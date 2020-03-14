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Акция Lay’s на laysfootball.ru: Футбол вкуснее с Lay’s

Участвуй в акции чипсов Лейс на laysfootball.ru, регистрируй чеки, сканируй QR-коды, выигрывай.

Сроки акции

1 апреля по 30 ноября 2020 года

До начала акции:

laysfootball ru футбол вкуснее с лейс
laysfootball ru

Общая информация


Территория: РФ

Сайт акции: https://laysfootball.ru/ (пока не работает)

Подробности уточняйте на vk.com/lays_russia

Товары, участвующие в акции: продукция Lays с маркировкой «Футбол вкуснее с Lays. Ворвись в призовую игру», а также выделено крупно: «1000 000 р главный приз». Ознакомиться с продукцией и количеством баллов при покупке определенных товаров вы можете по таблице (информация уточняется).

Участвуйте также в акции Орбит на orbit-promo.ru

Где найти код

Судя по предварительной информации, в данной акции играют чеки. Это значит, что кодов в упаковках нет. Покупайте чипсы и сохраняйте чеки.

Слоганы: «Футбол вкуснее с Лейс», «Ворвись в призовую игру)».

Правила

  1. Покупайте чипсы Lays,
  2. обязательно берите чеки на кассе,
  3. Сканируй приветственный qr код и получи гарантированный приз.
  4. регистрируй чеки в чат-боте vk или ok.
  5. Копи баллы и получай подарки.

Призы

Гарантированные

За сканирование QR-кода на пачке — получи фан стикеры vk или ok.

Накопительные

  • подарочные сертификаты Ozon, делимобиль, Delivery club,
  • толстовка с логотипом Lays,
  • брендированный чемодан,
  • портативная зарядка.

Ежемесячные

Розыгрыш призов:

  • тренировка с известным футболистом,
  • футбольный мяч,
  • игровая приставка.

Главный приз

1 000 000 рублей

Заявкой на главный приз является каждый зарегистрированный чек.

Участие в аукционе

Вы можете принять участие в аукционе. Для этого нужно следить за объявлениями на сайте о проведении аукциона. Далее вы можете делать ставки на призы, которые разыгрываются в аукционе своими накопленными баллами. В день проводится от 1 до 5 аукционов.

Как отсканировать QR код камерой

Распознай кюар код с пачки Лейс камерой смартфона.

 

Комментарии

  • 6

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  • У меня 254 баллов но я не могу участвовать в аукционе, что делать, операторы тоже четки ответ не дают

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  • Полный развод. Нет внутри никакого кода

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  • почему не работает кнопка Заказать.

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  • Сколько вообще в сутки загружается подарков по каждому наименованию? Всё время пишет попробуйте позже… С начало вообще кнопка заказать была не активна(((

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  • Не акция а лохотрон. Накопил 50 баллов, выбрал обменять на один из призов за эту сумму и каждый день выдаёт ошибку, типо товара нету но вы держитесь и пробуйте позже.

    Написал в поддержку, там сказали что типо так и должно быть, призов мол в день ограниченное количество, настолько малое что сразу всё разбирается.
    Хорошая отмаза для того чтобы и вовсе никому не выдавать никаких призов, говоря всем что те просто не успели. Но при том оставлять лот в магазине призов, чтобы те кто ещё не накопили продолжали покупать этот ссаный лейс, а когда обнаружат подвох всё-равно будет уже поздно.

    Лучше уж вовсе не делать никаких акций чем делать такие. Только марают бренд таким образом.

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  • Три пачки разных вкусов — нет никаких кодов) Ноебалово на самом днище, даже смешно) Чипсы эти, конечно, не ради кодов покупаю, а только потому, что альтернатив нет. Кроме зелёного лука все вкусы отстой. Верните мне мою Эстреллу — самые вкусные чипсы на свете были…(((

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  • Не сканируйся Лейс чипсы

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