Участвуй в акции чипсов Лейс на laysfootball.ru, регистрируй чеки, сканируй QR-коды, выигрывай.
Содержание
Сроки акции
1 апреля по 30 ноября 2020 года
До начала акции:
Общая информация
Территория: РФ
Сайт акции: https://laysfootball.ru/ (пока не работает)
Подробности уточняйте на vk.com/lays_russia
Товары, участвующие в акции: продукция Lays с маркировкой «Футбол вкуснее с Lays. Ворвись в призовую игру», а также выделено крупно: «1000 000 р главный приз». Ознакомиться с продукцией и количеством баллов при покупке определенных товаров вы можете по таблице (информация уточняется).
Участвуйте также в акции Орбит на orbit-promo.ru
Где найти код
Судя по предварительной информации, в данной акции играют чеки. Это значит, что кодов в упаковках нет. Покупайте чипсы и сохраняйте чеки.
Слоганы: «Футбол вкуснее с Лейс», «Ворвись в призовую игру)».
Правила
- Покупайте чипсы Lays,
- обязательно берите чеки на кассе,
- Сканируй приветственный qr код и получи гарантированный приз.
- регистрируй чеки в чат-боте vk или ok.
- Копи баллы и получай подарки.
Призы
Гарантированные
За сканирование QR-кода на пачке — получи фан стикеры vk или ok.
Накопительные
- подарочные сертификаты Ozon, делимобиль, Delivery club,
- толстовка с логотипом Lays,
- брендированный чемодан,
- портативная зарядка.
Ежемесячные
Розыгрыш призов:
- тренировка с известным футболистом,
- футбольный мяч,
- игровая приставка.
Главный приз
1 000 000 рублей
Заявкой на главный приз является каждый зарегистрированный чек.
Участие в аукционе
Вы можете принять участие в аукционе. Для этого нужно следить за объявлениями на сайте о проведении аукциона. Далее вы можете делать ставки на призы, которые разыгрываются в аукционе своими накопленными баллами. В день проводится от 1 до 5 аукционов.
Как отсканировать QR код камерой
Распознай кюар код с пачки Лейс камерой смартфона.
Комментарии
6
У меня 254 баллов но я не могу участвовать в аукционе, что делать, операторы тоже четки ответ не дают
Полный развод. Нет внутри никакого кода
почему не работает кнопка Заказать.
Сколько вообще в сутки загружается подарков по каждому наименованию? Всё время пишет попробуйте позже… С начало вообще кнопка заказать была не активна(((
Не акция а лохотрон. Накопил 50 баллов, выбрал обменять на один из призов за эту сумму и каждый день выдаёт ошибку, типо товара нету но вы держитесь и пробуйте позже.
Написал в поддержку, там сказали что типо так и должно быть, призов мол в день ограниченное количество, настолько малое что сразу всё разбирается.
Хорошая отмаза для того чтобы и вовсе никому не выдавать никаких призов, говоря всем что те просто не успели. Но при том оставлять лот в магазине призов, чтобы те кто ещё не накопили продолжали покупать этот ссаный лейс, а когда обнаружат подвох всё-равно будет уже поздно.
Лучше уж вовсе не делать никаких акций чем делать такие. Только марают бренд таким образом.
Три пачки разных вкусов — нет никаких кодов) Ноебалово на самом днище, даже смешно) Чипсы эти, конечно, не ради кодов покупаю, а только потому, что альтернатив нет. Кроме зелёного лука все вкусы отстой. Верните мне мою Эстреллу — самые вкусные чипсы на свете были…(((
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