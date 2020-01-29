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Акция J7: Битва завтраков в Пятерочке

Акция Битва завтраков в Пятерочке проходит с 14 января по 31 марта 2020 г.

Заканчивается через:

Битва завтраков джей севен

Чтобы принять участие в битве, нужно иметь активированную выручай карту.

Официальный сайт: https://5ka.pepsico.zavtrak2020.ru/

Условия акции

  1. Купите J7 (Джей севен) и любой товар-партнер (смотри в официальных правилах внизу статьи) в ТС «Пятерочка» в указанные сроки.
  2. Пройдите регистрацию на сайте и укажите номер своей выручайки.
  3. Забирайте гарантированные призы + вас ждет розыгрыш призов!

Регистрация на 5ka.pepsico.zavtrak2020.ru

  1. Перейдите на сайт битвы завтраков www.5ka.pepsico.zavtrak2020.ru
  2. Нажмите на иконку Меню (три горизонтальные черты) -> Регистрация.
  3. Во всплывающем окне покажется форма с графами, которые нужно заполнить (e-mail, Имя, пароль дважды, номер Выручай-карты, галочки напротив всех согласий, капчу):
    регистрация на сайте 5ka.pepsico.zavtrak2020.ru
    нажмите для увеличения

    — Подтвердите регистрацию, пройдя по ссылке из письма на вашу электронную почту.

    — Если вы уже принимали участие в акциях PepsiCo, то вам предложат восстановить пароль, и пришлют письмо со ссылкой для восстановлением пароля.

  4. Войдите в личный кабинет.
    Личный кабинет акции J7 в Пятерочке

Какие призы

Категории призовподкатегориикакиеКоличество, шт
Гарантированные№1250 баллов на выручай-карты (что соответствует 25 р)неограниченно
№2аудиосообщение, записанное голосом:
- Ольги Бузовой,
- Анатолия Вассермана,
- Алексея Воробьева.
Первая категория№1Сертификат Ozon на 1500 р. 330
№2месяц подписки на ТВ-Завр220
Второй категории№1Пижама от
- Ольги Бузовой,
- Анатолия Вассермана,
- Алексея Воробьева.		33
№2Жилетка от:
- Ольги Бузовой,
- Анатолия Вассермана,
- Алексея Воробьева.		33

Официальные правила

Видео

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