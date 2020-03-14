Участвуй в акции чипсов Лейс на laysfootball.ru, регистрируй чеки, сканируй QR-коды, выигрывай.

Сроки акции

1 апреля по 30 ноября 2020 года

До начала акции:

Общая информация

: РФ

Сайт акции: https://laysfootball.ru/ (пока не работает)

Подробности уточняйте на vk.com/lays_russia

Товары, участвующие в акции: продукция Lays с маркировкой «Футбол вкуснее с Lays. Ворвись в призовую игру», а также выделено крупно: «1000 000 р главный приз». Ознакомиться с продукцией и количеством баллов при покупке определенных товаров вы можете по таблице (информация уточняется).

Участвуйте также в акции Орбит на orbit-promo.ru

Где найти код

Судя по предварительной информации, в данной акции играют чеки. Это значит, что кодов в упаковках нет. Покупайте чипсы и сохраняйте чеки.

Слоганы: «Футбол вкуснее с Лейс», «Ворвись в призовую игру)».

Правила

Покупайте чипсы Lays, обязательно берите чеки на кассе, Сканируй приветственный qr код и получи гарантированный приз. регистрируй чеки в чат-боте vk или ok. Копи баллы и получай подарки.

Призы

Гарантированные

За сканирование QR-кода на пачке — получи фан стикеры vk или ok.

Накопительные

подарочные сертификаты Ozon, делимобиль, Delivery club,

толстовка с логотипом Lays,

брендированный чемодан,

портативная зарядка.

Ежемесячные

Розыгрыш призов:

тренировка с известным футболистом,

футбольный мяч,

игровая приставка.

Главный приз

1 000 000 рублей

Заявкой на главный приз является каждый зарегистрированный чек.

Участие в аукционе

Вы можете принять участие в аукционе. Для этого нужно следить за объявлениями на сайте о проведении аукциона. Далее вы можете делать ставки на призы, которые разыгрываются в аукционе своими накопленными баллами. В день проводится от 1 до 5 аукционов.

Как отсканировать QR код камерой

Распознай кюар код с пачки Лейс камерой смартфона.