды акции

Номер недели Название Розыгрыш №1 Королевство шоколада 19 августа №2 Лакомые берега 26 августа №3 Долина красоты 2 сентября №4 Мясландия 9 сентября №5 Молочные острова 16 сентября №6 Архипелаг Чистый 23 сентября №7 Звероленд 7 октября

Призы