С 28 сентября 2020 года компания Алёнка запустиn акцию «Семейные традиции на миллион». По условиям мероприятия участникам нужно покупать шоколад Алёнка в промо упаковке с надписью «Всем надо миллион в награду». Продлится акция полгода до 31 марта 2021 года.

Официальный сайт: million.alenka.ru

Пора в акцию включаться, всей семьёй обогащаться!

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Правила

Приобретай продукцию фирмы Алёнка в промоупаковке (шоколад, торты, батончики, пирожные бисквитные, рулеты, конфеты), Находи код внутри упаковки и получай баллы, Регистрируй коды на сайте million.alenka.ru, Выигрывай деньги!

Регистрация на сайте

При регистрации на сайте million.alenka.ru необходимо указать ФИО, дату рождения, город проживания, e-mail, телефон.

Сколько баллов начисляют за разный шоколад

Продукция Вес, г. Баллы Шоколад Аленка шоу б 1/15 15 1 Шоколад Аленка с фундуком 1/15 15 2 Шоколад Аленка с разноцветным драже 1/15 15 2 Шоколад Аленка 1/20 шоу бокс авт 64 плитки 20 2 Шоколад Аленка 1/60 шоу бокс 25 плиток 60 4 Шоколад Аленка шоу б 1/100 100 8 Шоколад Аленка много молока 1/100 100 8 Шоколад Аленка пористый 1/095 95 7 Шоколад Аленка с фундуком 1/90 90 10 Шоколад Аленка с фундуком и изюмом 1/90 90 10 Шоколад молочный Аленка с разноцветным драже 1/90 90 10 Шоколад Аленка Хрустящая сказка 1/90 90 10 Шоколад Аленка с миндалем 1/90 90 10 Шоколад Аленка Бодрая подзарядка с гранолой 1/90 90 10 Шоколад Аленка с банановыми кусочками и карамелью 1/90 90 10 Молочный шоколад «Алёнка» крем-банан, 90 гр 90 10 Молочный шоколад «Алёнка» клубника со сливками, 90 гр 90 10 Молочный шоколад «Алёнка» Тройной десерт, 90 гр 90 10 Молочный шоколад «Алёнка» с шоколадным горошком, 90 гр 90 10 Молочный шоколад «Алёнка» с веселинками (драже со смайликами), 90 гр 90 10 Молочный шоколад «Алёнка» Целый фундук и карамель, 165 гр 165 16 Шоколад Аленка в стиках 1/100 100 10 Шоколад Аленка в стиках с молочной начинкой 1/100 100 10 Шоколад Аленка в стиках с вареной сгущенкой 1/100 100 10 Шоколад Аленка с молочно злаковой нач 1/45 45 3 Шоколад Аленка с начинкой вкус крем брюле 1/42 аэрир 42 3 Шоколад Аленка с начинкой вареная сгущенка 1/48 48 3 Батончик «Алёнка» с начинкой «Клубничный йогурт», 45 гр 45 4 Батончик «Алёнка» с банановой начинкой, 45 гр 45 4 Шоколад Аленка молочный фас 1/15*14 210 18 Шоколад Набор молочн шок Аленка классический с разноцветным драже фундук 1/180 180 18 Шоколад Аленка 1/200 200 14 Шоколад Аленка с фундуком 1/200 200 16 Конфеты весовые Аленка фас 1/250 250 19 Конфеты весовые Аленка крем брюле купол фас 1/250 250 10 Конфеты весовые Аленка крем брюле овал фас 1/250 250 10 Пирожные бисквитные Аленка со вкусом молочного шоколада 1/175 175 7 Пирожные бисквитные Аленка со вкусом пломбира 1/175 175 7 Пирожные бисквитные Аленка вкус вареная сгущенка 1/200 200 9 Пирожные бисквитные Аленка вкус Шоколадный крем 1/200 200 9 Пирожные бисквитные Аленка 1/200 200 9 Рулет бисквитный Аленка вкус Сливочная карамель 1/210 210 12 Рулет бисквитный Аленка вкус молочный шоколад 1/200 200 6 Вафельный торт Аленка 1/250 250 10

Как получить дополнительные баллы

Заполни анкету участника . В ней необходимо ответить на несколько вопросов о семейном положении, детях и откуда узнали про акцию. + 3 балл а.

. В ней необходимо ответить на несколько вопросов о семейном положении, детях и откуда узнали про акцию. а. Веди семейный фотоальбом и расшаривай его в соцсетях. +1 балл .

Фотоальбомы:

— Семейное хобби,

— Подготовка к праздникам (с 27 октября),

— Уютные посиделки (с 22 декабря).

и расшаривай его в соцсетях. . Фотоальбомы: — Семейное хобби, — Подготовка к праздникам (с 27 октября), — Уютные посиделки (с 22 декабря). Приглашай друзей по индивидуальной ссылке. Максимум за весь период акции можно получить 9 баллов за друзей (по 3 балла каждые 2 месяца). + 3 б за друга.

по индивидуальной ссылке. Максимум за весь период акции можно получить 9 баллов за друзей (по 3 балла каждые 2 месяца). за друга. Покупай сладости в интернет-магазине . + 4 б .

. . Выложи забавное фото в соцсети. + 3 б .

Как зарегистрировать код

Промокод находится внутри акционной упаковки фирмы Алёнка. Зарегистрировать код можно на сайте.

Ограничения: не более 3 кодов в 1 минуту, не более 10 кодов ежедневно, не более 5 неверных промокодов следующих друг за другом.

Чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо набрать минимально необходимое количество баллов и зарегистрировать хотя бы 1 код с упаковки.

Призы