С 28 сентября 2020 года компания Алёнка запустиn акцию «Семейные традиции на миллион». По условиям мероприятия участникам нужно покупать шоколад Алёнка в промо упаковке с надписью «Всем надо миллион в награду». Продлится акция полгода до 31 марта 2021 года.
Официальный сайт: million.alenka.ru
Пора в акцию включаться, всей семьёй обогащаться!
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Содержание
Правила
- Приобретай продукцию фирмы Алёнка в промоупаковке (шоколад, торты, батончики, пирожные бисквитные, рулеты, конфеты),
- Находи код внутри упаковки и получай баллы,
- Регистрируй коды на сайте million.alenka.ru,
- Выигрывай деньги!
Регистрация на сайте
При регистрации на сайте million.alenka.ru необходимо указать ФИО, дату рождения, город проживания, e-mail, телефон.
Сколько баллов начисляют за разный шоколад
|Продукция
|Вес, г.
|Баллы
|Шоколад Аленка шоу б 1/15
|15
|1
|Шоколад Аленка с фундуком 1/15
|15
|2
|Шоколад Аленка с разноцветным драже 1/15
|15
|2
|Шоколад Аленка 1/20 шоу бокс авт 64 плитки
|20
|2
|Шоколад Аленка 1/60 шоу бокс 25 плиток
|60
|4
|Шоколад Аленка шоу б 1/100
|100
|8
|Шоколад Аленка много молока 1/100
|100
|8
|Шоколад Аленка пористый 1/095
|95
|7
|Шоколад Аленка с фундуком 1/90
|90
|10
|Шоколад Аленка с фундуком и изюмом 1/90
|90
|10
|Шоколад молочный Аленка с разноцветным драже 1/90
|90
|10
|Шоколад Аленка Хрустящая сказка 1/90
|90
|10
|Шоколад Аленка с миндалем 1/90
|90
|10
|Шоколад Аленка Бодрая подзарядка с гранолой 1/90
|90
|10
|Шоколад Аленка с банановыми кусочками и карамелью 1/90
|90
|10
|Молочный шоколад «Алёнка» крем-банан, 90 гр
|90
|10
|Молочный шоколад «Алёнка» клубника со сливками, 90 гр
|90
|10
|Молочный шоколад «Алёнка» Тройной десерт, 90 гр
|90
|10
|Молочный шоколад «Алёнка» с шоколадным горошком, 90 гр
|90
|10
|Молочный шоколад «Алёнка» с веселинками (драже со смайликами), 90 гр
|90
|10
|Молочный шоколад «Алёнка» Целый фундук и карамель, 165 гр
|165
|16
|Шоколад Аленка в стиках 1/100
|100
|10
|Шоколад Аленка в стиках с молочной начинкой 1/100
|100
|10
|Шоколад Аленка в стиках с вареной сгущенкой 1/100
|100
|10
|Шоколад Аленка с молочно злаковой нач 1/45
|45
|3
|Шоколад Аленка с начинкой вкус крем брюле 1/42 аэрир
|42
|3
|Шоколад Аленка с начинкой вареная сгущенка 1/48
|48
|3
|Батончик «Алёнка» с начинкой «Клубничный йогурт», 45 гр
|45
|4
|Батончик «Алёнка» с банановой начинкой, 45 гр
|45
|4
|Шоколад Аленка молочный фас 1/15*14
|210
|18
|Шоколад Набор молочн шок Аленка классический с разноцветным драже фундук 1/180
|180
|18
|Шоколад Аленка 1/200
|200
|14
|Шоколад Аленка с фундуком 1/200
|200
|16
|Конфеты весовые Аленка фас 1/250
|250
|19
|Конфеты весовые Аленка крем брюле купол фас 1/250
|250
|10
|Конфеты весовые Аленка крем брюле овал фас 1/250
|250
|10
|Пирожные бисквитные Аленка со вкусом молочного шоколада 1/175
|175
|7
|Пирожные бисквитные Аленка со вкусом пломбира 1/175
|175
|7
|Пирожные бисквитные Аленка вкус вареная сгущенка 1/200
|200
|9
|Пирожные бисквитные Аленка вкус Шоколадный крем 1/200
|200
|9
|Пирожные бисквитные Аленка 1/200
|200
|9
|Рулет бисквитный Аленка вкус Сливочная карамель 1/210
|210
|12
|Рулет бисквитный Аленка вкус молочный шоколад 1/200
|200
|6
|Вафельный торт Аленка 1/250
|250
|10
Как получить дополнительные баллы
- Заполни анкету участника. В ней необходимо ответить на несколько вопросов о семейном положении, детях и откуда узнали про акцию. + 3 балла.
- Веди семейный фотоальбом и расшаривай его в соцсетях. +1 балл.
Фотоальбомы:
— Семейное хобби,
— Подготовка к праздникам (с 27 октября),
— Уютные посиделки (с 22 декабря).
- Приглашай друзей по индивидуальной ссылке. Максимум за весь период акции можно получить 9 баллов за друзей (по 3 балла каждые 2 месяца). + 3 б за друга.
- Покупай сладости в интернет-магазине. + 4 б.
- Выложи забавное фото в соцсети. + 3 б.
Как зарегистрировать код
Промокод находится внутри акционной упаковки фирмы Алёнка. Зарегистрировать код можно на сайте.
Ограничения: не более 3 кодов в 1 минуту, не более 10 кодов ежедневно, не более 5 неверных промокодов следующих друг за другом.
Чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо набрать минимально необходимое количество баллов и зарегистрировать хотя бы 1 код с упаковки.
Призы
|Категория приза
|Какой приз
|Количество призов, шт
|Количество розыгрышей
|Количество баллов для участия в розыгрыше
|1 категория
|500 р
|8 610
|24
|15
|2 категория
|1 000 р
|2 820
|24
|30
|3 категория
|1 500 р
|600
|24
|45
|Средний приз
|15 000 р
|60
|3
|75
|Главный приз
|1 000 000 р
|3
|3
|110