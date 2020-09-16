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Акция Алёнка: Всем надо миллион в награду

С 28 сентября 2020 года компания Алёнка запустиn акцию «Семейные традиции на миллион». По условиям мероприятия участникам нужно покупать шоколад Алёнка в промо упаковке с надписью «Всем надо миллион в награду». Продлится акция полгода до 31 марта 2021 года.

Официальный сайт: million.alenka.ru

Акция Аленка

Пора в акцию включаться, всей семьёй обогащаться!

Другие сладкие акции: Рафаэлло и Ферреро Роше, Твикс на twix.ru.

Правила

  1. Приобретай продукцию фирмы Алёнка в промоупаковке (шоколад, торты, батончики, пирожные бисквитные, рулеты, конфеты),
  2. Находи код внутри упаковки и получай баллы,
  3. Регистрируй коды на сайте million.alenka.ru,
  4. Выигрывай деньги!

Регистрация на сайте

При регистрации на сайте million.alenka.ru необходимо указать ФИО, дату рождения, город проживания, e-mail, телефон.

Сколько баллов начисляют за разный шоколад

ПродукцияВес, г.Баллы
Шоколад Аленка шоу б 1/15151
Шоколад Аленка с фундуком 1/15152
Шоколад Аленка с разноцветным драже 1/15152
Шоколад Аленка 1/20 шоу бокс авт 64 плитки202
Шоколад Аленка 1/60 шоу бокс 25 плиток604
Шоколад Аленка шоу б 1/1001008
Шоколад Аленка много молока 1/1001008
Шоколад Аленка пористый 1/095957
Шоколад Аленка с фундуком 1/909010
Шоколад Аленка с фундуком и изюмом 1/909010
Шоколад молочный Аленка с разноцветным драже 1/909010
Шоколад Аленка Хрустящая сказка 1/909010
Шоколад Аленка с миндалем 1/909010
Шоколад Аленка Бодрая подзарядка с гранолой 1/909010
Шоколад Аленка с банановыми кусочками и карамелью 1/909010
Молочный шоколад «Алёнка» крем-банан, 90 гр9010
Молочный шоколад «Алёнка» клубника со сливками, 90 гр9010
Молочный шоколад «Алёнка» Тройной десерт, 90 гр9010
Молочный шоколад «Алёнка» с шоколадным горошком, 90 гр9010
Молочный шоколад «Алёнка» с веселинками (драже со смайликами), 90 гр9010
Молочный шоколад «Алёнка» Целый фундук и карамель, 165 гр16516
Шоколад Аленка в стиках 1/10010010
Шоколад Аленка в стиках с молочной начинкой 1/10010010
Шоколад Аленка в стиках с вареной сгущенкой 1/10010010
Шоколад Аленка с молочно злаковой нач 1/45453
Шоколад Аленка с начинкой вкус крем брюле 1/42 аэрир423
Шоколад Аленка с начинкой вареная сгущенка 1/48483
Батончик «Алёнка» с начинкой «Клубничный йогурт», 45 гр454
Батончик «Алёнка» с банановой начинкой, 45 гр454
Шоколад Аленка молочный фас 1/15*1421018
Шоколад Набор молочн шок Аленка классический с разноцветным драже фундук 1/18018018
Шоколад Аленка 1/20020014
Шоколад Аленка с фундуком 1/20020016
Конфеты весовые Аленка фас 1/25025019
Конфеты весовые Аленка крем брюле купол фас 1/25025010
Конфеты весовые Аленка крем брюле овал фас 1/25025010
Пирожные бисквитные Аленка со вкусом молочного шоколада 1/1751757
Пирожные бисквитные Аленка со вкусом пломбира 1/1751757
Пирожные бисквитные Аленка вкус вареная сгущенка 1/2002009
Пирожные бисквитные Аленка вкус Шоколадный крем 1/2002009
Пирожные бисквитные Аленка 1/2002009
Рулет бисквитный Аленка вкус Сливочная карамель 1/21021012
Рулет бисквитный Аленка вкус молочный шоколад 1/2002006
Вафельный торт Аленка 1/25025010

Как получить дополнительные баллы

  • Заполни анкету участника. В ней необходимо ответить на несколько вопросов о семейном положении, детях и откуда узнали про акцию. + 3 балла.
  • Веди семейный фотоальбом и расшаривай его в соцсетях. +1 балл.
    Фотоальбомы:
    — Семейное хобби,
    — Подготовка к праздникам (с 27 октября),
    — Уютные посиделки (с 22 декабря).
  • Приглашай друзей по индивидуальной ссылке. Максимум за весь период акции можно получить 9 баллов за друзей (по 3 балла каждые 2 месяца). + 3 б за друга.
  • Покупай сладости в интернет-магазине. + 4 б.
  • Выложи забавное фото в соцсети. + 3 б.

Как зарегистрировать код

Промокод находится внутри акционной упаковки фирмы Алёнка. Зарегистрировать код можно на сайте.

Ограничения: не более 3 кодов в 1 минуту, не более 10 кодов ежедневно, не более 5 неверных промокодов следующих друг за другом.

Чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо набрать минимально необходимое количество баллов и зарегистрировать хотя бы 1 код с упаковки.

Призы

Категория призаКакой призКоличество призов, штКоличество розыгрышейКоличество баллов для участия в розыгрыше
1 категория500 р8 6102415
2 категория1 000 р 2 8202430
3 категория 1 500 р6002445
Средний приз15 000 р60375
Главный приз1 000 000 р33110

 

 

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