Акция Битва завтраков в Пятерочке проходит с 14 января по 31 марта 2020 г.
Заканчивается через:
Чтобы принять участие в битве, нужно иметь активированную выручай карту.
Официальный сайт: https://5ka.pepsico.zavtrak2020.ru/
Содержание
Условия акции
- Купите J7 (Джей севен) и любой товар-партнер (смотри в официальных правилах внизу статьи) в ТС «Пятерочка» в указанные сроки.
- Пройдите регистрацию на сайте и укажите номер своей выручайки.
- Забирайте гарантированные призы + вас ждет розыгрыш призов!
Регистрация на 5ka.pepsico.zavtrak2020.ru
- Перейдите на сайт битвы завтраков www.5ka.pepsico.zavtrak2020.ru
- Нажмите на иконку Меню (три горизонтальные черты) -> Регистрация.
- Во всплывающем окне покажется форма с графами, которые нужно заполнить (e-mail, Имя, пароль дважды, номер Выручай-карты, галочки напротив всех согласий, капчу):
— Подтвердите регистрацию, пройдя по ссылке из письма на вашу электронную почту.
— Если вы уже принимали участие в акциях PepsiCo, то вам предложат восстановить пароль, и пришлют письмо со ссылкой для восстановлением пароля.
- Войдите в личный кабинет.
Какие призы
|Категории призов
|подкатегории
|какие
|Количество, шт
|Гарантированные
|№1
|250 баллов на выручай-карты (что соответствует 25 р)
|неограниченно
|№2
|аудиосообщение, записанное голосом:
- Ольги Бузовой,
- Анатолия Вассермана,
- Алексея Воробьева.
|Первая категория
|№1
|Сертификат Ozon на 1500 р.
|330
|№2
|месяц подписки на ТВ-Завр
|220
|Второй категории
|№1
|Пижама от
- Ольги Бузовой,
- Анатолия Вассермана,
- Алексея Воробьева.
|33
|№2
|Жилетка от:
- Ольги Бузовой,
- Анатолия Вассермана,
- Алексея Воробьева.
|33